Как в СССР на лунных пиндосов смотрели

Полёт на Луну американских астронавтов – фальсификация, которую поддержала правящая верхушка СССР Удивительная история того, как в СССР наблюдали за «полётом американцев на Луну» и «принимали видео с Луны» ещё раз подтверждает, что «полёт пиндосов на Луну» – это фальсификация, проводимая с участием правящей верхушки СССР…

Как советские космонавты на лунных пиндосов смотрели

Автор – Proper

Интервью с космонавтом Георгием Гречко:

НК: Как была воспринята советскими космонавтами высадка американцев первыми на Луну?

ГГ: Понимаете, ощущение было такое двойное. Во-первых, вы наверно знаете, что весь мир смотрел, как американцы первыми – Нил Армстронг и Баз Олдрин – ходят по Луне. А в Китае, значит, демонстрировался патриотический фильм, а у нас, по-моему, как всегда в таких случаях – «Лебединое озеро».

Но на техцентре в Шаболовке, в таком закрытом помещении наши телевизионщики принимали сигнал с Луны. И вот, мы, космонавты, следили с завистью с одной стороны, что американцы там ходят, а не мы, а с другой стороны с радостью, естественно, что человечество, вот, сделало еще один мощный шаг в космос. Мне очень понравилось, как сказал Армстронг, что это всего лишь «маленький шаг одного человека, но громадный скачок для всего человечества».

То, что американцы были на Луне, мы знаем совершенно точно. Когда мы принимали сигналы с Луны, мы их принимали с Луны, а не из Голливуда. Не надо верить этим слухам, надо говорить с компетентными людьми.

Итак, что же нам говорит товарищ Гречко? А он нам говорит буквально, что «на техцентре в Шаболовке наши телевизионщики принимали сигнал с Луны».

Так вот: товарищ Гречко откровенно звиздит.

Для объективного контроля за выполнением американской программы секретарь ЦК КПСС Д.Ф.Устинов, курировавший оборонную промышленность страны, в конце 1967 г. дал поручение главному конструктору РНИИ КП (в то время НИИ-885) М.С.Рязанскому разработать специальный контрольный радиотехнический комплекс, с помощью которого можно было бы принимать сигналы с американских космических кораблей программы «Аполлон», совершавших облет Луны и посадку на ее поверхность. Было решено включить в контрольный комплекс антенну ТНА-400 с диаметром зеркала 32 м, которая размещалась в Крыму, вблизи г.Симферополя.

Вы знаете, что это за монстр? Это вот это:

Для работы в составе контрольного комплекса антенна ТНА-400 была оснащена малошумящим приемным устройством, работавшим в диапазоне 13 см (диапазон S, в котором работали передатчики лунных модулей программы «Аполлон»). Кроме того, в состав комплекса вошли: демодулятор передаваемого на несущей частоте группового сигнала и сигналов, передаваемых на поднесущих частотах, аппаратура выделения голосовой, телеметрической и телевизионной информации, а также аппаратура отображения и управления комплексом.

Так вот – эта антенна успешно принимала телеметрию и даже голос с якобы «Аполлонов», летящих к Луне, но телевизионную картинку «с Луны» было практически не разобрать, слишком слабый сигнал даже для такой огромной антенны. Это так написано в статье про ТНА-400, подписанной Е.Молотовым.

На тот момент в СССР ничего лучше, чем ТНА-400, для приема сигналов с «Аполлонов» не существовало. И понятно, что ничего подобного этому монстру на Шаболовке не было.

Более того. В тот момент, когда Армстронг якобы шатался по Луне, даже ТНА-400 ничего не мог принимать. Это же элементарно – момент выхода на Луну американцы подгадывали так, чтобы Луна максимально хорошо просматривалась с территории США. В этот момент из Крыма Луну не видно – США же с другой стороны шарика. Это элементарно проверяется при помощи программы-астросимулятора Stellarium, если вы не умеете в логику.

Так что же смотрел Гречко на Шаболовке – если он вообще там что-то смотрел? А смотрел он передачу американского ТВ, ретранслируемую в Европу. То есть Голливуд.

Значит, «надо говорить с компетентными людьми», товарищ Гречко? Компетентный – это клоун, который смотрит передачу американского ТВ и выдает ее за «мы принимали сигналы с Луны», так получается?

Вот вам еще одна такая сказочка из мемуаров очередного «компетентного»:

Они не просто телевизионную картинку от американцев получали, а специальными станциями, которые находились в Крыму (там были очень мощные радиотелескопы), перехватывали видео и все переговоры астронавтов с ЦУПом. Это все транслировалось в Королев, а оттуда – в Кремль. И первые лица нашей страны все это смотрели в прямом эфире. И люди, которые до сих пор работают в ЦНИИмаш, в деталях рассказали, как прозевали момент, когда Армстронг ступил на Луну. А все было так. Когда «Аполлон-11» сел на поверхность, астронавтам дали команду два часа отдыхать и после этого только выходить. В США тогда был день, а у нас ночь. И наша группа пошла кофе пить – два часа ведь в запасе. Пришли через полчаса, а Армстронг уже по поверхности ходит.

Вообще-то в это время в Москве уже рассвело – но ладно, чуваки видимо так залились «кофе», что уже утро от ночи не отличали, не будем к ним придираться, поговорим о другом.

Еще раз прочитайте, что написано выше про расположение Земли и Луны в момент, когда Армстронг вышел на поверхность Луны. Это 02:56:15 UTC 21 июля 1969 года. В это время Луну с территории СССР видно не было. И кораблей с антеннами, сходными с ТНА-400, у СССР не было не только тогда – у СССР их не было никогда. Слишком велико зеркало ТНА-400 для корабля. Антенны на наших кораблях слежения гораздо меньше – поэтому телевизионный сигнал даже с орбиты Земли они принимали с весьма хреноватым качеством, причем совсем на другой частоте и в другом формате, чем у США. Проблему качества решили только с приходом цифры, компрессии и вот этого всего.

Короче – не могли наши принимать видео с Луны вообще и в описываемый мемуарщиками момент в частности. Они смотрели ту картинку, что им давали американцы, ретрансляцией из США.

Но ведь телеметрию и даже голоса с траектории к Луне они же принимали – вы мне скажете. Хе-хе – так с тем, что у американцев к Луне летали автоматические станции, и даже садились на поверхность Луны (программа Surveyor), никто же не спорит.

«Сервейоры» к Луне летали на ракетах «Атлас-Центавр» – это нормальная МБР Атлас, на которую приделан разгонный модуль Центавр, она конечно же летала, и летала успешно (в отличие от Сатурна-5). За 1959–1967 гг. было произведено 135 пусков РН Atlas-D различных модификаций. Плюс еще более 50 пусков Atlas-E и более 100 пусков Atlas-F. Все эти ракеты – первоначально полностью боеготовая модификация МБР SM-65 Atlas, после снятия с боевого дежурства переделанная в ракету-носитель.

Аппарат Сервейер имел основной тормозной двигатель твердого топлива и три жидкостных двигателя (служащих для управления посадкой), а также сопла ориентации, питаемые сжатым азотом. На Сервейере были установлены телевизионная система и около 100 датчиков для измерения температур, напряжений, положения подвижных элементов аппарата, а также акселерометры. Специальной научной аппаратуры на Сервейере не было. Их отправили к Луне 7 штук, один разбился, еще с одним потеряли связь на подлете к Луне, остальные успешно сели и работали долго.

Вот это лунный пиндос из миссии Аполлон-12 ломает Сервейор номер три на поверхности Луны:

На самом деле, понятно, это макет и не на Луне, а в ангаре в Голливуде – но сама картинка должна была доказать неверующим, что астроноты таки на Луне, поскольку в том, что Сервейоры стоят на Луне, никто не сомневался.

Вот эти – или, скорее, подобные им – аппараты и передавали телеметрию на траектории полета к Луне, и после облета – на обратной траектории. И голос «астронотов» на них можно было запросто транслировать с Земли на одной частоте (той самой, которая используется для управления аппаратом), а аппарат ретранслировал присланное на другой частоте. Севший Сервейер мог заниматься тем же самым с Луны – так, как будто там сидит настоящий Аполлон.

Сервейер-1 был запущен 30 мая 1966 года, сразу направившись с сторону Луны, без выхода на парковочную орбиту. Тормозные двигатели были выключены на высоте около 3,4 метров от поверхности Луны. Силу удара о поверхность погасили его три амортизированные опоры. Сервейер-1 успешно приземлился 2 июня 1966 года в Океане Бурь по координатам 2.45° ю. ш. 43.22° з. д. Продолжительность полета Сервейера-1 составила примерно 63 часа и 30 минут. Стартовый вес аппарата составлял 995,2 кг, а при прилунении (израсходовалось топливо для маневрирования, а также отделился основной тормозной двигатель и радиолокационный высотомер) около 294,3 кг. При помощи панорамной телевизионной камеры, которыми были укомплектованы все «Сервейеры», после посадки на Луну было получено около 86 500 снимков поверхности Луны, а также изображения солнца и планет. Ну чтобы не попасть впросак с декорациями. А то построишь – а на Луне окажется совсем не то.

Так вот – в работе самих Сервейеров ничего странного не было, Hughes сделал реальный аппарат, настоящее произведение технического гения, и поэтому его работа поддавалась логике. А вот то, что потом полетело к Луне под видом Аполлонов, логике уже поддавалось слабо.

Я вам задам один очень простой вопрос: если в СССР на ТНА-400 действительно принимали телеметрию и даже переговоры якобы америкэн астронотов с якобы Аполлонов – то для кого передавали эту телеметрию, и с кем шли эти переговоры?

Не вкурили? ОК, я разжую. США находятся на другой стороне шарика, нежели СССР – поэтому в тот промежуток времени, когда Аполлон виден над горизонтом с точки установки ТНА-400 в Крыму – он не виден из США. Точнее говоря, перекрытия секторов видимости есть – но они очень небольшие, а главное – при этом угол наклона антенны над горизонтом очень небольшой, и радиоволны проходят через атмосферу Земли по касательной, по длинному пути, сильно ослабляясь. Неразумно вести связь в этих промежутках. Это вам любой специалист по спутниковому ТВ объяснит – что чем ниже спутник над горизонтом, тем хуже с него сигнал.

То есть в момент, когда «Аполлон» был виден из Крыма – ему не с кем было разговаривать в США. И телеметрию незачем передавать – ее никто в США не услышит. Это бессмысленный расход энергии и ресурса передатчиков.

Именно такой логике подчинялась работа Сервейеров, и ничего СССР с них во время полета к Луне не услышал. А вот про «Аполлоны» почему-то некоторые советские «компетентные» рассказывают какие-то упоительные истории, как они его слушали из СССР и всякое такое.

С логикой это не бьется. Явно врут же.



