Россия должна заплатить Японии компенсации за Курилы

Когда простота хуже воровства.1. Фактически, страна бывшая членом оси и полностью проигравшая вторую мировую войну на полях сражений, в том числе и СССР, требует материальных компенсаций за последствия своего проигрыша, так как Курилы не были "абстрактно оккупированы", а были заняты войсками СССР в ходе второй мировой войны.2. В войну с Японией СССР вступил в рамках своих обязательств перед другими странами антигитлеровской коалиции, которые хотели, чтобы СССР вступил в войну с Японией через 3 месяца после победы над Германией, что и было сделано. Япония в этой войне воевала на стороне нацистской Германии и ей ли говорить о "законности".3. Занятие островов Курильской гряды происходило в рамках полномасштабных боевых действий с серьезными потерями с обеих сторон. После войны Курилы остались у СССР в виде классического военного трофея, с чем Япония до сих пор не может смириться. Горе побежденным.4. Концепция "Мы откажемся от претензий на Курилы, если вы нам заплатите", до боли напоминание украинские хотелки "Ну ладно, так и быть откажемся от Крыма, но вы должны нам заплатить много-много денег в виде компенсации". Разумеется, идея платить за собственные территории, выглядит по меньшей мере абсурдно.Как представляется, можно и следующие 70 лет прекрасно прожить без договора с японцами, отстутствие которого не мешает дипломатическим или экономическим отношениям, которые ограничиваются не отсутствующей бумажкой договора, а зависимостью Японии от США и реваншистскими настроениями части японской элиты.Когда японцы американцев прогонят (если смогут) и будут чуть более адекватно воспринимать реальность, тогда и будет повод поговорить о "мире". Ну и в порядке юмора, не мешало бы возвести на самом южном острове Курильской гряды бетонную 10-метровую фигу, которая бы смотрела в сторону Японии в качестве напоминания.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4775818.html