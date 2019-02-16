Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2019

Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил, что Украина должна «перестать быть проблемой для Европы» и начать поставлять европейцам газ.

Такие мысли посетили его в ходе участия в круглом столе по энергетической безопасности на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Главным вопросом был „Северный поток — 2“. Есть расхождения в позициях Европы с США. Европа смотрит на этот вопрос с точки зрения экономического прагматизма — им выгодно покупать газ у России. А США — с точки зрения именно безопасности. По их мнению, покупать газ из России в Европу — это значит покупать газ у потенциального противника.

Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу.

Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — мечтает Тарута на своей странице в соцсети.

Добавим, что Тарута и ранее заявлял о том, что Украина имеет «колоссальные» запасы газа. В сентябре 2018 года он называл газовый ресурс «незалежной» третьим в Европе и «одним из самых больших в мире», подчёркивая важность инвестиций в нефтегазовую отрасль.

По его мнению, через 7–10 лет Украина могла бы, благодаря своим запасам, опустить рыночную стоимость на газ на 50%.

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