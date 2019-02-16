Что будет с экономикой России

В гостях у петербургского бизнес-клуба «Человек Дела» речь в первую очередь зашла об экономике.

Что ждет российский бизнес? Что в целом ожидает экономику России? Об этом мы и разговаривали с бизнесменами.

И вот, что в итоге получилось…

Хронометраж:

00:00:04 – Что ждет экономику России

00:11:57 – Что такое «налоговый маневр» и почему от него станет хуже

00:22:10 – Пора перестать быть «зеркалом» Запада

00:31:04 – О зависимости России от доллара

00:35:23 – Возможна ли финансовая независимость РФ

00:40:25 – Как государство может помочь бизнесу

00:47:20 – Девальвация – это путь в никуда без стратегии развития экономики

00:57:32 – Внешний долг сегодня или мир сошел с ума

00:59:32 – Протекционизм в интересах российских производителей

01:02:07 – «Единый учебник истории» нужен, как никогда

01:14:35 – Любая идея, которая сплачивает людей – есть угроза для глобализаторов

01:20:20 – Как населению выразить свою политическую волю

01:25:58 – Об экономической ситуации в России

01:29:44 – Зачем Запад навязывает свою волю другим странам

01:33:39 – Как устоять под натиском Запада.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100585