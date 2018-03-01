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Как в СССР на лунных пиндосов смотрели

11:48. 1 марта 2018 Просмотров - 219 Один комментарий Опубликовал:


Полёт на Луну американских астронавтов – фальсификация, которую поддержала правящая верхушка СССР

Удивительная история того, как в СССР наблюдали за «полётом американцев на Луну» и «принимали видео с Луны» ещё раз подтверждает, что «полёт пиндосов на Луну» – это фальсификация, проводимая с участием правящей верхушки СССР…

 

Как советские космонавты на лунных пиндосов смотрели

Автор – Proper

Интервью с космонавтом Георгием Гречко:

НК: Как была воспринята советскими космонавтами высадка американцев первыми на Луну?

ГГ: Понимаете, ощущение было такое двойное. Во-первых, вы наверно знаете, что весь мир смотрел, как американцы первыми – Нил Армстронг и Баз Олдрин – ходят по Луне. А в Китае, значит, демонстрировался патриотический фильм, а у нас, по-моему, как всегда в таких случаях – «Лебединое озеро».

Но на техцентре в Шаболовке, в таком закрытом помещении наши телевизионщики принимали сигнал с Луны. И вот, мы, космонавты, следили с завистью с одной стороны, что американцы там ходят, а не мы, а с другой стороны с радостью, естественно, что человечество, вот, сделало еще один мощный шаг в космос. Мне очень понравилось, как сказал Армстронг, что это всего лишь «маленький шаг одного человека, но громадный скачок для всего человечества».

Полёт на Луну американских астронавтов – мистификация, которую поддержала правящая верхушка СССР

То, что американцы были на Луне, мы знаем совершенно точно. Когда мы принимали сигналы с Луны, мы их принимали с Луны, а не из Голливуда. Не надо верить этим слухам, надо говорить с компетентными людьми.

Итак, что же нам говорит товарищ Гречко? А он нам говорит буквально, что «на техцентре в Шаболовке наши телевизионщики принимали сигнал с Луны».

Так вот: товарищ Гречко откровенно звиздит.

Для объективного контроля за выполнением американской программы секретарь ЦК КПСС Д.Ф.Устинов, курировавший оборонную промышленность страны, в конце 1967 г. дал поручение главному конструктору РНИИ КП (в то время НИИ-885) М.С.Рязанскому разработать специальный контрольный радиотехнический комплекс, с помощью которого можно было бы принимать сигналы с американских космических кораблей программы «Аполлон», совершавших облет Луны и посадку на ее поверхность. Было решено включить в контрольный комплекс антенну ТНА-400 с диаметром зеркала 32 м, которая размещалась в Крыму, вблизи г.Симферополя.

Вы знаете, что это за монстр? Это вот это:

Полёт на Луну американских астронавтов – мистификация, которую поддержала правящая верхушка СССР

Для работы в составе контрольного комплекса антенна ТНА-400 была оснащена малошумящим приемным устройством, работавшим в диапазоне 13 см (диапазон S, в котором работали передатчики лунных модулей программы «Аполлон»). Кроме того, в состав комплекса вошли: демодулятор передаваемого на несущей частоте группового сигнала и сигналов, передаваемых на поднесущих частотах, аппаратура выделения голосовой, телеметрической и телевизионной информации, а также аппаратура отображения и управления комплексом.

Так вот – эта антенна успешно принимала телеметрию и даже голос с якобы «Аполлонов», летящих к Луне, но телевизионную картинку «с Луны» было практически не разобрать, слишком слабый сигнал даже для такой огромной антенны. Это так написано в статье про ТНА-400, подписанной Е.Молотовым.

На тот момент в СССР ничего лучше, чем ТНА-400, для приема сигналов с «Аполлонов» не существовало. И понятно, что ничего подобного этому монстру на Шаболовке не было.

Более того. В тот момент, когда Армстронг якобы шатался по Луне, даже ТНА-400 ничего не мог принимать. Это же элементарно – момент выхода на Луну американцы подгадывали так, чтобы Луна максимально хорошо просматривалась с территории СШАВ этот момент из Крыма Луну не видно – США же с другой стороны шарика. Это элементарно проверяется при помощи программы-астросимулятора Stellarium, если вы не умеете в логику.

Так что же смотрел Гречко на Шаболовке – если он вообще там что-то смотрел? А смотрел он передачу американского ТВ, ретранслируемую в Европу. То есть Голливуд.

Значит, «надо говорить с компетентными людьми», товарищ Гречко? Компетентный – это клоун, который смотрит передачу американского ТВ и выдает ее за «мы принимали сигналы с Луны», так получается?

Вот вам еще одна такая сказочка из мемуаров очередного «компетентного»:

Они не просто телевизионную картинку от американцев получали, а специальными станциями, которые находились в Крыму (там были очень мощные радиотелескопы), перехватывали видео и все переговоры астронавтов с ЦУПом. Это все транслировалось в Королев, а оттуда – в Кремль. И первые лица нашей страны все это смотрели в прямом эфире. И люди, которые до сих пор работают в ЦНИИмаш, в деталях рассказали, как прозевали момент, когда Армстронг ступил на Луну. А все было так. Когда «Аполлон-11» сел на поверхность, астронавтам дали команду два часа отдыхать и после этого только выходить. В США тогда был день, а у нас ночь. И наша группа пошла кофе пить – два часа ведь в запасе. Пришли через полчаса, а Армстронг уже по поверхности ходит.

Вообще-то в это время в Москве уже рассвело – но ладно, чуваки видимо так залились «кофе», что уже утро от ночи не отличали, не будем к ним придираться, поговорим о другом.

Еще раз прочитайте, что написано выше про расположение Земли и Луны в момент, когда Армстронг вышел на поверхность Луны. Это 02:56:15 UTC 21 июля 1969 года. В это время Луну с территории СССР видно не было. И кораблей с антеннами, сходными с ТНА-400, у СССР не было не только тогда – у СССР их не было никогда. Слишком велико зеркало ТНА-400 для корабля. Антенны на наших кораблях слежения гораздо меньше – поэтому телевизионный сигнал даже с орбиты Земли они принимали с весьма хреноватым качеством, причем совсем на другой частоте и в другом формате, чем у США. Проблему качества решили только с приходом цифры, компрессии и вот этого всего.

Короче – не могли наши принимать видео с Луны вообще и в описываемый мемуарщиками момент в частности. Они смотрели ту картинку, что им давали американцы, ретрансляцией из США.

Но ведь телеметрию и даже голоса с траектории к Луне они же принимали – вы мне скажете. Хе-хе – так с тем, что у американцев к Луне летали автоматические станции, и даже садились на поверхность Луны (программа Surveyor), никто же не спорит.

Полёт на Луну американских астронавтов – мистификация, которую поддержала правящая верхушка СССР

«Сервейоры» к Луне летали на ракетах «Атлас-Центавр» – это нормальная МБР Атлас, на которую приделан разгонный модуль Центавр, она конечно же летала, и летала успешно (в отличие от Сатурна-5). За 1959–1967 гг. было произведено 135 пусков РН Atlas-D различных модификаций. Плюс еще более 50 пусков Atlas-E и более 100 пусков Atlas-F. Все эти ракеты – первоначально полностью боеготовая модификация МБР SM-65 Atlas, после снятия с боевого дежурства переделанная в ракету-носитель.

Аппарат Сервейер имел основной тормозной двигатель твердого топлива и три жидкостных двигателя (служащих для управления посадкой), а также сопла ориентации, питаемые сжатым азотом. На Сервейере были установлены телевизионная система и около 100 датчиков для измерения температур, напряжений, положения подвижных элементов аппарата, а также акселерометры. Специальной научной аппаратуры на Сервейере не было. Их отправили к Луне 7 штук, один разбился, еще с одним потеряли связь на подлете к Луне, остальные успешно сели и работали долго.

Вот это лунный пиндос из миссии Аполлон-12 ломает Сервейор номер три на поверхности Луны:

Полёт на Луну американских астронавтов – мистификация, которую поддержала правящая верхушка СССР

На самом деле, понятно, это макет и не на Луне, а в ангаре в Голливуде – но сама картинка должна была доказать неверующим, что астроноты таки на Луне, поскольку в том, что Сервейоры стоят на Луне, никто не сомневался.

Вот эти – или, скорее, подобные им – аппараты и передавали телеметрию на траектории полета к Луне, и после облета – на обратной траектории. И голос «астронотов» на них можно было запросто транслировать с Земли на одной частоте (той самой, которая используется для управления аппаратом), а аппарат ретранслировал присланное на другой частоте. Севший Сервейер мог заниматься тем же самым с Луны – так, как будто там сидит настоящий Аполлон.

Сервейер-1 был запущен 30 мая 1966 года, сразу направившись с сторону Луны, без выхода на парковочную орбиту. Тормозные двигатели были выключены на высоте около 3,4 метров от поверхности Луны. Силу удара о поверхность погасили его три амортизированные опоры. Сервейер-1 успешно приземлился 2 июня 1966 года в Океане Бурь по координатам 2.45° ю. ш. 43.22° з. д. Продолжительность полета Сервейера-1 составила примерно 63 часа и 30 минут. Стартовый вес аппарата составлял 995,2 кг, а при прилунении (израсходовалось топливо для маневрирования, а также отделился основной тормозной двигатель и радиолокационный высотомер) около 294,3 кг. При помощи панорамной телевизионной камеры, которыми были укомплектованы все «Сервейеры», после посадки на Луну было получено около 86 500 снимков поверхности Луны, а также изображения солнца и планет. Ну чтобы не попасть впросак с декорациями. А то построишь – а на Луне окажется совсем не то.

Так вот – в работе самих Сервейеров ничего странного не было, Hughes сделал реальный аппарат, настоящее произведение технического гения, и поэтому его работа поддавалась логике. А вот то, что потом полетело к Луне под видом Аполлонов, логике уже поддавалось слабо.

Я вам задам один очень простой вопрос: если в СССР на ТНА-400 действительно принимали телеметрию и даже переговоры якобы америкэн астронотов с якобы Аполлонов – то для кого передавали эту телеметрию, и с кем шли эти переговоры?

Не вкурили? ОК, я разжую. США находятся на другой стороне шарика, нежели СССР – поэтому в тот промежуток времени, когда Аполлон виден над горизонтом с точки установки ТНА-400 в Крыму – он не виден из США. Точнее говоря, перекрытия секторов видимости есть – но они очень небольшие, а главное – при этом угол наклона антенны над горизонтом очень небольшой, и радиоволны проходят через атмосферу Земли по касательной, по длинному пути, сильно ослабляясь. Неразумно вести связь в этих промежутках. Это вам любой специалист по спутниковому ТВ объяснит – что чем ниже спутник над горизонтом, тем хуже с него сигнал.

То есть в момент, когда «Аполлон» был виден из Крыма – ему не с кем было разговаривать в США. И телеметрию незачем передавать – ее никто в США не услышит. Это бессмысленный расход энергии и ресурса передатчиков.

Именно такой логике подчинялась работа Сервейеров, и ничего СССР с них во время полета к Луне не услышал. А вот про «Аполлоны» почему-то некоторые советские «компетентные» рассказывают какие-то упоительные истории, как они его слушали из СССР и всякое такое.

С логикой это не бьется. Явно врут же.


Почему Американцы не Были на Луне 100%. Владимир Путин, Алексей Леонов

 



Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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Один комментарий»

  • 6027 4947
    Ирбис 1 марта 2018 в 12:26 Ссылка Пометить
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    да доказательств выше крыши. Нет и не было двигателя туда доставить. Нет и не было защиты корабля. Нет и не было скафандров. нет и не было расчётов мест посадки. Короче чистый развод лохов и подкуп зерном руководство СССР. Вот тогда и началось сближение советской партийной элиты с мировым правительством.

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