Запад нам больше не указ. Что будет, если Россия сейчас остановит спецоперацию на Украине? Н.Сорокин
Что будет, если Россия сейчас приостановит спецоперацию на Украине? Почему ради этого Европа готова даже на превентивную отмену санкций? Чем опасна российская элита? Почему в России на самом деле нет олигархов? Кидает ли нас Китай, когда с нашего рынка уходят китайские банки? Об этом говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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РФ нельзя останавливаться. Спецоперацию на Украине надо обязательно
довести до конца, несмотря на происки и ухищрения Вашингтона и его
европейских марионеток.