Новости Украины и Новороссии 17 февраля 2019
- 08:00 Параллельная реальность ДНР.
- 07:00 Украинский министр пообещал за сутки депортировать агентов Москвы (ФОТО).
- 05:30 Российские «Искандеры» угрожают Украине.
- 01:32 Президента Украины, пошедшего на уступки России, выкинут из окна, — Климкин.
- 00:30 Канада даст Украине $25 млн на проведение выборов без «пагубного внешнего вмешательства».
- Вчера 23:00 Порошенко рассчитывает на поставки «всех видов» вооружений США.
- Вчера 22:33 «На зажигалки не хватит»: в Госдуме высмеяли планы Киева по поставкам газа в ЕС.
Параллельная реальность ДНР
Как известно, народ и государство живут в разных реальностях: одна — по ящику, а другая — по интернету.
Две реальности сильно различаются, ведь каждая из них уходит в собственную крайность. Конспирологи и нытики верят в предательство и безнадёгу, а зомбоящик трубит про очередную победу.
Однако есть ещё одна параллель в этих утверждениях, и находится она где-то посередине. Заключается она в том, что по-своему правы и те, и другие. Вот только люди видят одну реальность.
Все хотят полную чашку молока, но имея только половину, мозг выбирает «наполовину пустую» или «наполовину полную» правду. Зная тягу человека к пессимизму, зачастую преобладает «полупустой» вариант.
Так мы устроены, и запоминаем в основном драматичность событий.
Сегодня я предлагаю ознакомится с отчётом министра промышленности и торговли ДНР о прошедшем годе, чтобы к череде жести добавить немного позитива. Не всё же нам плохое запоминать. Нужно оставлять место и для хорошего.
Из отчёта мной была вырезана «вода» и осталась основная суть. С полной версией можно ознакомиться на сайте Народного Совета ДНР.
Тяжёлая промышленность
На 46 предприятиях металлургического комплекса, где занято 26,75 тыс. человек, средняя зарплата которых держится на отметке почти 15 тыс. рублей, общий объём реализации за прошлый год составил 102 147,8 млн руб.
Из них: чугуна — 2 252,9 тыс. тонн, стали — 1 250,2 тыс. тонн, готового проката — 1 015,8 тыс. тонн, кокса — 2 159,7 тыс. тонн, проволоки из стали — 14,9 тыс. тонн.
Машиностроение
Реализация продукции машиностроения составила 3 573,7 млн руб. Предприятиями отрасли изготовлено 114,5 тыс. шт. бытовых холодильных и морозильных приборов, 1 179 шт. аккумуляторных батарей и прочая продукция промышленного и потребительского назначения.
Также машиностроительными предприятиями ДНР для горно-добывающей отрасли было произведено: 6 проходческих и бурильных машин, 51 взрывозащищённый трансформатор, 89 вентиляторов, 46 подъёмников, элеваторов и конвейеров, 136,17 тыс. м2 конвейерной ленты; 3 000 шт. самоспасателей и 77,63 тыс. шт. деталей; 20 ед. пускателей ПВИД; 2 ед. автоматических выключателя АВД и столько же источников питания.
Всего было отремонтировано 742 ед. горно-шахтного электрооборудования. Две трети произведённой машиностроительной продукции идёт на экспорт. В отрасли заняты свыше 7,2 тыс. человек, среднемесячная заработная плата составляет 12,6 тыс. руб.
Химическая промышленность
Общий годовой объём реализации продукции химической промышленности составил 1 151,8 млн руб., 29% из которого экспортируется. В отрасли заняты более 2,6 тыс. человек, среднемесячная заработная плата которых составляет свыше 9,0 тыс. руб.
Фармацевтика
Годовой объём реализации продукции фармацевтической промышленности составил 282,1 млн руб. Объём экспорта — 62,7 млн руб. В отрасли занято свыше 200 человек, среднемесячная заработная плата которых составила 14,2 тыс. руб.
Строительная промышленность
Суммарно годовой объём реализованной продукции промышленности строительных и нерудных материалов составил 1 022,6 млн руб. В отрасли числится 8 предприятий, на которых занято 1 323 человека, средняя заработная плата одного штатного работника на предприятиях отрасли по состоянию на конец года составила 10,9 тыс. руб.
Лёгкая промышленность
По итогам года объём реализации текстильной продукции отрасли составил 221,5 млн руб., объём экспорта — 39,5 млн руб. Численность работников отрасли на 47 предприятиях составила 342 человека, среднемесячная заработная плата — свыше 5,7 тыс. руб.
По итогам работы 2018 года объём реализации продукции пищевой промышленности увеличился на 15,4% и составил 11 193,5 млн руб., объём экспорта составил 3 416,3 млн руб.
На 251 субъекте хозяйствования численность штатных работников составила 10,84 тыс. человек, среднемесячная заработная плата — 9,2 тыс. руб.
Годовой объём реализации бумаги и бумажных изделий составил 1 424,3 млн руб., объём экспорта — 421,2 млн руб. Численность занятых в отрасли составила свыше 650 человек, среднемесячная заработная плата — 13,2 тыс. руб.
Торговля и услуги
Из 11 931 предприятия розничной торговли целых 9 272 продовольственных и непродовольственных магазина, 2 659 объектов мелкорозничной торговой сети, а также 1 758 предприятий общественного питания, 2 985 предприятий бытового обслуживания и 278 АЗС.
В 2018 году открылись и возобновили работу 1 719 объектов розничной торговли, 217 объектов общественного питания и 481 объект сферы бытового обслуживания населения.
Количество объектов розничной торговли за год увеличилось на 1 001 единицу, или 9,2%, количество объектов общественного питания — на 32 единицы (1,9%). Осуществляют деятельность 2 985 объектов бытового обслуживания населения, что на 343 единицы, или 13%, больше по сравнению с прошлогодними показателями.
Количество объектов, оказывающих парикмахерские услуги, составляет 965 ед., предоставление фото- и видеоуслуг — 146 ед., ремонт бытовой техники — 102 ед., ремонт ювелирных изделий и часов — 105 ед., ремонт кожаных изделий и обуви — 315 ед., ремонт и пошив одежды — 347 ед.
Товарооборот предприятий розничной торговли и общественного питания в 2018 году составил 40,7 млрд руб., что на 7,1 млрд руб., или на 21,3%, больше по сравнению с 2017 годом.
По данным статистической отчетности за 9 месяцев 2018 года, доля розничного товарооборота от продажи продовольственных товаров составила 49,3%, непродовольственных — 50,7% (в аналогичном периоде 2017 года — 49,2% и 50,8% соответственно).
Розничный товарооборот предприятий от продажи продовольственных товаров, произведенных в Республике, за 9 месяцев 2018 года составил 44,3% от общего объема розничного товарооборота продовольственных товаров (рост 8,0% за год).
При этом отечественные производители обеспечивают потребительский рынок Республики более чем на 50% следующими продуктами питания: молоко и молочные продукты — 66,6% (рост 7%); изделия мучные кондитерские — 75,6% (рост 17,7%); мука — 78,7% (рост 30,1%); мясо и птица свежие и замороженные — 76,5% (рост 2,4%); консервы, готовые продукты мясные — 76,9% (рост 10,7%); яйца — 82,1% (рост 3,3%); изделия хлебобулочные (кроме кондитерских) — 93,4% (рост 0,5%); мясо копчёное, солёное и колбасные изделия — 95,6% (рост 11,8%).
Розничный оборот непродовольственных товаров, произведённых в Республике, составил 3,2% от общего объёма розничного товарооборота непродовольственных товаров (в аналогичном периоде 2017 года — 3,9%).
Оптовый товарооборот предприятий в 2018 году составил 61,0 млрд руб., что на 7,5 млрд руб., или на 14%, больше по сравнению с 2017 годом. Удельный вес товаров отечественного производства в общем оптовом товарообороте за 9 месяцев 2018 года составил 8,1% (в аналогичном периоде 2017 года — 8,6%).
Это была та реальность, которая «по телевизору», и сейчас наверняка многие снова начнут рассказывать про нереальность происходящего, и что не цифрами заниматься нужно, а развитием. Вот только для нас с вами составляют отчёт, дабы показать, что работа ведётся и наблюдается рост.
Но всё же, верить или не верить, оставаться на своей стороне правды или нет — дело каждого. Мы с вами живём каждый в своей реальности и воспринимаем её по-разному.
Кто-то верит в официальную версию ТВ, кто-то — в пессимистическую версию проплаченных нытиков, но меньше всего тех, кто не живёт в выдуманных вселенных и довольствуется настоящим.
Хочу закончить всем известной индейской притчей о двух волках, где один — злой, а другой — добрый, но побеждает тот, которого кормят.
Вот так же и у нас: Республики победят тогда, когда мы победим свои страхи и не будем кормить свой рассудок злобой.
Всем счастья и благополучия.
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Украинский министр пообещал за сутки депортировать агентов Москвы (ФОТО)
Министр гиперлупа Владимир Омелян написал на своей странице в «Фейсбуке» о том, что сторонники хороших отношений с Москвой должны покинуть Украину за двадцать четыре часа в столыпинских вагонах «с разрешением «взять с собой только продукты на три дня».
Эта цитата касалась представителей Украинской православной церкви, сохраняющей связи с Московским патриархатом.
Однако в комментариях сразу же отметились члены группы поддержки Омеляна, которые призвали распространить его инициативу на всех нелояльных правительству украинцев.
Как бы там ни было, речь идет о миллионах людей, которым публично угрожает депортацией высокопоставленный украинский чиновник — при полном молчании со стороны власти и открытом одобрении патриотической общественности Украины.
Так называемые «столыпинские вагоны» начали использоваться для перевозки заключенных сто лет назад — в 1908 году — и получили известность в сталинскую эпоху, когда эти карцеры на колесах везли на восток страны уголовников, коллаборантов, политических заключенных, а также представителей депортированных народов, включая крымских татар.
Советский Союз отказался от их использования уже в шестидесятые годы, и современный вагон для перевозки осужденных является модификацией стандартного пассажирского вагона, обычного для всех постсоветских стран.
Однако Омеляну очень хочется вернуть старые добрые времена, возрождая к жизни это наследие царских жандармов и кровавых большевиков. Вероятно, для того чтобы сильнее помучить в них украинских «ватников».
Такие людоедские планы должны были вызывать большую тревогу, если бы их не озвучил министр Омелян, который уже обещал украинской общественности построить гиперлуп, сжечь Москву и присоединить к Украине Кубань.
Между тем, планы депортации такого большого количества людей натолкнулись бы на целый ряд проблем, вызванных катастрофическим износом инфраструктуры, за которую как раз и должно отвечать ведомство патриотического популиста Владимира Омеляна.
Для начала: на Украине ощущается нехватка подвижного состава, включая самые обыкновенные «технические» вагоны-теплушки.
«Крайне насущным вопросом для „Укрзализныци“ является устаревший подвижной состав. 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов отработали установленный нормативный срок службы в 20–30 лет. Дефицит грузовых вагонов, приводящий к недополучению валютной выручки от экспорта, оценивался в 9 тысяч единиц», — пишет об этом эксперт Владимир Мельников.
Эта кризисная ситуация остро и отчетливо проявила себя летом минувшего года, когда нехватка грузовых вагонов привела к срывам экспортных поставок украинского сахара и зерна.
А для решения вопроса с нехваткой пассажирских вагонов пришлось снять и разукомплектовать несколько пассажирских составов, чтобы пополнить за их счет нехватку вагонов на основных направлениях пассажирского трафика.
Впрочем, официальный Киев сумел обвинить в этой проблеме российских агрессоров. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко потребовала от Москвы вернуть «Укрзализнице» тридцать тысяч «украденных» локомотивов и железнодорожных вагонов, которые оказались после начала конфликта на неподконтрольной Киеву территории.
При этом украинские власти предпочитают покупать за океаном локомотивы из Пенсильвании, стараясь купить этим лояльность Дональда Трампа, в то время как украинское вагоностроение по-прежнему прозябает без полноценных государственных инвестиций, которые позволили бы возродить этот стратегически важный для страны сегмент машиностроения.
Еще большей проблемой на пути массовой депортации может оказаться критическое состояние железнодорожных путей, поскольку на сегодня на Украине не отремонтированы тысячи километров колеи на основных магистралях пассажирских и грузовых перевозок.
Конечно, в крайнем случае можно выдворить агентов Москвы на автобусах, но эти планы могут сорваться из-за качества дорожного покрытия на украинских дорогах.
Как раз сегодня в интернет-сети появилось фото с одного из западноукраинских автовокзалов, который украшает лаконичная надпись: «Автобусов на Дрогобыч не будет из-за бездорожья».
Хотя Дрогобыч является достаточно крупным городом — бывшим областным центром, который расположен совсем рядом с границей оснащенного автобанами Евросоюза.
Очередным и очень наглядным подтверждением плачевного состояния украинских автодорожных коммуникаций стал инцидент на Тернопольщине, где рухнул автомобильный мост над рекой Серет, что парализовало движение между Черновицкой областью и центральными областями страны.
Как сообщали жители расположенного рядом села Лысивцы, последний капитальный ремонт моста проводился еще в тоталитарные советские времена, а нынешнее руководство области, где преобладают представители партии «Свобода» и Блока Петра Порошенко ограничилось распоряжением покрасить мост в желто-голубые цвета, что почему-то не уберегло его от разрушения.
Впрочем, что там какое-то тернопольское село. Достаточно вспомнить, что через несколько дней в Киеве отметят вторую годовщину частичного разрушения Шулявского путепровода, который является критически важным для транспортной системы украинской столицы.
За эти годы мост так и не прошел реконструкцию и периодически попадает в новости, после того как от его опор отваливаются новые куски «уставшего» без ремонта бетона.
Причем в этой же хронике регулярно мелькают сообщения об обрушениях на других мостовых переходах Киева — например, на Куреневке и на Русановке.
Все это должно успокоить недовольных политикой власти граждан.
Скорее всего, Омелян не сможет массово вывезти их в Россию, хотя туда стремится достаточно много жителей Украины.
Как сообщили вчера в «Укрзализныце», самым прибыльным международным маршрутом компании за 2018 год стал Киев — Москва, который принес прибыль в размере 120 миллионов гривен.
«Поезда, курсирующие в направлении России, остаются прибыльными, несмотря на то что на них не действуют скидки, как на поезда в направлении ЕС», — официально заявила компания-перевозчик.
При этом в «Укрзализныце» отметили, что в пятерку самых прибыльных поездов также вошли составы Одесса — Москва, Ковель — Москва», Николаев — Москва и Киев — Санкт-Петербург.
Да и сам министр гиперлупа может депортироваться по итогам выборов в далекую Америку, где один за другим родились трое его сыновей, которые смогут получить гражданство этой страны. И это будет куда практичней, чем выгнать из страны миллионы «пророссийски настроенных» украинцев.
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Андрей Манчук, Украина.ру
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Российские «Искандеры» угрожают Украине
Довольно часто на Украине, видимо, от нечего делать, начинают придумывать для себя новую угрозу со стороны России.
Разные лица киевской верхушки постоянно «находят» какую-то опасность, как правило, на волне западных трендов.
Так вышло и на этот раз, когда министр обороны Степан Полторак решил напугать своих граждан российскими «Искандерами».
По его словам, присутствие этих ракетных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской и Белгородской областях являются угрозой для границы Украины.
Якобы эта опасность возникла после разрыва ДРСМД. Полторак попытался убедить всех в том, что Россия уже давно нарушает договоренности, размещая вблизи украинской границы «Искандеры».
Только вот нарушение-то в чём? Ракетные комплексы размещены на своей территории, поэтому стоять они могут где угодно в качестве защиты от таких гуммозных персонажей, как Полторак.
Их боевые характеристики соответствуют договору ДРСМД.
Лучше бы украинский министр обороны обратил внимание на размещение американских ракет в «братской» Европе.
Но ведь против хозяев не попрешь, приходится всё это терпеть с довольной улыбкой до ушей. А ведь реальная угроза идет именно со стороны США, о чём прекрасно понимают граждане Незалежной, но делают вид, что не понимают в Киеве.
Наверняка, киевские марионетки не раз выдадут подобную чушь. Тем более что не так уж и давно министр иностранных дел Павел Климкин тоже отличился заявлением по ДРСМД.
Он сказал, что у страны есть должный опыт и интеллект, чтобы ответить на прекращение договоренностей. Жаль только, что ни того, ни другого у властей Украины не имеется, иначе бы многих проблем уже давно бы удалось избежать.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Президента Украины, пошедшего на уступки России, выкинут из окна, — Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что внешняя политика Киева не изменится в случае прихода нового главы государства.
«У меня нет опасений по изменению именно в сфере внешней политики», — заявил Климкин, комментируя вопрос о возможном влиянии результатов президентских выборов на внешнеполитический вектор Украины.
По мнению министра, новому лидеру украинского государства придется считаться с мнением народа.
«Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян, в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже», — заявил Климкин.
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Канада даст Украине $25 млн на проведение выборов без «пагубного внешнего вмешательства»
Президентская избирательная кампания в Украине должна пройти без «пагубного внешнего вмешательства».
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время панельной дискуссии «Украина 2019 — выбор будущего» на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
По словам Фриланд, самое важное — помочь Украине обеспечить свободные и справедливые выборы, и без «пагубного внешнего вмешательства». «И это является большим внешнеполитическим приоритетом для Канады. Мы выделяем $25 млн в поддержку украинских выборов», — подчеркнула она.
Также глава МИД сказала, что на этой неделе в Украину прибыли 50 канадских наблюдателей для проведения мониторинга президентских выборов, они будут находиться в Украине до дня голосования.
«Еще более 100 канадцев прибудут непосредственно в день выборов», — добавила она.
Фриланд сообщила, что Канада помогает Украине в борьбе с дезинформацией.
«И я скажу, что только украинцы должны выбирать, кто будет руководить Украиной. И это правильно. Но мы как друзья Украины можем помочь Украине провести свободные и справедливые выборы без внешнего вмешательства.
И также после этого голосования мы можем помочь украинцам доказать миру и доказать тем, кто может говорить обратное, что Украина действительно является демократией, и выборы были свободными и справедливыми», — отметила Фриланд.
Отдельно она заявила, что как в Украине, так и среди иностранных друзей Украины наблюдается глубокое разочарование, что реформы пока не стали успешными.
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Порошенко рассчитывает на поставки «всех видов» вооружений США
Украина рассчитывает получать от США все виды вооружений.
Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко по итогам встречи с американским вице-президентом Майком Пенсом в Мюнхене.
«Мы твёрдо надеемся на сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, на поставки на Украину всех видов вооружений», — сказал он.
Также Порошенко поблагодарил Вашингтон за дополнительную финансовую поддержку Украины.
«Я попросил передать благодарность президенту США, конгрессу в части финансовой поддержки Украины. Вы знаете, что подписано в бюджете более $700 млн на дополнительную поддержку нашего государства», — отметил украинский президент.
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«На зажигалки не хватит»: в Госдуме высмеяли планы Киева по поставкам газа в ЕС
Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявление украинского политика Сергея Таруты о том, что Киев может начать поставлять газ в Европу.
Он напомнил, что все «глобальные» газовые проекты Украины на сегодняшний день оказались провальными.
«Украинского природного газа Европе даже на зажигалки не хватит», — сказал парламентарий в интервью RT.
По словам Бальбека, популизм на Украине достиг такого уровня, что киевские политики регулярно выдают нереалистичные «космические» прогнозы за реальные возможности страны.
Ранее Тарута заявил, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для ЕС и стать решением — «нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу»
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