Догнать вооружение РФ: развертывание «Пересвета» вызвало реакцию у США

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентами RT заявил, что развертывание российского лазерного комплекса «Пересвет» вызвало вполне объяснимую реакцию у Соединенных Штатов.

Эксперт напомнил, что комплексы, способные генерировать мощный лазерный луч, уже давно развиваются в США. В августе 2018 году корреспондентам Defense News стало известно о работе корпорации Lockheed Martin, Dynetics и Raytheon над проектом HEL стоимостью 10 млн долларов. Предполагается, что мобильный лазерный комплекс помимо беспилотников будет способен сбивать крылатые ракеты и ликвидировать артиллерийские и минометные батареи. Заявленная мощность оружия составляет 100 киловатт. Первые опытные испытания назначены на 2022 год.

По словам Кнутова, американская разработка обладает неплохими техническими характеристиками, однако сравниться с российским «Пересветом» она не сможет. Это явно вызывает опасения и расстройство у руководства США, вложившего в проект столько сил и средств. Учитывая, что «Пересвет» будет принят на вооружение в конце 2019 года, а американский HEL в 2022 году будет лишь испытан, можно с уверенностью сказать, что РФ ушла на много лет вперед в технологическом плане в вопросе развития лазерного оружия. Кнутов сообщил, что российский комплекс будет обладать мощностью 1 мегаватт, чем существенно превосходит американский аналог.

Указанные технические характеристики позволят «Пересвету» сбивать не только беспилотники и крылатые ракеты, как разработка США, но и ликвидировать образцы авиации и спутники потенциальных противников. Догнать лазерное вооружение РФ для американцев является важной задачей, однако справиться с ней они не смогут, поскольку отставание от России слишком велико, считает эксперт....

Источник: https://politexpert.net/143611-dognat-vooruzhenie-rf-razvertyvanie-peresveta-vyzvalo-reakciyu-u-ssha?utm_referrer=httpszen.yandex.com