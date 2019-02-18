Дежавю
11:08. 18 февраля 2019 Просмотров - 139 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Касательно истории с запретом в Крыму учебника истории https://zergulio.livejournal.com/6212985.html, где излагаются факты массового предательства Крымских татар в период ВОВ.
Можно было бы расписать очевидные вещи, но так уже все давно расписано. Еще 5 с лишним лет назад. Просто процитирую:
Исламские радикалы Крыма добились уничтожения краеведческого исследования о Великой Отечественной войне
Впервые в истории независимой Украины по политическим мотивам уничтожен тираж «Книги памяти Восточного Крыма «Просили помнить». Издание подготовлено Владимиром и Марией Ширшовыми – краеведами из Кировского района автономии. Книга рассказывает о жителях Восточного Крыма, освобождавших Родину от нацизма.
Против выступил меджлис – не зарегистрированная, де-юре нелегальная организация, на деле контролирующая жизнь татарской общины полуострова. По закону меджлисовцы не имеют права проводить общественные мероприятия. Но прикрываются именем Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины.
Зампред меджлиса Рефат Чубаров привел к Кировской районной государственной администрации больше 500 человек. Озлобленная толпа под флагами Крымского ханства пыталась ворваться в здание, скандируя «Книгу сжечь!» и «Хватит оскорблять наш народ!»
Что же конкретно вызвало столь бурное возмущение татарских активистов?
В 500-страничной «Книге памяти Восточного Крыма» собраны сведения о 8,5 тысячах жителей региона, погибших на фронтах Великой Отечественной, в плену, пропавших без вести или умерших от ран. Судьба этих людей стала известна благодаря краеведам Владимиру и Марии Ширшовых, четыре десятилетия подряд ведущих поисковую работу в архивах. В результате сам пенсионер В.Ширшов почти полностью потерял зрение.
Новое издание публикует списки жителей Восточного Крыма, призванных военкоматами региона. Также приводятся многочисленные воспоминания участников и очевидцев событий, происходивших на полуострове в 1941-1944 годах.
Нелегальный этнический парламент-меджлис не устроили 11 страниц главы «Крымско-татарский вопрос». В ней приводятся документы, которые подтверждают массовый коллаборационизм крымских татар в годы войны.
Такие документы публиковались уже не раз. Как говорится, информация, имеющая бесспорный характер и никем из историков не оспариваемая. Повальное дезертирство татар из Красной Армии при обороне Крыма и столь же массовая служба германским нацистам во время оккупации полуострова – факт, который отрицать невозможно. Количество татар, присягнувших Гитлеру, в процентном отношении к численности их собственного населения составило своеобразный рекорд Второй Мировой.
Однако сейчас крымские исламисты решили, что могут заткнуть рот любому. На митинге была принята резолюция – прекратить раздачу «Книги памяти» по школам, арестовать весь ее тираж и сжечь. Кроме того, уволить председателя Кировской госадминистрации Олега Гордеева, поскольку книга вышла в свет за бюджетные средства.
Одновременно меджлисовцы бросились искать авторов, супругов Ширшовых. Толпа кричала, что «эти русские» спрятали у себя 650 экземпляров крамольного издания. Чета стариков-краеведов была вынуждена бежать и прятаться. Сейчас их местонахождение неизвестно.
Украинская власть оказалась явно перепуганной. Глава района О.Гордеев помчался в Симферополь на встречу с председателем крымского правительства Анатолием Могилевым.
Невероятно, но после этого на весь тираж скандальной «Книги памяти Восточного Крыма» действительно был наложен арест. Ее срочно изъяли из школ, библиотек, ветеранских организаций. Официальный повод – издание якобы содержит антитатарские и ксенофобские высказывания, оправдывая сталинскую депортацию.
На самом деле, в тексте содержатся данные по сотням советских воинов из числа татар Крыма. Есть письма родных и близких солдат – греков, армян и татар, а также прямое осуждение депортации этих народностей Крыма в 1944 году. Но подробности уже не важны, травля началась.
Арестованный тираж свезли в местную типографию. Сжигать не решились – слишком похоже на Германию времен фашизма. Решено порезать и отправить на макулатуру. Никого не интересует, что запретить распространение того или иного издания может только суд.
Председатель Кировского районного совета Михаил Иванов публично покаялся – мол, для местных властей глава о «поголовном коллаборационизме» оказалась неожиданностью:
- Мы эту часть не планировали и думали, что книга вызовет у всех людей различных национальностей положительную реакцию. Зачем Ширшовым вообще это писать?! Их книга изначально направлена на поиск людей. Выражать свое мнение нужно было в другом формате!..
Похоже, свое мнение русским краеведам Крыма лучше не выражать вообще. Судьбой Ширшовых уже занялась прокуратура. По фактам презентации «Книги памяти Восточного Крыма «Просили помнить» начато досудебное расследование. Естественно, заявителем выступил Совет представителей крымско-татарского народа при президенте Украины. А силовики по-быстрому обнаружили признаки уголовного правонарушения, предусмотренного первой частью 161-й статьи Уголовного кодекса Украины «разжигание межнациональной розни»…
- По указанному уголовному производству выполнены все первостепенные следственные действия – допрошены свидетели, изъяты копии документов, назначена психолого-лингвистическая экспертиза, – отчитался прокурор Кировского района Ильяс Рамазанов.
Прокурор подтвердил, что его родственники также подверглись высылке в Узбекистан. Однако отказался отвечать на вопрос журналиста, что делали они во время гитлеровской оккупации.
Увы, впечатляющую картину «оскорбленного народа» серьезно подпортило сенсационное высказывание руководителя отдела внешних связей меджлиса Али Хамзина. Этот видный татарский функционер заявил буквально следующее:
- Мы не будем отмежёвываться от тех крымских татар, которые, по-вашему, были якобы коллаборационистами. Мы не будем отмежёвываться от власовцев и не считаем их предателями. Потому что та система была преступной и сегодня её память является тоже преступной!
Али Хамзин – один из самых авторитетных деятелей мусульманской общины Крыма. По сути, глава меджлисовского МИДа. К его мнению очень даже прислушиваются. И вот теперь этот человек говорит, что коллаборационизм – вовсе не позор. Что не считаются предателями те, кто служил гитлеровцам.
Именно такая точка зрения была высказана на круглом столе в Симферополе, посвященном конфликту вокруг книги Ширшовых. Али Хамзин убежден, что крымские татары имели полное право дезертировать из Красной Армии и перейти на службу нацистским властям.
- Сейчас, когда вы говорите о коллаборационистах, господа, вы так или иначе защищаете коммунистические ценности вот этого преступного режима. Те люди, которые, к сожалению, пострадали от этой системы, имели право ей отомстить, – завершил новый идеологический посыл шеф отдела внешних связей меджлиса.
Возможно, повод для мести был. ХХ век – трагический и страшный. Но если татарские каратели действительно «имели право» казнить военнопленных, жечь мирное население, сдавать немцам советских партизан – как же тогда быть с «оскорблением народа», «разжиганием межнациональной розни» и прочими обвинениями в адрес «Книги памяти», где лишь кратко упомянуты данные факты? Али Хамзин сравнивает своих соплеменников с власовцами. Хотя кто в той же России громко и прямо назовет генерала Власова героем? А здесь организовали торжественное перезахоронение оберштурмфюрера боевой группы «Крым» Восточно-тюркского соединения СС Дженгиза Дагджи.
Рядом с оберштурмфюрером на мемориальной территории зынджырлы-медресе Бахчисарая лежит еще одна героическая личность – Мустафа Эдиге Кырымал. В январе 1943-го официально признан Третьим рейхом как председатель Крымскотатарского национального центра. Умер в Германии в 1980. Теперь меджлис со всеми почестями вернул его прах на родину, провозгласив лидера коллаборационистов «выдающимся государственным деятелем нашего народа».
- Имена всех дважды предавших Родину – известны. Известны все архивные данные до последнего негодяя, который убежал с поля боя и потом пошел служить немцам. Согласно законодательству, эти особо тяжкие военные преступления не имеют срока давности. Пока мы не осудим те 20 тысяч дезертиров, которые почему-то не были расстреляны по законам военного времени, – добра у нас не будет. Пока мы не осудим 22 тысячи коллаборационистов, которые служили в карательных и вспомогательных частях оккупационной немецкой власти, – мы также не должны ждать добра, – убежден лидер казачьей общины «Соболь», член Координационного совета русских организаций Тавриды и Севастополя Виталий Храмов. Именно за такие «ксенофобские» мысли Служба безопасности Украины депортировала многодетного отца, крымского казака В.Храмова на Кубань. Сейчас украинские силовики напрочь отказываются расследовать факты военных преступлений коллаборационистов на территории Крыма. Видимо, слишком опасно для власти брать за живое местную исламскую элиту.
Например, один из видных меджлисовских функционеров Ильми Умеров уже восемь лет подряд возглавляет Бахчисарайской районную госадминистрацию. Хотя здешние ветераны помнят, что именно дед Умерова возглавлял колонну Коушского карательного отряда, уничтожившего под Бахчисараем греческую деревню Лаки. Эту деревню называют крымской Хатынью – каратели сожгли тут всех от мала до велика.
Да, такого было очень много. Можно писать новую Книгу памяти – о сражавшихся по другую сторону. Например, о двух тысячах героев из деревни Коккозы, собравшихся в марте 1942 года для молебна в честь германских воинов. «Великому Гитлеру – освободителю всех народов и религий! Весь татарский народ ежеминутно молится и просит Аллаха о даровании немцам победы над всем миром. О, великий вождь, мы говорим Вам от всей души, от всего нашего существа, верьте нам! Мы, татары, даем слово бороться со стадом евреев и большевиков вместе с германскими воинами в одном ряду!.. Да благодарит тебя Господь, наш великий господин Гитлер!» – писала о молебне в Коккозах газета «Азат Крым» («Освобожденный Крым»), издававшаяся в оккупированном Симферополе.
Действительно, почему в современном Крыму должны стесняться своей истории, если сразу после захвата фашистами Львова и устроенной там резни был издан «Акт 30 июня», которым ОУН Степана Бандеры провозглашала: «Слава Героической Немецкой Армии, ее фюреру Адольфу Гитлеру»?
Вот они, признанные национальные герои самостийной державы. Тоже «имели право отомстить». Эмблемы дивизии СС «Галичина» висят сейчас по всей Западной Украине. Под этими прапорами собираются ветераны-бандеровцы и молодые наци. «Слава героям! Смерть ворогам!» – звучит на Крещатике. В выходные дни в Киеве на освящении нового греко-католического собора снова поднимут штандарты «Галичины».
На памятные дни по украинским улицам расхаживают хлопцы в эсесовской форме со всеми атрибутами – свастикой, шлемами, нацистскими орлами. Форма татарских добровольческих батальонов СД не столь эффектна. Но в Симферополе уже пообещали, что не будут ее стесняться.
http://svpressa.ru/society/article/72725/ – цинк
PS. Это вполне логичное следствие политики местных властей потакающих реабилитации нацистских подстилок. Чем дальше от Сталина, тем ближе к Гитлеру – формула работает без сбоев. Разумеется, с точки зрения фактов, депортация крымских татар за массовые акты предательства, является наиболее оправданной и заслуженной среди всех депортаций того периода вообще. Документов на этот счет местные историки и краеведы со времен развала СССР накопали и опубликовали даже больше, чем было опубликовано в СССР, где из соображений соблюдения межнационального мира, такие моменты старались лакировать в духе – виновные понесли наказание, чего ворошить прошлое (примерно как с участием украинцев в сожжении Хатыни).
Ну а теперь настало "царство свободы" и последыши нацистских подстилок открыто заявляют, что наказывать за массовую измену Родине и службу Гитлеру, есть чудовищное злодейство сталинского режима. Так как власти у нас сугубо антисоветские, круто замешанные на антисталинизме, то позицию исходящую из фактов о полной оправданности и закономерности депортации, они занимать не могут. Чем собственно и пользуются деятели из меджлиса, открыто занимаясь реабилитацией коллаборационистов, чья вина с исторической точки зрения давно доказана. Ну а если факты противоречат вере, то такие книги как и положено последышам нацистских подстилок, надо уничтожать в духе тех господ, которым они служили в годы Великой Отечественной Войны.
https://colonelcassad.livejournal.com/1183424.html – цинк (19 августа 2013 года)
Как видим, крымские власти наступают ровно на те же грабли, подыгрывая деятелям ведущим работу по оправданию крымско-татарского коллаборационизма.
Так же стоит помнить, что лакировка истории на тему бандеровцев или "лесных братьев" во времена СССР, про которых стремились лишний раз не говорить в учебниках, чтобы не разрушать межнациональный мир, обернулась огромными проблемами в будущем,. От того, чтобы правду будут вымарывать из учебников ради сиюминутной исторической и политической конъюнктуры с целью потрафить крымско-татарским националистам, она никуда не исчезнет, просто она найдет себе дорогу другими путями, куда как более опасными для общества и государства.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4786573.html
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Необходимо крымских татар обвинить в Холокосте против русского народа.
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Просто Китай понял серьёзность угрозы, исходящей от мусульманских преступных диаспор. Раз мусульмане не отрицают приоритета норм шариата ( а на это пока ещё никто не решился, но ревизия ислама неизбежна) над государственными законами, то:
1. Мусульмане противопоставили свою религию практически всем госудаствам, не ставящим ислам во главу угла своего госустройства.
2. Провозгласив своей главной целью подавление других религий путём построения всемирного фашистского халифата, мусульмане противопоставили себя остальным народам и религиям.
3. Используь нормы Корана для оправдания своей религиозной жестокости и фашистской жестокости, мусульмане сами лишают себя ответного гуманного и человеческого отношения со стороны мирового сообщества.
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Понимать ничего не надо! Иудаизм : гои-животные. Агрессия. Ислам : все остальные – неверные. Агрессия. Христианство ( иудохристианство на самом деле) : Подставь другую щеку. Покорность и жидолюбие. Вот и всё.
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Этот учебник надо сберечь. Прав С.В. Юрченко.