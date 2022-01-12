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Что будет, если Россию отключат от SWIFT?

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В последнее время стали всё чаще звучать заявления иностранных политиков о возможности отключения России от системы SWIFT. Что на самом деле случится, если Россию отключат от международной межбанковской системы для обмена информацией и транзакций? Проще говоря, что будет, если России попытаются перекрыть «финансовый кислород»? Рассказываем в новой рубрике #прощеговоря на канале «Время – вперёд!»

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Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zSPAHFXk0rk
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