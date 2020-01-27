Кристоф Хойбнер: многие узники Аушвица сейчас испытывают дежавю
17:25. 27 января 2020 199 просмотров 10 коммент. Опубликовал: feedmatic
Источник: РИА Новости
Более 200 узников концлагерей и гетто, делегации более 30 стран мира приедут в польский Освенцим на 75-ю годовщину освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау. Аушвиц, который включал в себя лагеря Аушвиц-1 и Аушвиц-2 (Биркенау), а также 45 внешних лагерей, был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения. Он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941—1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста. О том, что сегодня волнует бывших узников, существует ли угроза повторения ужасов нацизма и почему нужно решительно противостоять разжиганию ненависти в интернете, рассказал в интервью РИА Новости прибывший в Берлин вице-президент Международного комитета Аушвица Кристоф Хойбнер.
— Господин Хойбнер, в декабре прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые посетила бывший концентрационный лагерь Аушвиц. Она процитировала в своей речи слова бывшего узника Примо Леви, который сказал, что катастрофа «произошла один раз – значит, она могла бы повториться». Существует ли сегодня угроза повторения?
— Выжившие в течение многих десятилетий после освобождения исходили из того, что это не повторится и что мир действительно выучил урок. Их вера в обучаемость мира годы спустя уменьшилась, хотя они и надеются. Реалистический взгляд на то, что происходит в данный момент во многих странах, что касается правоэкстремистской ненависти, антисемитизма, действует на них отрезвляюще и убирает иллюзии. Реальность противоречит надежде. Многое, что происходит сейчас, становится для них дежавю… И вопрос, который они все время задают не себе, а окружающим людям, звучит так: достаточно ли серьезно вы относитесь к развитию, которое в данный момент происходит во многих странах? Понимаете ли вы, как быстро из снежного кома может возникнуть лавина? Мир тогда недооценил это развитие. Вы сегодня более реалистичны благодаря истории, более опытны и чутки, чем люди в те времена? Или вы находись в демократической спячке, так сказать?
— Но как можно противостоять этому? Мы видим, например, что правые популисты в Германии, которые пытаются открыто поставить под вопрос историю Второй мировой войны, преступления нацизма, пользуются значительной поддержкой населения. С другой стороны, есть ощущение, что эти высказывания не получают должного ответа.
— В последние годы в Германии состоялись многочисленные процессы над экс-сотрудниками концентрационных лагерей. Многие из них очень стары, не совсем здоровы. Согласны ли вы с тем, что преступления нацизма не имеют срока давности, что все нацистские преступники должны быть осуждены?
— Как вы знаете, бундестаг (парламент ФРГ — прим. ред.) несколько десятилетий назад принял решение о том, что преступления нацизма не имеют срока давности. То есть преследование по ним вечно. И несмотря на это, это преследование стало одним из величайших скандалов в послевоенное время, который сейчас уже нельзя исправить. В течение многих десятилетий преступников не преследовали, только часть преступников предстала перед немецким правосудием. И для выживших это вечный юридический скандал, что может быть объяснено и тем, что многие юристы после войны сами были нацистскими преступниками. Это понятно, но для выживших возраст не является ограничением (для судебного преследования — прим. ред.), для них возраст также не является ограничением выступать в роли свидетеля. И если сегодня 80-летний или 90-летний становится обвиняемым, то для выживших речь идет не о мести. Речь идет о справедливости. Им важен не тот факт, чтобы старого человека на один день или одну неделю поместили в тюрьму после вынесения приговора, а то, что он предстал перед судом и был вынесен приговор, который получил юридическую силу. И в случае Гренинга (Оскар Гренинг был признан в 94-летнем возрасте виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных Освенцима и приговорен к четырем годам лишения свободы – прим. ред.) это впервые было так, этот приговор был подтвержден в Верховном суде, и сегодня мы знаем, что каждый, кто служил в концентрационном лагере — неважно, какую службу и какие функции он исполнял, был в системе массовых убийств, участвовал в этих ужасных событиях — несет ответственность и вину. Знать об этом – малое утешение для выживших в связи с тем, как мало преступников действительно предстали перед судом.
— Свидетели тех событий, которые лично занимались разъяснительной, просветительской работой, уходят – мы остается с музеями, веб-сайтами, с интернетом, который, в принципе, является площадкой для самых разных мнений, вплоть до полной ерунды. Как продолжать в этой ситуации вести просветительскую работу на прежнем высоком уровне?
— Важно то, что вы назвали «мы остаемся». Мы остаемся свидетелями свидетелей. Задача ложится на наши плечи. И задача содержит также принятие реальности нынешнего мира, реагирование на нее. Те немногие, кто занимается экстремизмом, разжигает ненависть, распространяет фейковые новости в интернете, должны столкнуться с силой слова большинства, которое придерживаются другого мнения, но которое не слишком активно высказывается в интернете. Нужно объяснять это и молодым людям, просить их стать частью процесса, который касается их как отдельных личностей. То, что они постят (в интернете — прим. ред.), какие сообщения пишут, как они становятся услышанными и увиденными, важно для будущего этого общества и для будущего Европы и демократии.
Источник: https://nstarikov.ru/kristof-hojbner-mnogie-uzniki-aushvica-sejchas-ispytyvajut-dezhavju-112601
Даже так, что отплясывают там… http://www.svobodanews.ru/content/article/2112701.html
Да что там – отплясывают – фонд этого лохокоста просто взяли да разворовали… А кто – и так ясно…
https://3rm.info/main/6104-gesheft-evrei-razvorovali-fond-pomoshhi-zhertvam.html
Я , БОЛГАР , читал русские архивы ОСВИЕНЦИМА в МОСКВЕ здесь ,на форумах,и там написано ,что в 1953г ГЕРМАНИЯ ВЫПЛАТИЛА ИЗРАЕЛЮ 3 000 000 000 DM ,ЗА ИЗПОЛЬЗОВАНИИ БЕЗПЛАТНОГО ТРУДА УЗНИКАХ -ЕВРЕИ В МНОЖЕСТВО МАСТЕРСКИХ В ЛАГЕРЕ ,ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВО КАУЧУКОВЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ВЕРМАХТА!
Вот так, немцы сунули жидам палец , , а они ,циганские юдеи проглатили им руку !
Также согласно русских архивов ОСВИЕНЦИМА в МОСКВЕ ,
К ЖЕРТВАМ ОСВИЕНЦИМА ЧИСЛЯТСЯ ДО 200 000 РУССКИХ ,
И ВОСТ. СЛАВЯН ИЗ Беларус, Украйна, Польше,много цыган-тоже
, , и только 38 000 евреев-
а где все ети миллионы жиды убитыми ,
когда в 1938г было преброяване евреев по всему миру ,и были они 15 000 000 по всей Земле!
А в 1945 их пересчитали снова- и опять 15 000 000 евреев по всей Земле!
БЫЛ у них нормальный естественный прираст и смертей- как у всех народов !
Доло грязные планы ЖИДО-СИНЕДРИОНА ДЛЯ ЕКСПЛОАТАЦИИ ТРУДА ДОВЕРЧИВЫХ НЕМЦЕВ СЕГОДНЯ ,
ДОЛОЙ 200 ЖИДО-КОМИТЕТА И ЦИОНСКИЕ ОРГАНИЗАЧИИ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ , ВПЛОТЬ ДО ГЛАВНАГО РАвИНА ГЕЙРОПЫ !
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЛЮДИ ХОТЯТ ИМЕТЬ В ЕВРОПЕ ТОЕЖЕ ГЛАВНЫЙ ХОДЖА ЕВРОПЫ !
Мюсулмане- наши братя! Они тоже люди как все !
Усе нормально , , а жиды в ИСРАЕЛЬ НАДО ЛЕЧИТ- ОНИ НЕНОРМАЛЬНЫЕ КРИКУНЫ И П,И,З,Д,О,БО.Л.Ы !
Да до Лампочки.
Стариков ты мудила вспомни про узников ГУЛАГ.
Вот кто забыт и ПРЕДАН.
Вам лядям это ещё аукнется
Фабрика смерти: что пришлось пережить узникам лагеря Освиенцим .
https://politikus.ru/events/125874-fabrika-smerti-chto-prishlos-perezhit-uznikam-lagerya-osvencim.html
ЕСЛИ ВОПРОС К ГОЯМ ВОСТ. ЕВРОПЫ , , ,ТО ОТВЕТ ВОТ ТАКОЙ, ИЗ БОЛГАРИИ:
” узникам лагеря Освиенцим ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ МНОГО ПЛОХОГО, ВПЛОТЬ ДО ФИЗИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ,ПО ПРИЧИНЕ ПЛАНОВ ЕВРЕИ-СЕФАРАДЫ,АФРИКАНСКО-ЕТИОПСКО-ИСПАНСКИМИ ПОДОНКАМИ , , КОТОРЫМ ПОСЛЕ ВСЕХ ИХ ГО-В.Н.А,Х ИМИ В,ЫС.Р-АН.Н.Ы,Е РАЗРЕШАЛИ ПЕРЕСЕЛИТСЯ В США- ОСТАЛЬНЫМ ЕВРЕЕВ-ЕШКЕНАЗИ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО- – ПРИКАЗ ПРИШЕЛ ИЗ НЮ-ОРКА, ИЗ БОЛЬНЫХ БАНКИРОВ,НАХОДЯЩИХСЯ НА WALL-STREET ! ”
——–
Тоесть, те самые животные ,жидо-ционисты , которые называли белые красавицы из Словянских земель ” ШИКСЫ”-ОСЛИЦЫ ,ИМ НАДО БЫЛО ЛЕЖАТЬ В ЛАГЕРЯХ СМЕРТИ, , , НО ИХ ПОКРОВИТЕЛИ -РОТШИЛЬДЕФ И РОКИФЕЛЕРАФ СПАСЛИ ОТ УНИЩОЖЕНИЕ благодаря фальшивых доралаФ которые печатал ЮДЕЙСКИЪ КАГАЛ из МВФ !
- – - ТАРАКАН ТАРАКАНУ ГЛАЗ БЕРЕЖЕТ !
https://www.kramola.info/blogs/metody-genocida/osvencim-byl-osobym-lagerem-pravda-o-kotorom-do-sih-por-ne-raskryvaetsya
Да ,ув.ВЯЧЕСЛАВ, , ,МНОГО МУТЬ !
В мутной воде жиды ловят немецкие деньги каждый год , хотя ети деньги заслужили СССР- РОССИЯ ,так,как тов. Генералисимус СТАЛИН- ЧЕЛОВЕК 20 ВЕКА Н-1 ,ОПРОСТИЛ ГЕРМАНИИ 80 000 000 000 $ – из 100 000 000 000 ” ЗЕПАРАЦИИ – уйма денег в те времена !
А жидо-ШАКАЛЫ ИЗ АЛ- ИСРАЕЛЬ ВЫПУКЛЫМИ СИГАНСКИМИ ГЛАЗИЩАМИ воруют деньги из ИВРОПЫ без никакого стыда, мизерабли ,позорные хумункулус-аеробикус- г,о,в,н.я.н.и-кус -позор для всего Человечества!
https://www.kramola.info/blogs/metody-genocida/osvencim-byl-osobym-lagerem-pravda-o-kotorom-do-sih-por-ne-raskryvaetsya
В основе очередного разоблачения “мифа” о Холокосте, сделанного Антоном Благиным, лежит реальная телеграмма, адресованная товарищу Маленкову, об освобождении “Освенцима”, где упомянуты “венгры, итальянцы, французы, чехословаки, греки, югославы, румыны, датчане, бельгийцы” и “советские люди из Ленинградской, Калининской, Витебской, Тульской и Московской областей, а также из всех регионов Украины”.
ЕВРЕИ В ЭТОМ СПИСКЕ НЕ УПОМЯНУТЫ!
И эта телеграмма реальная! Её можно увидеть на сайте министерства обороны России https://goo.gl/Ury2fV Из этого Антон Благин сделал “логический” вывод, что евреев в Освенциме не было.
Антон Благин: если вы, читатель, видите текст этой телеграммы, обратите своё внимание также и на эти слова: “В Освенциме по предварительным показаниям заключённых замучено, сожжено, расстреляно СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ”.
Ни о каких МИЛЛИОНАХ УБИТЫХ в “Освенциме” пленных в 1945 году почему-то не говорилось.
—————
Я , БОЛГАР , читал русские архивы ОСВИЕНЦИМА здесь ,на форумах, там К ЖЕРТВАМ ЧИСЛЯТСЯ ДО 200 000 РУССКИХ И ВОСТ. СЛАВЯН ИЗ Беларус, Украйна, Польше,много цыган-тоже , , и только 38 000 евреев- а где все ети миллионы жиды убитыми , когда в 1938г было преброяване евреев по всему миру ,и были они 15 000 000 по всей Земле! А в 1945 их пересчитали снова- и опять 15 000 000 евреев по всей Земле!
Усе нормально , , а жиды в ИСРАЕЛЬ НАДО ЛЕЧИТ- ОНИ НЕНОРМАЛЬНЫЕ КРИКУНЫ И П,И,З,Д,О,БО.Л.Ы !
МОЖЕТ ЧИНОВНИКИ ИЗ ПОЛИТИКУС.РУ , , наконец найдут другие статьи и темы различные от ХЕЛОУкоста,жидосемитизмаФ , И ВЕСЬ ОСТАЛЬНОЙ ЦИОНСКИЙ МУСОР ???
– НАДО КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ПЛОХОЕ ИКОНОМ. СОСТОЯНИЕ РОСИЯНОВ ,НИЗЕНЬКИЕ ПЕНСИЙКИ ЗА ПРЕЖИВЯВАНЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ АНГЛО-ХАМЕРИКЯН БАНДИТЕН ПЕНШЪН, , НА КОТОРЫЕ КОЛОНИЗАТОРЫ ДЕЛАЮТ ТУРЫ КОРАБЛЯМИ ВОКРУГ СКЯНДИНЕЪВИ-ОЙ !
ВЫПЛЮНЬТЕ КАУБОЙСКУЮ ЖВАЧКУ , , И ЗАЙМИТЕСЬ СВОЕЙ РОДЫНЫ !
БЛЯ !!
https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/podmena-prigovora-nyurnbergskogo-tribunala-o-6mln-pogibshih-evreyah
Итого, от прокуратуры СССР мы знаем: Под холокостом понимается убийство 6 млн. евреев, из которых 4 млн. убито в тайных пунктах, которые ни кто не видел, в период с апреля 1942 по октябрь 1944 года.
Кто сегодня хочет оспорить приговор Нюрнбергского процесса даже в такой вот кривой редакции?
В СССР эта тема никогда не обсуждалась и в учебниках истории об этом даже не писали, чтобы не смущать учащихся. В исторической науке СССР холокоста нет и не было никогда. Смотрите «История Второй Мировой войны 1939-1945». В 12 т. Т. 10. / Министерство обороны СССР, М.: Воениздат, 1979. — 543 с.: 73 л. ил., карт. http://prussia.online/…roy-mirovoy-voyni-1939-19…
С учетом вышеизложенного, международная еврейская ОПГ и прочие сионисты, сидели тихо и не высовывались. Они же знают, что в нашем архиве лежит первоначальный текст от 30 сентября 1946 года. Банда сидела тихо до 1998 года и вдруг внезапно подала иски в суд Нью-Йорка с требованием выплат денег от швейцарских банков за холокост евреев во Второй мировой войне.
13 августа 1998 года, Нью-Йорк. Жертвы Холокоста и их родственники объявляют о мировом соглашении со швейцарскими банками. Швейцарские банки «пытаются помешать установлению справедливости и раскрытию правды» в деле о незаконном замораживании еврейских денег на их счетах во время Холокоста. Такой вердикт вынес судья Бруклинского окружного суда США Эдвард Кормен (Edward Korman) в минувший четверг. Нью-йоркские газеты сегодня публикуют текст его решения. По словам судьи, «швейцарские банки своими действиями напоминают нам об одной известной теории, согласно которой любая самая чудовищная ложь обретает правдоподобие при частом повторении. Большая ложь швейцарских банков состоит в том, что они во времена нацистов не совершали серьезных правонарушений». Судья Кормен осуществляет надзор за исполнением мирового соглашения, заключенного между швейцарскими банками и евреями, пострадавшими во времена Холокоста, о выплате компенсаций в размере 1,25 млрд долларов по иску от 1998 года. В иске утверждалось, что жертвы Холокоста и их семьи не смогли получить из швейцарских банков деньги, которые они там депонировали накануне и во время Катастрофы.http://old.cursorinfo.co.il/news/novosti1/2004/02/…
(Это, кстати, может быть и легализация денег, которые получены преступным путем — по решению суда. Есть такой признак в ЦБ РФ)
Суд в Нью-Йорке тоже не оставил дело без своего дополнения и определил, что жертвами Холокоста являются: евреи, цыгане, Свидетели Иеговы, гомосексуалисты и душевнобольные. Это возмутило евреев Нью-Йорка и они высказывались против правосудия США.
Почему Холокост вдруг получил продвижение? Всё просто! Захвачены государственные архивы России и там вброшены тысячи документов времён Сталина. Об этом подробно рассказывал бывший прокурор СССР, В.Илюхин. Илюхин сообщает: Для подделок в архивах они использовали подлинные печатные машинки, печати, штампы, бланки периода жизни Сталина.
И вот что мы теперь увидели? Запрашиваем ГА РФ и сканируем текст приговора Нюрнбергского трибунала с разрешением 300 dpi. В тексте приговора снова изменения. Теперь текст звучит так: “… убито в ИНСТИТУТАХ для истребления людей”. Смотрите: Текст не имеет подписей Руденко и других работников прокуратуры СССР, нет данных от секретариата — ничего нет. Это только текст печатной машинки https://cloud.mail.ru/public/Bsva/swdNP9meh Он соответствует современной американской версии приговора. Интересующая всех страница — 162 (скачать(https://cloud.mail.ru/public/Bsva/swdNP9meh/ГА%20РФ%207445-1-1648-162.jpg)).
https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/podmena-prigovora-nyurnbergskogo-tribunala-o-6mln-pogibshih-evreyah
Продвижение слова Холокост в русском языке началось в 2000 году. Содержание меняется постоянно. На странице в сети Интернет по адресу URL: http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_26…, для специалистов-филологов представлена статья Л.Грузберг «Холокост: К процессу утверждения слова в русском языке».
Поскольку вся эта тема имеет большой общественный резонанс и очень важное общественно-политическое значение, то она направлена на рассмотрение Андрею Александровичу Клишасу — российский политический деятель, член Совета Федерации с 19 марта 2012 года, доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права. Клишас является полномочным представителем Совета Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации и Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Экспертом Колмыковым даны следующие розыскные рекомендации по делу: Необходимо восстановить первоначальный текст приговора Нюрнбергского трибунала, как он был оглашен 30 сентября 1946 года. Для этого целесообразно использовать киносъемку и звукозапись архивов МИД и информационных агентств, стенографию 30 сентября 1946 года.
Получен ответ, что обращение рассмотрено и передано в Генеральную прокуратуру РФ (см. ответ от аппарата СФ РФ в конце статьи).
Примечание: Холокост 6 млн. евреев в газетах начал описываться с середины 19 века. Россия тоже есть в таких публикациях и мы оказывается тоже убили 6 млн. евреев в Холокосте 1921 года.
Фото 11. Сообщения о Холокосте 6 млн. евреев в газете Нью-Йорк Таймс.
https://wowavostok.livejournal.com/8904935.html
Фото 12. Сообщение о Холокосте евреев в России, 1921 год. Архив Нью-Йорк Таймс проверен, такая публикация есть.
Перевод: 6 000 000 евреев уничтожены путем массовых убийств,… это утверждение подтверждается ОФИЦИАЛЬНЫМИ документами, представленными правительству в Берлине, которые показывают, что многочисленные погромы бушуют во всех уголках России. 20.07.1921г. Нью-Йорк Таймс.
История: Середина 1920 года — оккупантов бьют беспощадно. Осенью убили весь штаб англосаксов. Пресс-служба оккупантов — Джон Рид, глава Московской области — Инесса Арманд — в одной могиле на Красной площади. Видимо мэрию в Москве взяли штурмом и всех разом убили. Праворуб: Качество образовательных услуг и “закон о фейках” – эксперт …(https://kolmykov.pravorub.ru/personal/85920.html)
1921 год — это восстание в Кронштадте и далее везде. Черчилль расписывает химические боеприпасы для применения при подавлении восстаний — поштучно сам всё расписывает. Они теряли власть и появился Холокост с обвинением России — те же самые 6 млн. евреев.
Автор статьи
эксперт Колмыков А.Н.,
докладчик на Международной конференции судебной экспертизы 2013 г. МГЮА, по теме «Фальсификация документов оккупационным режимом США в России», автор статьи: «Пересмотр Нюрнбергского процесса» в международном рецензируемом научном журнале США https://cneat.ru/nurnberg.html
Вся Вост. ЕВРОПА ждем, ,
когда КРЕМЛЬ ,МОСКВА ,Вл. ПУТИН ,Вл. Соловьев, Леонид Гозман,хранц.журналист ПОЗНЕР,Нахвальный, Собчак и сие
подняли голос за создание СЛАВЯНСКИЙ ЦЕНТР ,
И ФОНД “СЛАВЯНСКИЙ ХОЛОКОСТ ” ,
во имени тех 27 000 000 советских жертв ,
убитые ,и не постаревшие , ,
чтобы сегодня по всей ГЕЙРОПЕ
есть человеческое разнообразие
в лице тех 52 пола людей
(people from 52 different sexes ) ,
и чтобы они могли спокойно делать ГЕЙ-ПАРЕЙДС ,
НАМЕСТО ЛЕЖАТЬ НА ПОЛОЧКИ В СУПЕРМАРКЕТАХ
В ВИДЕ МЫЛО ,ИЛИ СТИРАЛЬНОГО ПОРОШШКА !
СЛАВА КРАСНОЙ АРМИИ, И РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА !
НАДОЕЛО ЧИТАТЬ ПРО ПАРХАТОЙ ЖИДОВНЕ И ИХ 38 000 ЖЕРТВ В ОСВИЕНЦИМЕ+ 200 000 жертв других национальностей включая цыганы ,польские славяны ,русские ,белорусы ,украинцы,сербы -согласно архива лагеря, который сегодня в МОСКВЕ , ПОТОМУ-ЧТО РУССКИЕ В 1944г ОСВОБОДИЛИ ОСВИЕНЦИМ ) ,где у входа лагеря была табличка повесена и там написано:
в 2012год был надпис-” В память 3000 000 евреев-жертвы ХЕЛОУКОСТА ” ,
в 2015г был надпис -” в память 1.500 000 евреев-жертвы ХЕЛОУКОСТА “,
в 2018г был надпис -” в память 600 000 евреев-жертвы ХЕЛОУКОСТА ”
ЖДЕМ’C ПРОДОЛЖЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ СКАЗКОЙ ,СКОЛЬКО ОНИ СПЕСИАЛ ПЪРОДА ОТ ДЬЯВОЛА !
НИКТО НЕ ЗАБЫТЬ , , НО ТОЖЕ САМОЕ ВАЖИТ ПРО ГАЗЕТУ “НЮ-ЙОРК ТАЙМС” -С 1920ГОД, И СТАТЬЯ НА 1 СТРАНИЦЕ ПРО ХОЛОКОСТ 6 000 000 ЕВРЕЕВ ОПЯТЬ , И ТА ЖЕ ЦИФРА В 1950-ые годы !
https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/podmena-prigovora-nyurnbergskogo-tribunala-o-6mln-pogibshih-evreyah
1949 год — создан Блок НАТО.
В 1951 году издается сборник документов Нюрнбергского процесса в двух томах: Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. / Под ред.: Голунский С.А., Горшенин К.П., Никитченко И.Т., Сафонов Г.Н. — М.: Госюриздат, 1951. Тираж сравнительно небольшой и до недавнего времени содержание было известно лишь узкому кругу юристов. Широко это не преподавалось.
В данном издании опубликован измененный текст приговора Нюрнбергского трибунала 1947-48 года. В тексте нет 25 млн. погибших СССР, которые мы все с Вами всегда слышали во времена Брежнева, а есть 6 млн. погибших евреев. Копья и сегодня ломаются вот по этим двум строчкам в тексте, см. фото 4.
А еще вот этот текст вызывает некоторое удивление.
Чем же они на самом деле там занимались, если сегодня американская еврейская секта Хабад из Нью-Йорка (Берл Лазар и Ко) требует признать военного преступника Канариса праведником мира?
Берл Лазар и Ко с козлиными бородами требует признать военного преступника Канариса праведником мира?
до нападения Германии на СССР евреев гнали из Европы в СССР и так к нам было загнанно 72% от всех депортированных из Европы евреев, которых произвольно включили в счет жертв Холокоста недобросовестные историки. Они не были убиты, о чем рассказывают сегодня поляки и дают обзор, на основании результатов анализа архивов в г.Самара (Запасная столица — Куйбышев). Машинный перевод с польского
https://ant-63.livejournal.com/236451.html