Что будет, если Россию отключат от SWIFT?
В последнее время стали всё чаще звучать заявления иностранных политиков о возможности отключения России от системы SWIFT. Что на самом деле случится, если Россию отключат от международной межбанковской системы для обмена информацией и транзакций? Проще говоря, что будет, если России попытаются перекрыть «финансовый кислород»? Рассказываем в новой рубрике #прощеговоря на канале «Время – вперёд!»
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