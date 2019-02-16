Что будет с экономикой России
В гостях у петербургского бизнес-клуба «Человек Дела» речь в первую очередь зашла об экономике.
Что ждет российский бизнес? Что в целом ожидает экономику России? Об этом мы и разговаривали с бизнесменами.
И вот, что в итоге получилось…
Хронометраж:
00:00:04 – Что ждет экономику России
00:11:57 – Что такое «налоговый маневр» и почему от него станет хуже
00:22:10 – Пора перестать быть «зеркалом» Запада
00:31:04 – О зависимости России от доллара
00:35:23 – Возможна ли финансовая независимость РФ
00:40:25 – Как государство может помочь бизнесу
00:47:20 – Девальвация – это путь в никуда без стратегии развития экономики
00:57:32 – Внешний долг сегодня или мир сошел с ума
00:59:32 – Протекционизм в интересах российских производителей
01:02:07 – «Единый учебник истории» нужен, как никогда
01:14:35 – Любая идея, которая сплачивает людей – есть угроза для глобализаторов
01:20:20 – Как населению выразить свою политическую волю
01:25:58 – Об экономической ситуации в России
01:29:44 – Зачем Запад навязывает свою волю другим странам
01:33:39 – Как устоять под натиском Запада.
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100585