Кристоф Хойбнер: многие узники Аушвица сейчас испытывают дежавю

— В последние годы в Германии состоялись многочисленные процессы над экс-сотрудниками концентрационных лагерей. Многие из них очень стары, не совсем здоровы. Согласны ли вы с тем, что преступления нацизма не имеют срока давности, что все нацистские преступники должны быть осуждены?

— Как вы знаете, бундестаг (парламент ФРГ — прим. ред.) несколько десятилетий назад принял решение о том, что преступления нацизма не имеют срока давности. То есть преследование по ним вечно. И несмотря на это, это преследование стало одним из величайших скандалов в послевоенное время, который сейчас уже нельзя исправить. В течение многих десятилетий преступников не преследовали, только часть преступников предстала перед немецким правосудием. И для выживших это вечный юридический скандал, что может быть объяснено и тем, что многие юристы после войны сами были нацистскими преступниками. Это понятно, но для выживших возраст не является ограничением (для судебного преследования — прим. ред.), для них возраст также не является ограничением выступать в роли свидетеля. И если сегодня 80-летний или 90-летний становится обвиняемым, то для выживших речь идет не о мести. Речь идет о справедливости. Им важен не тот факт, чтобы старого человека на один день или одну неделю поместили в тюрьму после вынесения приговора, а то, что он предстал перед судом и был вынесен приговор, который получил юридическую силу. И в случае Гренинга (Оскар Гренинг был признан в 94-летнем возрасте виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных Освенцима и приговорен к четырем годам лишения свободы – прим. ред.) это впервые было так, этот приговор был подтвержден в Верховном суде, и сегодня мы знаем, что каждый, кто служил в концентрационном лагере — неважно, какую службу и какие функции он исполнял, был в системе массовых убийств, участвовал в этих ужасных событиях — несет ответственность и вину. Знать об этом – малое утешение для выживших в связи с тем, как мало преступников действительно предстали перед судом.