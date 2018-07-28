Дьявольское наваждение, или страшный трёхтомник

В мае 1985 года известный ленинградский математик профессор Р. А. Надеин приехал в Москву сдавать законченную работу. Министерство обороны и сам Генсек Андропов — Флёкинштейн в свое время поручили Роману Антоновичу и группе военных разработчиков сделать математические расчеты к советской «АНТИ-СОИ». Наконец-то все было завершено, и небольшая переплетенная машинопись легла на дно сейфа. Руководство военного ведомства было довольно, но, вот беда, на проекте не было визы Генсека, без которой проект не мог поступить к исполнению. 17 дней прожил ленинградский ученый в Кремлевской гостинице, записавшись на прием к первому лицу партии (им тогда уже был Гарбер — Горбачев, внук раввина Моисея). Но тщетно. Романа Антоновича не хотели принимать, как и руководителя группы математиков члена — корреспондента АН СССР В.И. Зубова. Наконец, в последние числа мая ему сказали: Генсек занят, да и к тому же считает свою подпись на документе преждевременной.

« Я вижу — проводящийся в России до сих пор курс губителен для всех ценностей, существовавших и существующих в стране, для культуры, духовности, науки и ее мировой роли, как государства »



Огорченным вернулся Роман Антонович в родной город. Друзья-математики решили не отступать. В сентябре 1985 года они снова командировали своего коллегу в Москву добиваться правды. Результат был тот же. Полковник из Министерства обороны посоветовал обратиться на Старую площадь, в ЦК КПСС, к товарищу Юрасову1.

Тот отнесся к просьбе Надеина «разъяснить ситуацию» внимательно.

— У вас есть время? — спросил он. — Тогда садитесь и читайте. С этими словами Юрасов быстро открыл дверцу сейфа и вынул три переплетенных тома.

На них было написано: «Перестройка», «Реформа», «Завершение». Тексты докладов советской разведки ЦК КПСС были на двух языках. В начале первого тома — большая преамбула, в которой говорилось о том, что на грани XX и XXI веков человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов.



Англосаксонские аналитики-экологи пришли к заключению, что спасение человечества зависит от того, насколько удастся раз решить общие задачи после уничтожения, как говорил тогдашний президент США Рональд Рейган, «Империи зла», т. е. за счет СССР, с запланированным сокращением населения в 10 раз и разрушением национального государства. Программа рассчитана на три пятилетки.



В первое пятилетие с 1985 по 1990 год будет проходить «Перестройка» с ее гласностью, борьбой за социализм «с человеческим лицом», подготовкой реформ «от социализма к капитализму». «Перестройкой» должен руководить один вождь, предположительно Генсек.

Второй том посвящен был «Реформе», ее время-1990- 1995 годы, а цели следующие:

1. Ликвидация мировой социалистической системы.

2. Ликвидация Варшавского договора.

3. Ликвидация КПСС.

4. Ликвидация СССР.

5. Ликвидация патриотического социалистического сознания.

«Реформой» должен был руководить уже другой вождь.

Третий том назывался «Завершение», им должен был руководить третий вождь, его время-1996-2000 годы. Он содержал следующие пункты:

1. Ликвидация Советской армии.

2. Ликвидация России как государства.

3. Ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного обучения и медицинского обслуживания, и введение атрибутов капитализма: за все надо платить.

4. Ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде и Москве.

5. Ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной собственности повсеместно.

Судя по тексту машинописи, «завершение» сопровождалось вымораживанием голодного населения России, постройкой хороших дорог в морские порты, по которым сырье и богатства России надлежало вывезти за границу. Единое правительство Земли с Единым этносом позаботится об оставшихся в живых, говорилось в документе, оно будет подпитывать низшие (славянские?) этносы. А тем временем обеспеченные всем процветающие ученые Запада в их капиталистическом раю будут интенсивно заниматься следующим:

1. Разработкой новой технотронной техники.

2. Устройством подводных фабрик.

3. Устройством спутниковых фабрик фотосинтеза белка.

4. Поисками новых источников энергии.

За счет России Запад надеялся решить многое и выжать ее как лимон, а территорию «отдать англосаксонской расе» Так и написано!

В февральском номере (№ 2-69) престижной московской газеты «Совершенно секретно» за 1995-й год была опубликована сенсационная статья бывшего сотрудника Первого Главного Управления КГБ СССР Михаила Петровича Любимова «Операция Голгофа — секретный план Перестройки». Материал приведен в виде отрывков из мемуарного романа, куда вошли дневниковые записи, извлечения из агентурных сводок и донесений, датируемые 1983–1993 годами.



Ответственность за выпуск взял на себя известный демократ Артём Боровик, главный редактор газеты «Совершенно секретно».



Если перед нами не фальшивка, а подлинные документы мемуарного и служебно-агентурного порядка, то из прочитанного становится ясно: обнародован еще один беспрецедентный по наглости, русофобии и цинизму документ на уничтожение России тайными силами: план «Голгофа», имитирующий знаменитое восхождение Иисуса Христа с крестом на гору Голгофу, где он должен будет принять мученическую смерть, таким образом, есть план мученической смерти русского народа от перестройки, реформ и новой революции, якобы запланированных и разработанных в 1983–1984 годы в недрах КГБ бывшим Генсеком Ю.В. Андроповым — Флёкинштейном и его помощником М.П. Любимовым.



В том виде, как он опубликован, план «Голгофа» совпадает по содержанию с двумя первыми томами Трехтомника, только окончание у них разное: в Трехтомнике — ликвидация СССР-России как самостоятельного государства и уничтожение населения, а в «Голгофе» — социалистическая революция, поддержанная всем народом, радикальная аннигиляция компрадорской буржуазии и связанных с нею политико — экономических структур.



Совпадение в одном: России и ее народам уготована тяжелейшая судьба и невиданные катастрофы и жертвы в обоих случаях.

Однако не вышло, господа!..

Потрясенный Надеин закрыл том и вздохнул: мало ли в мире бредней! Юрасов ничего не захотел объяснить: догадывайся, мол, сам. Роман Антонович вернулся домой.

Прошло много лет. Роман Антонович находил все более соответствий, или нет, лучше сказать, совпадений между рекомендациями трехтомника и действительностью, жуткой действительностью конца СССР как государства.



Оставалось только гадать, был ли трехтомник на рабочем столе у прораба Перестройки и его помощников? Или все это дьявольское наваждение, и вообще никакого трехтомника не было? Тогда что же он читал у Юрасова? Ловкую подделку-пророчество? Но почему такое близкое до боли совпадение с действительностью? Ведь задачи по первому и второму томам вроде бы оказались выполненными, размышлял Роман Антонович.



К тому же, так случилось, что все девять человек, знавшие о трехтомнике, погибли. Нет в живых и Юрасова.

Страшная информация тяготила Надеина, хотелось о ней с кем-нибудь поделиться. И вот теплым майским днем 1992 года в одной из аудиторий Петербургского университета Роман Антонович рассказал мне, журналисту, обо всем, что знал.



Мы поговорили о том, что, если в трехтомнике написана правда, то развитие страны даже шло с опережением, и некоторые пункты третьего тома оказались выполненными досрочно, но не до конца. Российский хаос? Противодействие партократов? Или народа? Что помешало реформистам? Нет ответа. Ясно, что кое-что не заладилось по второму тому, особенно по пункту пятому: «Ликвидация патриотического социалистического сознания».

Прослушав фантастические рассказы профессора Надеина, я подумал, что где-то что-то на эту тему слышал. И вспомнил, что журнал «Молодая гвардия» в № 2 за 1991 год напечатал статью экономиста и политолога А. К. Цыкунова (под псевдонимом «Кузьмич»), которая содержала похожие выкладки. «Перестройка, — писал Кузьмич, — не советское и не русское слово.



Оно перешло в наш лексикон и стало политическим термином из международного права, а разработано в кулуарах Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда (МВФ. Доклад «Социальные аспекты структурной перестройки»). Развернутое определение этого термина можно найти в документе № 276 (XXVII) от 20 сентября 1983 года в рамках Совета по торговле и развитию ООН, решение № 297 от 21.09.84 г., № 310 от 29.03.85 г. и т. д. Интерес представляет доклад ЮНИДО № 393 от 1985 года «Перестройка мирового промышленного производства и перемещение промышленных мощностей в страны Восточной Европы». Главные идеи:

1. Возросло загрязнение среды в развитых странах, вывоз сырья себя не оправдал, малая окупаемость,

2. Вывезти за пределы этих стран не только добывающую, но и перерабатывающую промышленность,

3. Ввиду нестабильности в странах Африки и Азии, предпочтение отдать территории СССР. (Джон Скиннер, президент ТНК-транснациональной корпорации «Бизнес интернейшнл»: «Наша задача — проникнуть на советский рынок, овладеть дешевым сырьем и там же его перерабатывать в условиях самой дешевой рабочей силы»).

Перестройка проходит по этапам:

1. 1985-1987-период первоначального накопления капиталов за счет разграбления СССР.

2. 1987–1990 — захват земли и производства.

3. 1991–1992 — сращивание ТНК и совпроизводства.

4. 1992–1995 — окончательное поглощение России.

5. 1995–2005 — создание Мирового Правительства2.

Эта публикация стоила Кузьмичу жизни. Он погиб в мае 1991 года во время командировки в г. Нижне-Вартовск при невыясненных обстоятельствах в гостинице3.

Косвенным подтверждением существования трехтомника могли бы служить секретные протоколы, хранящиеся где-то в тайниках Кремля и в сейфах государственных деятелей Запада.



«1 июля 1995 г.,- сообщают журналисты В. Афанасьев и С. Филимонов, — Владимир Жириновский сказал речь в Думе, элементы которой не передало ни одно информационное агентство. А сказал он вот что:



«…1990-й год, ноябрь, Горбачев подписывает Парижскую хартию и секретный протокол. Вы знаете, о чем идет речь в секретном протоколе? 1992-й год-президент Ельцин повторяет эту подпись. Где секретный протокол? Я вам называю, что в этом секретном протоколе написано: «Об освоении Восточно-Европейского пространства».



Видите — зашумели, подкупленные (указывает в сторону рядов фракции «Демократический выбор России»). Они боятся разоблачений (крики из зала: «Предатели!»).



Ничего, ничего, день суда для вас придет. Так вот, в этой программе записано, куда будут перемещаться вредные производства и что будет с СССР. И эта программа фактически выполнена по всем позициям, кроме последней. Последняя позиция — отобрать землю.



Вот сейчас устраиваются отдельные мелкие провокации, легкие мелкие кризисы, чтобы забрать землю, ЗАБРАТЬ ЗЕМЛЮ ПОД ЗАЛОГ НАШИХ ЖЕ ДОЛГОВ.



Это доктрина уничтожения россиян-русских своими же руками. Цель — оставить здесь для проживания 30 миллионов русских, и они сегодня каждый год умирают. И все это выполняется на ваших глазах. И это делает то самое правительство, которое можно прямо назвать правительством-преступником.



Это преступление, это называется изменой Родине…Гайдар в октябре 1992 г. получает инструкцию в американском посольстве от Киссинджера (председателя «Бнай-Брит» и советника Всемирного Тайного Правительства — Ю. Б.): поломать всю промышленность России, — только сырье.



И прочтите его заявление: «Мы разожжем огонь инфляции, который сожжет всю промышленность. Мы войдем в мировое хозяйство кочегарами, дровосеками, но войдем». И вошли…»*

А тогда, во вторую половину 1980-х годов, действия Горбачева, направленные на резкое снижение обороноспособности страны, следует оценивать в свете подготовивших это предательство советско-американских встреч на высшем уровне — Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, тогда президента США, в Женеве (ноябрь 1985 г.), в Рейкьявике (октябрь 1986 г.), в Вашингтоне (декабрь 1987 г.), в Москве (июль 1988 г).



Курс на прекращение военной конфронтации и на реализацию «нового политического мышления» Архитектора Перестройки (читай: на уничтожение СССР как государства) сказался на подписании Горбачевым и представителями Запада Парижского протокола (ноябрь 1990 г.), что способствовало доукомплектации дипломатических документов будущего тотального разгрома.



Нынешняя принадлежность Мальтийского рыцаря Горбачева к Всемирному Тайному Правительству доказывается следующим фактом. В конце 1995 г. в Сан-Франциско прошел под председательством Горбачева международный «Форум о состоянии мира».



В нем приняли участие более 500 участников из 141-й страны, в том числе такие знаменитости, как Джордж Буш, Маргарет Тэтчер, Збигнев Бжезинский, Джордж Шульц, Альберт Гор, Колин Пауэлл, Вацлав Гавел и другие. Форум был организован на средства «Gorbachev Fondation USA».



С высокой трибуны говорилось о самых общих вещах и проблемах. Нью-йоркская газета «Новое русское слово» оценила форум как загадочный маневр «Мировой закулисы». Более ясную характеристику данной встрече дало местное «Антикоммунистическое христианское движение». Американские правые считают, что форум есть ни что иное, как очередное мероприятие Всемирного Тайного Правительства по наведению Нового Мирового Порядка.

«Именно Всемирное Тайное Правительство, находящееся в Нью-Йорке*, через президента Всемирного Еврейского Конгресса Э. Бронфмана передало московской элите во время готовившегося ЦРУ и «агентами влияния» в СССР (совещание в доме отдыха «Красные камни» под Приозерском летом 1991 г.) Августовского путча «установку на капитализацию СССР и такую «демократизацию», которая дала бы власть еврейскому меньшинству». Я не устаю повторять, — твердил Бронфман, — суть демократии не во власти большинства, а в защите всех меньшинств от большинства».



При этом Бронфман подчеркивал, что «приоритетным» населением России являются евреи. Им же был сделан вывод, что Ельцин — единственная альтернатива Горбачеву, что решило судьбу последнего. Западом был разработан и сценарий смены власти и самого строя в нашей стране.



В начале Горбачев, называющий себя потомком иудейского пророка Моисея, придя к власти, использовал ее, чтобы разрушить страну и упразднить высшие органы власти СССР.



Затем Ельцин, избрание которого президентом было обеспечено СМИ, оказавшимся в руках сионистов, добился ликвидации СССР, стал разрушать Российскую Федерацию и сдавать страну и ее народ в порабощение Западу и мировым финансовым центрам». (ЖИРИНОВСКИЙ В.В. Избранное (в трех томах). Т. 1. Мы возродим Великую Россию. М., 1997. С. 86.; И так продолжалось во время его президенства.

После опереточного путча в августе 1991 года 8 декабря в Беловежской пуще произошло расчленение СССР «тремя богатырями» Борисом, Станиславом и Владимиром, один из которых к тому же оказался мальтийским рыцарем и кавалером ордена богини Бау.

Под давлением советников Ельцина — Бурбулиса, Шахрая, Гайдара, Козырева — депутаты-марионетки Верховного Совета СССР 12 декабря 1991 г. послушно проголосовали за закон о самороспуске СССР и образовании Российской Федерации как самостоятельного государства.



Предатели — советники уговорили президента отцепить от паровоза 14 вагонов (республик) якобы для того, чтобы Россия (паровоз) хорошо проводила реформы и богатела. А на самом деле все это оказалось крупномасштабной провокацией. Могущественное государство создавалось почти 2000 лет, а разрушено было за 4 месяца (август — декабрь 1991 г.).

И Россия, как и другие республики, была брошена на растерзание хищникам Мировой Закулисы. И это вопреки референдуму от 17 марта 1991 г., когда 76 % граждан СССР проголосовали за сохранение СССР. Случилась общенародная трагедия, которая болью отозвалась в сердцах многих. Так покончила с собой поэтесса Юлия Друнина, оставив следующее предсмертное стихотворение:

Судный день.

Покрывается сердце инеем.

Осень. Холодно в судный час.

А у вас глаза, как у инока, —

Я таких не встречала глаз.

Ухожу, нету сил. Лишь издали

(Все ж крещеная!)

Помолюсь.

За таких вот, как вы, — избранных

Утверждать над обрывом Русь.

Но боюсь, что и вы бессильны,

Потому выбираю смерть.

Как летит под откос Россия

Не могу, не хочу смотреть.

Декабрь 1991 г.

«В основу осуществляемых в России командой Ельцина «преобразований» были положены рекомендации Хьюстонского доклада о концепции экономических реформ в СССР (1991 г.), выработанное четырьмя ведущими международными организациями Запада — Международным Валютным Фондом, Международным Банком Реконструкции и Развития, Организацией Экономического Сотрудничества и развития и Европейским Банком Реконструкции и Развития.

По оценке отечественных экспертов, зарубежные рекомендации строятся с учетом в первую очередь интересов западных стран. Запад заинтересован сбывать у нас промышленные и продовольственные товары в обмен на сырье, топливо, энергию.



Поэтому такой характер обмена будет способствовать быстрому банкротству нашей обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Это обуславливается тем, что ставка (заведомо ложная!) сделана на создание у нас дикой рыночной экономики.



Рекомендуемая Западом свобода внешней торговли и конкуренции (при развале все нашей экономики!) с западными фирмами обернулась для российской обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства быстрым банкротством и возникновением массовой безработицы.



Наконец, и это главное, в Хьюстонском докладе, на базе которого Российскому правительству выданы рекомендации, излагается модель перехода советской экономики к рынку с точки зрения интересов Западных стран, а долгосрочные последствия для наших народов — вовсе не рассматриваются.



В нем отсутствуют расчеты падения жизненного уровня и вымирания населения, масштабов безработицы, темпов сокращения национального дохода, масштабов необратимого разрушения научного, производственного и оборонного потенциала страны.

Авторы, создавшие «Хьюстонский доклад», руководствовались одной целью: как с позиции интересов Западных стран освоить экономическое пространство нашей страны, и, поглотив его, превратить Россию в огромную сырьевую базу для развития своих стран». (ЖИРИНОВСКИЙ В.В. Избранное (в трех томах). Т. 1. Мы возродим Великую Россию. М., 1997. С. 113–114).

Подмога народному сопротивлению явилась нежданно-негаданно. Узнав о вражеских планах, народные депутаты Верховного Совета Российской Федерации, среди которых были и русские патриоты, встали на защиту России. И началась неравная схватка.



С весны 1992 и до осени 1993 года здоровые силы Верховного Совета пытались противостоять антинародным Гайдаро-Ельцинским реформам, осуществлявшимся с непостижимым цинизмом и жестокостью за счет и без того нищего трудового народа — рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции.



Имеется в виду бесчеловечная приватизация, и как следствие ее — остановка производства, инфляция с резким повышением цен, падение ВПК и уменьшение оборонной мощности страны, утечка за рубеж ежемесячно от 1,5 до 2 млрд. долларов безвозвратно. Началось противостояние президента и парламента, о котором так ярко рассказал поэт-депутат Иван Савельев4.

«А когда Верховный Совет РФ принял 17 сентября 1993 года решение об инвентаризации зарубежной собственности в стране, оцениваемой в 300 миллиардов долларов, и ее государственном использовании, международная финансово-промышленная олигархия с помощью временно и тайно введенных в Москву израильских и американских отрядов — незаконных вооруженных формирований «Бейтара» — разгромили (события 3–4 октября 1993 г.) избранный народом парламент и окончательно отлучили от власти сам народ.



Стоит напомнить, что за два месяца до этих событий в Москву приезжал директор ЦРУ Вулси, вместе с которым прибыли и специалисты по переворотам и массовым беспорядкам. Учиненная с огромной жестокостью бойня простых людей5, защищавших Конституцию у Белого дома, преследовала цель окончательно запугать россиян, чтобы они больше не выступали со своими требованиями демократии и социальной справедливости». (ЖИРИНОВСКИЙ В.В. Избранное (в трех томах). Т. 1. Мы возродим Великую Россию. М., 1997. С.89).

Первоначально противостояние президента Ельцина и вице-президента Руцкого, кстати сказать, двух полукровок, носила внутрипартийный характер борьбы за власть.



Конфликт был спровоцирован летом-осенью 1993-го тайными силами с помощью сфабрикованных документов «Траста» А.В. Руцкого под руководством советника президента Д. Якубовского, авантюриста и еврея. Бывший народный депутат Иона Андронов раскрыл, что в фабрикации лжедокументов участвовала израильская разведка «Моссад» по следующей схеме:

Эйтан

Бирштейн

Якубовский Караулов Макаров

Компромат на Руцкого

(См. АНДРОНОВ И. О чем молчит узник «Крестов» // Завтра. М., 1996. № 13(121). С. 6. № 14 (122). С. 6).

Трагическую роль в событиях сыграли и другие советники, в частности, еврей — генерал-полковник Юрий Батурин, один из авторов провокационного указа президента за № 1400 от 21 сентября 1993 г.; он же участвовал в провоцировании Чеченской войны и в провоцировании несостоявшегося государственного переворота 17 марта 1996 г. (т. е. разгона Госдумы).



Подливали масла в огонь и зарубежные советники, в частности Д. Коэйль из Стэнфорда и Джорджтауна. Расстрел защитников Белого Дома, которым, кстати сказать, Руцкой не дал оружия, был венцом грязной провокации, о которой сегодня не любят вспоминать.

Читателю, надеюсь, понятно, что против России действуют все те же тайные силы, разрушающие страну и истребляющие народ.

Октябрьский расстрел резко изменил обстановку в стране, изменил информационное поле не в пользу демократии. Автор статьи «Переставили с ног на голову» (Правда. М., 1993 22.02. С. 4) пишет: «Опять в России все переставили с ног на голову. К власти рвутся фашисты?



Но разве не Ельцин повел вооруженную борьбу с оппозицией? Разве не он поджег и расстрелял парламент? Я и люди моего поколения восприняли сообщения об октябрьских событиях в Москве как эхо 1933 года, когда Гитлер, дорвавшийся до власти в Германии, начал мятеж против демократического строя.



Политический строй, который Ельцин ввел теперь в России, тоже является мятежом. Он преследует своих политических противников… Кроме того, он отрицательные черты своего режима приписывает своим противникам…» Выживем ли мы? Так спрашивал поэт, и отвечал сам себе и людям в поэтических строках:

Не единую правду, не правду для всех добывают —

Все гребут под себя. Сатанело и грубо гребут.

Добивают страну. Добивают страну. Добивают.

И теперь уже видно: еще один взмах — добьют

(Лето 1992 года).

А в декабре как будто повеяло свежим ветром, показалось поэту, и он взволнованно написал так:

Снова птицы надежды крыло над землей поднимают.

Озираю глазами души бесконечный весенний простор.

И просторные ветры — свободы гонцы — пролетают.

И опять посветлеет даже матушки пасмурный взор.

И. САВЕЛЬЕВ. «В дороге».

Россия вечно в дороге. Но вот только куда ведет эта дорога?6

Пока трехтомник не найден. Говорят, что отрывки из него печатались в Московской палестинской газете «Аль-Кодс», которую ныне трудно достать. Да и найдется ли он? Время покажет.



***



Из книги Ю.К. Бегунова „Тайные силы в истории России”.