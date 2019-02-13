Россия должна заплатить Японии компенсации за Курилы
16:21. 13 февраля 2019 Просмотров - 461 11 коммент. Опубликовал: feedmatic
Когда простота хуже воровства.
Глава японского МИД Таро Коно заявил, что мирный договор по итогам Второй мировой войны будет подписан лишь при условии выплаты Россией материальной компенсации за Южные Курилы. Токио обосновывает это тем, что "северные территории" были "незаконно оккупированы". https://ria.ru/20190213/1550751988.html
1. Фактически, страна бывшая членом оси и полностью проигравшая вторую мировую войну на полях сражений, в том числе и СССР, требует материальных компенсаций за последствия своего проигрыша, так как Курилы не были "абстрактно оккупированы", а были заняты войсками СССР в ходе второй мировой войны.
2. В войну с Японией СССР вступил в рамках своих обязательств перед другими странами антигитлеровской коалиции, которые хотели, чтобы СССР вступил в войну с Японией через 3 месяца после победы над Германией, что и было сделано. Япония в этой войне воевала на стороне нацистской Германии и ей ли говорить о "законности".
3. Занятие островов Курильской гряды происходило в рамках полномасштабных боевых действий с серьезными потерями с обеих сторон. После войны Курилы остались у СССР в виде классического военного трофея, с чем Япония до сих пор не может смириться. Горе побежденным.
4. Концепция "Мы откажемся от претензий на Курилы, если вы нам заплатите", до боли напоминание украинские хотелки "Ну ладно, так и быть откажемся от Крыма, но вы должны нам заплатить много-много денег в виде компенсации". Разумеется, идея платить за собственные территории, выглядит по меньшей мере абсурдно.
Как представляется, можно и следующие 70 лет прекрасно прожить без договора с японцами, отстутствие которого не мешает дипломатическим или экономическим отношениям, которые ограничиваются не отсутствующей бумажкой договора, а зависимостью Японии от США и реваншистскими настроениями части японской элиты.
Когда японцы американцев прогонят (если смогут) и будут чуть более адекватно воспринимать реальность, тогда и будет повод поговорить о "мире". Ну и в порядке юмора, не мешало бы возвести на самом южном острове Курильской гряды бетонную 10-метровую фигу, которая бы смотрела в сторону Японии в качестве напоминания.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4775818.html
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умные зомби японцы
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Пусть вернут золото Колчака с процентными с БОЛЬШИМИ ПРОЦЕНТОМ!
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Внимание вопрос, а если мы не согласился?
Они на нас нападут?
Как сказал один кап раз, при расчёте, достаточно одной ракеты в точку напряжения плиты чтобы Япония сползла в тихий океан. Ибо там, недалеко около 7 км глубины. С ними нужно говорить ультиматумами, без нюансов, без торга…
Торг не уместен!
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Эти все переговоры так,для галочки. Япония-кукла,кукловод пиндосы. Как в песне Наутилуса: “Эта музыка будет вечной”….). Если рухнет империя,тогда возможны какие-то реальные переговоры. А пока из пустого в порожнее,они требуют,мы не уступим.
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Золото Колчака и остров Мамай, с мелкими островами.
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Им надо меньше сакэ пить, прежде чем нести такую хрень…
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Или больше….
А нашим меньше давать повод.
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Анекдот.
“На ЦДП управления стратегическими ракетами вбегает
маршал и сразбегу: “Кто нажал желтую кнопку ?!”- молчок.
Топает ногой : “Спрашиваю, кто нажал желтую кнопку ?!” -
молчок. Дальше по – русски “Так мать, (чёрт) с ней ,
с Японией, но должна же быть в армии дисциплина !”
Упаси бог, ничего личного, только анекдот.
J UDOV
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По моему тут описка. Это япония должна заплатить России за то что у неё появится шанс войти в Дальневосточный федеральный округ.
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Скисли япошки,уже вместо островов деньги требуют,эдак скоро до морепродуктов скатятся,скажут дайте хоть пару вагонов черной икры,ну нет так нет.)))
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Совсем с катушек? Пару вагонов? Да пару ложек на приёме в МИД России – обжор.
Заплатить япам за “ущерб”? На такое только ельциноиды и их адепты способны.
Даже если пошлём дальше. чем предлагали и предполагали, япы придут с низкими поклонами и извинениями за переводчиков (уууу, суки, успели сепукку сделать, а то бы повесили за яйца).
Хоккайдо – российская земля. Вот самый убойный аргумент.