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Свержение Мадуро планировалось на январь

10:37. 15 февраля 2019 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

Актуальная карикатура 1941 года.

Wall Street Journal сообщает, что Мадуро должны были свергнуть еще в январе, практически сразу после провозглашения Гуайдо президентом Венесуэлы.
Об этом уже не раз писал в публикациях по этой стране, так что предположение о том, что "что-то пошло не так" подтвердилось.

Согласно американскому изданию, некие "люди в Каракасе" разработали план, согласно которому предполагалось стремительное свержение Мадуро "восставшим народом желающим свободы" сразу после того, как США окажут внешнюю поддержку.
В Белом Доме посмотрели на этот план и сказали "Окей", свергаем.
Но что-то пошло не так. Мадуро не ушел, армия его поддержала, оружие для переворота было задержано в аэропорту, один из главарей военного переворота был пойман при попытке въехать в Венесуэлу, а митинги в поддержку Гуайдо оказались не столь массовыми, как ожидалось.
Отсюда и план "Б" с попыткой еженедельно уговаривать военных предать Мадуро, усиленно душить страну экономическими санкциями в надежде вызвать социальный взрыв, а также затащить в страну через Колумбию партию "гум.помощи" от USAID, которую венесуэльская армия в страну не пускает.

PS. Стоит отметить, что задержанная партия оружия в аэропорту Венесуэлы https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/latin-america/article225949200.html должна была пойти на захват воинских частей и арсеналов в Каракасе, которые должны были еще в январе захватить заговорщики + возможно, лояльные им военные, дабы раздать оружие "восставшему народу" и сформировать силовую оппозицию Мадуро внутри Венесуэлы. Оружие завозилось американской кампанией из Майями. Самолет, на котором завозилось оружие весь прошлый год работал на линии Филадельфия-Майями, но в январе "чисто случайно", был переброшен на венесуэльскую линию.
С учетом того, что с января данный борт совершил около 40 рейсов в Венесуэлу и Колумбию, можно предполагать, что до того, как схему раскрыли, что-то вполне могли завезти в страну.

Было весьма забавно наблюдать, как в рунете (и не только) забегали ретрансляторы американской пропаганды утверждавшие, что "это оружие для наркомафии" (ребята совсем не палятся), заботливо игнорируя аналогичные схемы поставок оружия в Латинскую Америку через сети наркокартелей по линии ЦРУ для борьбы с коммунизмом в 80-е годы (чем кстати тогда занимался и Эллиот Абрамс, которого поставили курировать Венесуэлу), о чем сейчас не стесняются говорить в фильмах вроде "Наркос", когда наркокартели использовались как прокладка для передачи оружия ультраправым, которых США накачивали для борьбы с правительствами Латинской Америки ориентированными на СССР. С тех пор изменилось не так уж много – разве что вместо СССР идет борьба против влияния Китая и РФ. А методология все таже и даже исполнитель тот же самый.

Американский журналист Гэри Вэбб (Gary Webb) с 18 по 22 августа 1996 года опубликовал в газете "San Jose Mercury News" статью "Тёмный альянс" ("Dark Alliance") в трёх частях, а в 1999 году издал книгу под названием "Тёмный альянс: ЦРУ, контрас и взрыв крэк-кокаина" ("Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion").
В этих статьях и в книге Гэри Вэбб рассказал о результатах трёхлетнего журналистского расследования, в ходе которого он выяснил, что никарагуанские "контрас" при помощи ЦРУ занимались поставками кокаина и крэка (кокаиновая смесь) в Лос-Анджелес, и именно эти поставки вызвали знаменитую "эпидемию крэка", прокатившуюся по американским городам в 1980-е годы. Наркотики доставлялись в США самолётами из мест расположения "контрас" в Коста-Рике и Гондурасе вблизи границы с Никарагуа.
Гэри Вэбб приводит конкретные свидетельства двух бывших "контрас" – Данило Бландона и Норвина Менесеса – о том, что организацией поставок наркотиков занимались один из полевых командиров "контрас" Энрике Бермудес, который был завербованным агентом ЦРУ, и кадровый сотрудник ЦРУ, которого прислали руководить операцией.
На вырученные от продажи наркотиков деньги "контрас" закупали оружие, причём не только для себя, но и для нелегальной торговли в США (продавали преступным группировкам Лос-Анджелеса автоматы, отсутствующие в свободной продаже). Оружие перевозилось под прикрытием ЦРУ.
Статьи и книга Гэри Вэбба вызвали грандиозный скандал в США, затем всё поутихло, а когда про журналиста все забыли, с ним решили расправиться. В 2004 году он был найден мёртвым у себя дома с двумя пулевыми отверстиями в затылке. Следствие пришло к выводу, что это было … самоубийство. (Как шутят в России, "Потерпевший сам упал на нож, и так пятнадцать раз подряд"). По словам одного из знакомых Гэри Вэбба, тот за несколько дней до смерти сказал ему, что работает над новой книгой, касающейся ЦРУ и контрабанды наркотиков.
О связях ЦРУ с афганскими и латиноамериканскими наркоторговцами рассказывается также в книге Дугласа Валентайна "Сила Волка: Тайная история войны Америки с наркотиками" (Douglas Valentine, The Strength of the Wolf: The Secret History of America's War On Drugs). Причём в качестве эпиграфа там выбраны слова сотрудника ЦРУ Джорджа Уайта: "Где ещё энергичный американский парень может лгать, убивать, жульничать, воровать, насиловать и грабить с благословения Всевышнего?".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4779492.html

Метки: абрамс, венесуэла, империализм, мадуро, США
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