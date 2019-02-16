Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2019
- 09:17 Кандидат в президенты Украины собрался «заменить Россию» в поставках газа в Европу.
- 07:33 Сурков посетил заседание Союза добровольцев Донбасса.
- 06:30 Порошенко застал врасплох соперников: рейтинг кандидатов в президенты заметно меняется.
- 05:00 На Украине взорвалась коммунальная бомба.
- Вчера 23:39 Порошенко анонсировал «азовский пакет» антироссийских санкций (ВИДЕО).
- Вчера 23:18 100 лет Проскуровскому погрому.
Кандидат в президенты Украины собрался «заменить Россию» в поставках газа в Европу
Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил, что Украина должна «перестать быть проблемой для Европы» и начать поставлять европейцам газ.
Такие мысли посетили его в ходе участия в круглом столе по энергетической безопасности на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Главным вопросом был „Северный поток — 2“. Есть расхождения в позициях Европы с США. Европа смотрит на этот вопрос с точки зрения экономического прагматизма — им выгодно покупать газ у России. А США — с точки зрения именно безопасности. По их мнению, покупать газ из России в Европу — это значит покупать газ у потенциального противника.
Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу.
Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — мечтает Тарута на своей странице в соцсети.
Добавим, что Тарута и ранее заявлял о том, что Украина имеет «колоссальные» запасы газа. В сентябре 2018 года он называл газовый ресурс «незалежной» третьим в Европе и «одним из самых больших в мире», подчёркивая важность инвестиций в нефтегазовую отрасль.
По его мнению, через 7–10 лет Украина могла бы, благодаря своим запасам, опустить рыночную стоимость на газ на 50%.
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Сурков посетил заседание Союза добровольцев Донбасса
В Москве прошло заседание общественной организации «Союз добровольцев Донбасса». Главная тематика заседания связана с возможной эскалацией конфликта на Донбассе в связи с предвыборной гонкой на Украине.
Определённое обострение ситуации в зоне конфликта имеет место уже сейчас. Одна деталь: Киев вновь перебросил к линии соприкосновения нацбатальоны.
Обращает на себя внимание, что на заседании Союза добровольцев Донбасса (СДД) присутствовал помощник президента России Владислав Сурков. В прессе говорится о том, что сам совет командиров СДД был созван Владиславом Сурковым и руководителем Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем.
Сурков отметил, что целью заседания стало в том числе и разрешение проблемы с социальным обеспечением участников противостояния киевской агрессии на Донбассе.
Из заявления:
На этом фоне Александр Бородай отметил, что выборы на Украине и их результаты могут стать поводом для нового этапа эскалации конфликта в соседней стране. По словам Бородая, «украинские выборы – бардак повышенной степени».
Глава СДД:
При этом Бородай отметил, что в Союзе добровольцев готовы к любому развитию событий.
Бородай:
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Порошенко застал врасплох соперников: рейтинг кандидатов в президенты заметно меняется
Ровно за полтора месяца до выборов на Украине социологи вновь опубликовали рейтинг кандидатов. И в нем есть существенные изменения. Несмотря на резкую критику со стороны общественности, Петр Порошенко поднялся вверх.
Киевский международный институт социологии предоставил результаты опроса, проведенного с 31 января по 10 февраля.
Выяснилось, что 27% украинцев еще не определились, за кого готовы голосовать, 26,9% — поддерживают кандидатуру комика Владимира Зеленского, 17,7% — не против отдать победу Петру Порошенко, 15,8% — Юлии Тимошенко, 9,8% — Юрию Бойко, 6,6% — Олегу Ляшко, 6,1% — Анатолию Гриценко.
И, хотя отрыв Зеленского продолжает расти, как на дрожжах, очевидно, что четверть украинцев — это тот непредсказуемый электорат, который может решить судьбу выборов. Конечно, все они скопом не побегут отдавать свой голос за того или иного кандидата, однако есть одно «но».
Смысл заключается в том, что Петр Порошенко подключит все свои инструменты, чтобы победить в этой борьбе.
Уже известно о подкупах избирателей и возможных вбросах на голосовании. Но что же получит Украина, если государство вновь возглавит «шоколадный король»?
Многие эксперты и люди, близко знакомые с ситуацией, утверждают, что Украину продолжат растаскивать, как лоскутное одеяло. В частности, такое мнение выразил кандидат на пост главы государства Евгений Мураев.
Депутат Верховной рады напомнил о катастрофической ситуации в стране. О том, что на юго-востоке продолжается кровопролитная война, о критической экономической ситуации, о расчленении общества на богатых и бедных, о преступности и многом другом.
«Он (Порошенко — ред.) делает все, чтобы разбудить большой пожар, разделяет нас по истории, языку, а теперь еще и вере», — сказал Мураев.
Стоит добавить, что в случае победы Порошенко официальный Киев будет придерживаться прозападной политики и обострять отношения с Россией. Общественность будет наблюдать за очередной пятилеткой лжи, провокаций и фарса.
Но главный перелом в отношениях может произойти в 2024 году. Именно в этот момент в России и на Украине пройдут очередные выборы. И вот тогда ситуация сможет кардинально поменяться.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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На Украине взорвалась коммунальная бомба
Жизнь на Украине становится по-настоящему европейской. «Коммунальной бомбой» стали новые платежки за услуги ЖКХ. Вот оно диво-дивное, чудо-чудное.
В последние дни вместо того, чтобы наслаждаться жизнью одной ногой в Европе, жители Незалежной вынуждены обмениваться в социальных сетях фотографиями квитков с начислениями за отопление и горячую воду.
Людей, конечно, предупреждали, что в скором времени тарифы изменятся, но никто не ожидал такого.
Цены на газ подняли на 23,5%, а на тепло на 25–40%.
В результате большинство украинцев пребывают в глубоком шоке. Ведь за среднестатистическую квартиру 50–60 м² некоторые жители многоквартирных домов должны выплатить по 3,5–5 тысяч гривен (8600–12300 тысяч рублей). Были и такие, кто «погрелся» на 7–8 тысяч гривен (17000–19500 тысяч рублей).
«3950.80. Это надо заплатить только за отопление. Без воды, света, вывоза мусора и т. п.», — написала на своей странице в Facebook киевлянка Алена Яхно.
«В одном и том же доме в разных подъездах получилось за одну квартиру 66 кв.м 2595 грн., за другую такую же — 3145 грн.», — пишет харьковчанка Мила Милович.
Учитывая тот факт, что средняя заработная плата в Киеве варьируется около 14 тысяч гривен, очевидно, люди вынуждены отдавать едва ли не половину своих денег, чтобы не окочуриться в собственных квартирах.
Вместе с тем стоит отметить, что повышение тарифов ЖКХ на Украине продолжится. А это, в свою очередь, может привести к тому, что люди в конечном итоге останутся без квартир. Им будет попросту нечем платить, и они останутся на улице.
Причем исправить эту ситуацию вряд ли возможно. Киев продолжает брать американские и европейские кредиты, а также проводит недальновидные реформы «под дудку» западных государств.
В результате расплачиваются по долгам обычные украинцы. Но такая нездоровая тенденция повышения цен закончится тем, что погашать обязательства вскоре будет некому.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Порошенко анонсировал «азовский пакет» антироссийских санкций (ВИДЕО)
На следующей неделе Евросоюз может принять «азовский пакет» антироссийских санкций, если Россия не освободит украинских моряков и не обеспечит свободу судоходства в Керченском проливе.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Не сомневаюсь, что в ближайшие дни, в начале следующей недели, санкции в Брюсселе в координации с Украиной точно будут приняты», — сказал он.
Порошенко отметил, что «в случае, если не будет прогресса, в ближайшее время будут применены санкции».
«По санкциям мы скоординировали наши усилия. Сегодня в целом обсужден и утвержден пакет санкций, так называемый „азовский пакет“. Это именно то, что я вам обещал в декабре, когда мы вынуждены были призвать мировую солидарность», — подчеркнул украинский президент.
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100 лет Проскуровскому погрому
100 лет Проскуровскому погрому
Сегодня исполняется сто лет Проскуровскому погрому – самому кровавому акту массового убийства евреев во время Гражданской войны, который совершили войска петлюровского атамана Семесенко.
"По приблизительному подсчёту уполномоченного Отдела помощи погромленным А. И. Гиллерсона в Проскурове и в его окрестностях было всего убито свыше 1200 человек, кроме этого умерла половина 600 с лишним раненых.
Часто целые семьи полностью оказались зарезаны в своих домах. Некоторых женщин перед убийством мучили. Гайдамакам было обещано три дня погрома, но из-за больших масштабов их действий уже в воскресенье они были выведены из города и направились в уезд, где, приняв отступные от одного из еврейских местечек, переместились к Фельштину и учинили жестокий и сопровождавшийся грабежами Фельштинский погром (около 600 убитых).
Власти УНР начали расследования в отношении атамана И. Семесенко и проскуровского коменданта Ю. П. Киверчука, оба были отстранены от должности, однако вскоре восстановлены".
Украинские власти, медиа и "гражданское общество", за редким исключением, отмалчиваются по поводу этого стыдного юбилея – или комментируют его с позиций оправдания действий погромщиков. Фигура Петлюры канонизируется государственной идеологией, а осенью на экраны вышел пропагандистский фильм, где его пытаются представить оболганной жертвой коммунистической пропаганды.
Мемориал на братской могиле убитых евреев осквернили вскоре после Евромайдана, в марте 2014 года. На памятнике были нарисованы нацистские символы, включая выполненный на основе эсэсовского вольфсангеля знак "Идея нации" – эмблема ультраправого полицейского полка "Азов".
Андрей Манчук
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2530068320355762&set=a.186932834669334&type=3&theater – цинк
С подробностями погрома можно ознакомиться здесь https://varjag-2007.livejournal.com/6953655.html
Такая "забывчивость" вполне естественна, так как на Украине Петлюру героизируют на официальном уровне. А о жертвах погромов в этой связи вспоминать не очень удобно. Точно также неудобно вспоминать про участие бандеровцев в истреблении евреев на оккупированных нацистами территориях.
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