Узнайте, как в два счета овладеть математикой!
18:03. 19 февраля 2019 Просмотров - 301 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Школьные годы – это один из самых лучших периодов в жизни большинства людей. Конечно, есть люди, которым учеба в школе дается с трудом, поэтому они предпочитают пореже бывать в школе. А окончив школу, вспоминают о ней с неприязнью, или не вспоминают вообще.
Одним из самых нелюбимых школьных предметов для большинства людей является математика. Эта наука требует точности, усидчивости и внимания. Если все эти качества у вас есть, то, скорее всего, у вас нет проблем с математикой. Если же эта наука вам все-таки не дается, то не спешите расстраиваться. Ведь есть несколько очень любопытных математических трюков, которые помогают легко сделать любой нужный расчет.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8345165.html
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В статье приведены алгоритмы вычислений, но не показано, откуда они взялись, эти алгоритмы. Зазубрить их можно, но куда важнее понять их логику. Но это уже другой уровень понимания.
Я долго не понимал, почему нас в школе так обильно пичкали математикой, и только уже после школы понял,- математика это гимнастика ума. Знание и понимание математики потом сильно помогли мне и в жизни и в дальнейшей учёбе.
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Побольше примеров: “Математические Трюки, Которые Упростят Вам Жизнь”
https://www.youtube.com/watch?v=Ty-VzpN4i7s
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Зачем всё это нужно знать, если наши министры Минпроса совсем другого мнения? Им нужен грамотный потребитель…
Министр образования Дании (считай, что гейропа): «Теперь мы будем учить не так, как нужно, а так, как мы хотим…» Вот так – ни больше и ни меньше… А у нас ВСЁ копируют с Запада…
Ему вторят наши козлы-министры:
Сделать же все бесплатным, по мнению фурсенко, «означает сделать все плохим».
Учителей нам много не нужно. фурсенко
«Задача школы – вырастить грамотного потребителя». фурсенко
«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца». фурсенко
Бывший министр образования фурсенко, который продавил в стране систему ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети, как и дети других наших «чинуш-добродетелей», тоже обучались за границей.
ливанов: «Нужно, чтобы дети были умеренно образованы. Самое главное, чтобы они были ничтожно патриотически воспитаны» («Российская газета», 25 января 2013 года).
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«Считаю, ставить оценку за грамотность не нужно. Это сковывает, человек боится сделать ошибку и пишет совсем не так, как мог бы или хотел», — заявил картавый ливанов.
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Афоризм жидёныша швыдкого: “Секс – это двигатель культуры”. Не любовь, а секс. Крепко сказано министром культуры…
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Министры образования хотят ввести экзамен с четвертого класса. А че с четвертого? Давайте вступительный в первый! Не сдал — все, вали работать.
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«Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому будет всегда бороться против просвещения. Пора нам понять это».
Л.Н.Толстой
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Без репититора сегодня учиться нормально просто невозможно.
На вопрос учителю, почему так, они отвечают, что все программы спукают сверху. И минимальный шаг в сторону карается финансово! Нашу репититора по английскому за это просто уволил. В школе по английскому у всех тройки, кое как. Наше любимое, намеренно дебилов ростит.