Новости Украины и Новороссии 17 февраля 2019

Как известно, народ и государство живут в разных реальностях: одна — по ящику, а другая — по интернету.

Две реальности сильно различаются, ведь каждая из них уходит в собственную крайность. Конспирологи и нытики верят в предательство и безнадёгу, а зомбоящик трубит про очередную победу.

Однако есть ещё одна параллель в этих утверждениях, и находится она где-то посередине. Заключается она в том, что по-своему правы и те, и другие. Вот только люди видят одну реальность.

Все хотят полную чашку молока, но имея только половину, мозг выбирает «наполовину пустую» или «наполовину полную» правду. Зная тягу человека к пессимизму, зачастую преобладает «полупустой» вариант.

Так мы устроены, и запоминаем в основном драматичность событий.

Сегодня я предлагаю ознакомится с отчётом министра промышленности и торговли ДНР о прошедшем годе, чтобы к череде жести добавить немного позитива. Не всё же нам плохое запоминать. Нужно оставлять место и для хорошего.

Из отчёта мной была вырезана «вода» и осталась основная суть. С полной версией можно ознакомиться на сайте Народного Совета ДНР.

Тяжёлая промышленность

На 46 предприятиях металлургического комплекса, где занято 26,75 тыс. человек, средняя зарплата которых держится на отметке почти 15 тыс. рублей, общий объём реализации за прошлый год составил 102 147,8 млн руб.

Из них: чугуна — 2 252,9 тыс. тонн, стали — 1 250,2 тыс. тонн, готового проката — 1 015,8 тыс. тонн, кокса — 2 159,7 тыс. тонн, проволоки из стали — 14,9 тыс. тонн.

Машиностроение

Реализация продукции машиностроения составила 3 573,7 млн руб. Предприятиями отрасли изготовлено 114,5 тыс. шт. бытовых холодильных и морозильных приборов, 1 179 шт. аккумуляторных батарей и прочая продукция промышленного и потребительского назначения.

Также машиностроительными предприятиями ДНР для горно-добывающей отрасли было произведено: 6 проходческих и бурильных машин, 51 взрывозащищённый трансформатор, 89 вентиляторов, 46 подъёмников, элеваторов и конвейеров, 136,17 тыс. м2 конвейерной ленты; 3 000 шт. самоспасателей и 77,63 тыс. шт. деталей; 20 ед. пускателей ПВИД; 2 ед. автоматических выключателя АВД и столько же источников питания.

Всего было отремонтировано 742 ед. горно-шахтного электрооборудования. Две трети произведённой машиностроительной продукции идёт на экспорт. В отрасли заняты свыше 7,2 тыс. человек, среднемесячная заработная плата составляет 12,6 тыс. руб.

Химическая промышленность

Общий годовой объём реализации продукции химической промышленности составил 1 151,8 млн руб., 29% из которого экспортируется. В отрасли заняты более 2,6 тыс. человек, среднемесячная заработная плата которых составляет свыше 9,0 тыс. руб.

Фармацевтика

Годовой объём реализации продукции фармацевтической промышленности составил 282,1 млн руб. Объём экспорта — 62,7 млн руб. В отрасли занято свыше 200 человек, среднемесячная заработная плата которых составила 14,2 тыс. руб.

Строительная промышленность

Суммарно годовой объём реализованной продукции промышленности строительных и нерудных материалов составил 1 022,6 млн руб. В отрасли числится 8 предприятий, на которых занято 1 323 человека, средняя заработная плата одного штатного работника на предприятиях отрасли по состоянию на конец года составила 10,9 тыс. руб.

Лёгкая промышленность

По итогам года объём реализации текстильной продукции отрасли составил 221,5 млн руб., объём экспорта — 39,5 млн руб. Численность работников отрасли на 47 предприятиях составила 342 человека, среднемесячная заработная плата — свыше 5,7 тыс. руб.

По итогам работы 2018 года объём реализации продукции пищевой промышленности увеличился на 15,4% и составил 11 193,5 млн руб., объём экспорта составил 3 416,3 млн руб.

На 251 субъекте хозяйствования численность штатных работников составила 10,84 тыс. человек, среднемесячная заработная плата — 9,2 тыс. руб.

Годовой объём реализации бумаги и бумажных изделий составил 1 424,3 млн руб., объём экспорта — 421,2 млн руб. Численность занятых в отрасли составила свыше 650 человек, среднемесячная заработная плата — 13,2 тыс. руб.

Торговля и услуги

Из 11 931 предприятия розничной торговли целых 9 272 продовольственных и непродовольственных магазина, 2 659 объектов мелкорозничной торговой сети, а также 1 758 предприятий общественного питания, 2 985 предприятий бытового обслуживания и 278 АЗС.

В 2018 году открылись и возобновили работу 1 719 объектов розничной торговли, 217 объектов общественного питания и 481 объект сферы бытового обслуживания населения.

Количество объектов розничной торговли за год увеличилось на 1 001 единицу, или 9,2%, количество объектов общественного питания — на 32 единицы (1,9%). Осуществляют деятельность 2 985 объектов бытового обслуживания населения, что на 343 единицы, или 13%, больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Количество объектов, оказывающих парикмахерские услуги, составляет 965 ед., предоставление фото- и видеоуслуг — 146 ед., ремонт бытовой техники — 102 ед., ремонт ювелирных изделий и часов — 105 ед., ремонт кожаных изделий и обуви — 315 ед., ремонт и пошив одежды — 347 ед.

Товарооборот предприятий розничной торговли и общественного питания в 2018 году составил 40,7 млрд руб., что на 7,1 млрд руб., или на 21,3%, больше по сравнению с 2017 годом.

По данным статистической отчетности за 9 месяцев 2018 года, доля розничного товарооборота от продажи продовольственных товаров составила 49,3%, непродовольственных — 50,7% (в аналогичном периоде 2017 года — 49,2% и 50,8% соответственно).

Розничный товарооборот предприятий от продажи продовольственных товаров, произведенных в Республике, за 9 месяцев 2018 года составил 44,3% от общего объема розничного товарооборота продовольственных товаров (рост 8,0% за год).

При этом отечественные производители обеспечивают потребительский рынок Республики более чем на 50% следующими продуктами питания: молоко и молочные продукты — 66,6% (рост 7%); изделия мучные кондитерские — 75,6% (рост 17,7%); мука — 78,7% (рост 30,1%); мясо и птица свежие и замороженные — 76,5% (рост 2,4%); консервы, готовые продукты мясные — 76,9% (рост 10,7%); яйца — 82,1% (рост 3,3%); изделия хлебобулочные (кроме кондитерских) — 93,4% (рост 0,5%); мясо копчёное, солёное и колбасные изделия — 95,6% (рост 11,8%).

Розничный оборот непродовольственных товаров, произведённых в Республике, составил 3,2% от общего объёма розничного товарооборота непродовольственных товаров (в аналогичном периоде 2017 года — 3,9%).

Оптовый товарооборот предприятий в 2018 году составил 61,0 млрд руб., что на 7,5 млрд руб., или на 14%, больше по сравнению с 2017 годом. Удельный вес товаров отечественного производства в общем оптовом товарообороте за 9 месяцев 2018 года составил 8,1% (в аналогичном периоде 2017 года — 8,6%).

Это была та реальность, которая «по телевизору», и сейчас наверняка многие снова начнут рассказывать про нереальность происходящего, и что не цифрами заниматься нужно, а развитием. Вот только для нас с вами составляют отчёт, дабы показать, что работа ведётся и наблюдается рост.

Но всё же, верить или не верить, оставаться на своей стороне правды или нет — дело каждого. Мы с вами живём каждый в своей реальности и воспринимаем её по-разному.

Кто-то верит в официальную версию ТВ, кто-то — в пессимистическую версию проплаченных нытиков, но меньше всего тех, кто не живёт в выдуманных вселенных и довольствуется настоящим.

Хочу закончить всем известной индейской притчей о двух волках, где один — злой, а другой — добрый, но побеждает тот, которого кормят.

Вот так же и у нас: Республики победят тогда, когда мы победим свои страхи и не будем кормить свой рассудок злобой.

Всем счастья и благополучия.

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»