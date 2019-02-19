Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 февраля 2019

Шейх Удей Аль Гаси — лидер племён Шумар прибыл на военную базу Хмеймим, обратившись к жителям России и своим соотечественникам. Отметим, что его племя проживает в зоне оккупации США в провинции Дейр эз-Зор.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

«Во имя Аллаха милостивого и милосердного! Мы сейчас находимся на территории российской военной базы. Исходя из принципов любви к Родине, мы видим целесообразным приложить максимум усилий для решения совместных задач: для того, чтобы спасти нашу страну из той сложной ситуации, в которой она сейчас оказалась. Мы считаем, что в этом деле каждый сириец должен быть ответственен за судьбу своей Родины, где бы не находился он — за пределами Родины или на территории Сирии.

Мы считаем, что сейчас очень сложное время, очень сложная обстановка, пролито немало крови ради нашего государства и сейчас то время, когда необходимо сплотить все наши усилия и добиться консенсуса, солидарности в понимании всех важных проблем и в скорейшем времени решить все эти проблемы и противоречия, которые имеются. Исходя из того, что я являюсь одним из основных представителей племен, которые находятся на территории Сирии, я обращаюсь сейчас к своим племенам, к своим братьям, выходцам из племен от Голанских высот и до восточных границ Сирии.

Братья и друзья, нам необходимо сплотить ниши совместные усилия для решения тех проблем, которые сейчас возникли, для спасения нашего государства от нависших угроз любого характера — внутреннего и внешнего. Дорогие братья и друзья, я обращаюсь и прошу вашей помощи для выполнения этих совместных задач, ведь только при помощи вас можно достичь успеха, процветания нашего государства.

Выражаем огромную благодарность российским лидерам, российскому командованию, российской позиции, которую претворяет в жизнь группировка войск и российское руководство, во главе которой стоит лидер России, Верховный Главнокомандующий, Президент Владимир Владимирович Путин.

Но тем не менее я хочу повторить, что мы ответственны за свою страну и мы должны, в первую очередь, приложить максимум усилий для этого.

Ас салам алейкум!»

«Спасибо России, российским людям и Вооруженным силам за их стойкую позицию по отношению к Сирии. Мы благодарим Вас за сотрудничество и надеемся, что оно будет продолжаться дальше».

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