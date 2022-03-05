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Запад нам больше не указ. Что будет, если Россия сейчас остановит спецоперацию на Украине? Н.Сорокин

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Что будет, если Россия сейчас приостановит спецоперацию на Украине? Почему ради этого Европа готова даже на превентивную отмену санкций? Чем опасна российская элита? Почему в России на самом деле нет олигархов? Кидает ли нас Китай, когда с нашего рынка уходят китайские банки? Об этом говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d2363eEozq0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16359 14833
    Руса 16 мин. назад

      РФ нельзя останавливаться. Спецоперацию на Украине надо обязательно
      довести до конца, несмотря на происки и ухищрения Вашингтона и его
      европейских марионеток.

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