«Россия брала Берлин, а не Минск», — Небензя поправил постпреда Германии в ООН

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя поправил своего коллегу из Германии Кристофа Хойсгена, заявившего, что Россия «брала Минск».

Рассуждая о конфликте на Донбассе, немецкий дипломат оговорился, заявив, что в 2015 году «российские солдаты были непосредственно вовлечены как в оккупацию Минска, так и в оккупацию Донецка».

«Мой друг Кристоф, видимо оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году „взяла Минск”.

Берлин Россия брала — это я помню, это было раньше, — а до этого освобождали Минск», — элегантно парировал Небензя, взяв слово.

Российский дипломат пояснил, что в 2015 году Россия «в Минске не была и не собиралась».

«Там живут наши друзья, братья и союзники, у нас вообще нет планов кого-то брать или куда-то вторгаться. Вмешательство — это ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны», — добавил он.

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