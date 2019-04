Провал венесуэльского блицкрига

Попытка США быстро сменить власть в Венесуэле провалилась, и то, что задумывалось как блицкриг, превратилось в войну на истощение, передаёт The Washington Post. При этом подобную тактику ведения борьбы избрал и действующий президент Николас Мадуро, понимая, что угроза американского коллеги Дональда Трампа о военной интервенции — лишь блеф. Ещё в январе администрация президента США Дональда Трампа предприняла несколько весьма «агрессивных» попыток убедить венесуэльских военных свергнуть лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, пригрозив санкциями и не исключив военное вмешательство. Однако, как пишет The Washington Post, США так и не удалось добиться поставленной цели.Издание отмечает, что подобная риторика лишь встревожила американских левых и Россию, ноПри этомПричём, по мнению The Washington Post, это не связано с по большей части с «показными» действиями России, которая отправила в Венесуэлу два самолёта с оборудованием и военными советниками.Более значительную роль в этом играют коррупция высокопоставленных военачальников и влияние кубинских военных советников. Однако, пожалуй, основная причина неудачи состоит в том, чтоУ США нет надёжных средств для смены режима в Венесуэле. И The Washington Post отмечает:Тем не менее, — приводит издание слова жителя Венесуэлы.За последние несколько лет «невежественному и неприглядному, но упорному» Мадуро удалось создать собственную стратегию выживания, арестовывая и пытая каждого заподозренного в неверности военного чиновника.Кроме того, Мадуро обвиняет в гуманитарном кризисе, который переживает его страна, именно администрацию Трампа. И несмотря на то что США, как отмечает The Washington Post, непричастны к краху венесуэльской экономики, введённые страной санкции могут лишь усугубить и без того бедственное положение венесуэльцев.При этом снижение объёмов экспорта нефти и отказ Мадуро принять иностранную помощь, кроме помощи Красного креста и России, могут привести к голоду в стране, а затем к массовой эмиграции венесуэльцев в Колумбию и Бразилию. В таком случае усилится давление на Трампа, в том числе непосредственно из стран Латинской Америки.То, что задумывалось как блицкриг, в итоге превратилось в «войну на истощение, в которой основным оружием каждой из сторон стали человеческие тяготы».Легко понять венесуэльцев, надеющихся на военное вторжение США, однако, несмотря на весь «блеф» Трампа, конфликт закончится иначе, пишет The Washington Post. https://russian.rt.com/inotv/2019-04-01/WP-venesuelskij-blickrig-ne-udalsya – цинкВсе это было довольно очевидно еще в марте, когда стало понятно, что военный переворот и полная делегитимизация Мадуро не прошли, а гуманитарная провокация на границе Венесуэлы и Колумбии провалилась.Вряд ли этот сценарий планировался, когда Трампу на стол положили план свержения Мадуро, показали досье Гуайдо и сказали "Вот этот парень нам подходит". Весьма вероятно, что Трампу обещали быструю победу, которая могла бы скрасить крайне неблагоприятный международный фон связанный с Сирией, Ираком и Афганистаном. Нужна была быстрая победа, которую можно было без труда вплести в стратегию смены режимов в Южной Америке, которая проводилась еще со времен Обамы. Вместо быстрой победы, получилась война на истощение, которая помимо прочего обозначали претензии Китая и РФ на присутствие в Южной Америке и публичное оспаривание "Доктрины Монро 2.0". В результате, неспособность свергнуть Мадуро в самих США конечно будут ставить в вину Трампу, указывая на его некомпетентность в вопросах внешней политики. Таким образом, сопротивление Мадуро, а также действия Китая и России, так или иначе скажутся и на внутриполитической повестке США, ослабляя позиции действующей администрации, которая замахнулась, но не ударила. А для гегемона такие проявления слабости недопустимы, о чем оппоненты Трампа не устают напоминать через свои медийные рупоры.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4889163.html