Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 февраля 2019
- 12:35 Россия на Ближнем Востоке: от ракет до оливковой ветви.
- 04:30 База Хмеймим: Шейх племён из зоны оккупации США обратился к России и сирийцам (ВИДЕО).
- Вчера 23:41 Зачем Эрдогану так много газа?.
Россия на Ближнем Востоке: от ракет до оливковой ветви
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База Хмеймим: Шейх племён из зоны оккупации США обратился к России и сирийцам (ВИДЕО)
Шейх Удей Аль Гаси — лидер племён Шумар прибыл на военную базу Хмеймим, обратившись к жителям России и своим соотечественникам. Отметим, что его племя проживает в зоне оккупации США в провинции Дейр эз-Зор.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
«Во имя Аллаха милостивого и милосердного! Мы сейчас находимся на территории российской военной базы. Исходя из принципов любви к Родине, мы видим целесообразным приложить максимум усилий для решения совместных задач: для того, чтобы спасти нашу страну из той сложной ситуации, в которой она сейчас оказалась. Мы считаем, что в этом деле каждый сириец должен быть ответственен за судьбу своей Родины, где бы не находился он — за пределами Родины или на территории Сирии.
Мы считаем, что сейчас очень сложное время, очень сложная обстановка, пролито немало крови ради нашего государства и сейчас то время, когда необходимо сплотить все наши усилия и добиться консенсуса, солидарности в понимании всех важных проблем и в скорейшем времени решить все эти проблемы и противоречия, которые имеются. Исходя из того, что я являюсь одним из основных представителей племен, которые находятся на территории Сирии, я обращаюсь сейчас к своим племенам, к своим братьям, выходцам из племен от Голанских высот и до восточных границ Сирии.
Братья и друзья, нам необходимо сплотить ниши совместные усилия для решения тех проблем, которые сейчас возникли, для спасения нашего государства от нависших угроз любого характера — внутреннего и внешнего. Дорогие братья и друзья, я обращаюсь и прошу вашей помощи для выполнения этих совместных задач, ведь только при помощи вас можно достичь успеха, процветания нашего государства.
Выражаем огромную благодарность российским лидерам, российскому командованию, российской позиции, которую претворяет в жизнь группировка войск и российское руководство, во главе которой стоит лидер России, Верховный Главнокомандующий, Президент Владимир Владимирович Путин.
Но тем не менее я хочу повторить, что мы ответственны за свою страну и мы должны, в первую очередь, приложить максимум усилий для этого.
Ас салам алейкум!»
«Спасибо России, российским людям и Вооруженным силам за их стойкую позицию по отношению к Сирии. Мы благодарим Вас за сотрудничество и надеемся, что оно будет продолжаться дальше».
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Зачем Эрдогану так много газа?
В пятницу глава «Газпрома» Алексей Миллер, по итогам встречи президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана, объявил о возможности строительства «Турецкого потока — 2», нового газопровода из России в Турцию.
И это при том, что и первый «Турецкий поток» только строится и должен заработать в этом году. Его мощность составит 31,5 млрд кубометров, из которых половина достанется Турции, а остальное — странам Юга и Юго-Востока Европы.
Кроме того, в следующем, 2020 году начнутся поставки газа по «Южному газовому коридору», системе газопроводов из Азербайджана. При мощности 16 млрд кубометров Турции из них будет доставаться 6 млрд. Плюс Анкара уже получает 16 млрд кубометров в год российского газа по «Голубому потоку» и примерно столько же — транзитом через Украину.
Для турецкой экономики этого более чем достаточно. В прошлом году закупки даже сократились на 18% из-за экономического кризиса в Турции и составили 24 млрд кубометров газа. Уже в 2020 году Анкара напрямую, без учёта украинского транзита, сможет получать 37,75 млрд кубометров российского и азербайджанского газа (54 млрд кубометров при использовании транзита через Украину).
Даже они обеспечат все потребности турецкой экономики на многие десятилетия вперёд без всяких возобновляемых источников энергии. А если ещё и «Турецкий поток — 2» появится, Эрдоган станет главой крупнейшего газового хаба Европы.
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