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На Крым тогда смотрели по другому

15:59. 16 февраля 2019 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:


Политолог Форманчук ссылаясь на Черномырдина оъяснил, почему Крым провел на Украине лишние 20 лет.

Одним из аргументов Москвы, отказавшейся в начале 1990-х поддержать население Крыма, требовавшее воссоединение с Россией, была надежда вернуть полуостров вместе «со всей Украиной».
Об этом в ходе видеомоста Симферополь-Москва рассказал крымский политолог Александр Форманчук, вспоминая свой разговор с ныне покойным посолом РФ на Украине Виктором Черномырдиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я этот вопрос напрямую задавал Черномырдину во время конференции в Ялте, он был тогда послом России в Украине. В перерыве мы курили, и я задал вопрос по поводу Мешкова (Юрий Мешков – в 1994-1995 гг. первый и единственный Президент Республики Крым – ред.), встречался ли он с ним…
Он мне прямо сказал, что «авантюрист ваш Мешков, мы ради Мешкова не собирались разменивать Крым на Украину, нам важнее была Украина в целом». Они надеялись, что Украина останется в их орбите влияния, Ельцин тогда на Крым смотрел по-другому», – рассказал политолог.



Ранее экс-президент Леонид Кучма заявлял, что российский президент Борис Ельцин помог Киеву подавить русскую Республику Крым в начале 1990-х, когда в Симферополе украинскими спецслужбами был свергнут выступавший за воссоединение с РФ президент Юрий Мешков, а затем силовым путём была отменена Конституция Крыма, за которую голосовали жители полуострова. «Когда разбушевались крымские сепаратисты, я позвонил ему и сказал, что мы справимся с этим сами, если не вмешается Россия. Ельцин дал слово и сдержал его. Это было в 1994 году», – заявлял Кучма в интервью газете «Факты», отвечая на вопрос журналиста, какое событие стало для бывшего украинского президента определяющим в отношениях с Ельциным.

https://1nownews.ru/krym-sdali-s-tem-zhe-raschetom-s-kakim-vpihivayut-donbass-v-ukrainu/ – цинк


О ликвидации Конституции Крыма.
Де-факто, с этого периода Крым уже полноценного находился под украинской оккупацией, ликвидировавшей крымскую конституцию (опираясь на которую в 2014 году Крым отделился от Украины) и избранную исполнительную власть республики, после чего Крымом рулили киевские назначенцы.

Спасибо Ельцину и Ко за 20 лет украинской оккупации.
Тезисы программы Мешкова удалось реализовать лишь в 2014 году.

Из интервью Мешкова 2010 года:

— Скажите откровенно: в 1994 году, когда вы сели в кресло правителя Крыма, вопрос о возвращении республики в состав России рассматривался?

— Удивительно, насколько серьезно Крымом занимаются американцы. Едва началась моя политическая деятельность, как представитель американского посольства на Украине приехал в Крым, познакомился со мной. А в скором времени последовала оценка Госдепартамента США о том, что президент Крыма ведет республику по схеме “двухходовки”. Первый ход — независимость Крыма, а второй — обеспечение вхождения полуострова в состав России. Я с ними даже не спорил…
Я уверен, что Крым всегда был российским и будет российским, независимо от политических симпатий, антипатий, независимо от того, как относится то или иное руководство России к этой проблеме. Еще первый президент Украины Леонид Кравчук обещал: ребята, вы русские, оставайтесь, с нами будете жить в Крыму лучше, чем в своей России. Подлинное отношение украинской власти к России — это ее отношение к Республике Крым. Честно говоря, меня не обнадеживает и новый президент Виктор Янукович. Посмотрим на его отношение к Крыму — это ведь всегда как лакмусовая бумажка.

На следующий год, уже при Януковиче, Мешкову запретили въезд на Украину.
Через 3 года Украина наконец подавилась Крымом.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4782997.html

Метки: 90-е, крым, кучма, мешков, Россия, севастополь, Украина, черномырдин
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