«Россия брала Берлин, а не Минск», — Небензя поправил постпреда Германии в ООН
В ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя поправил своего коллегу из Германии Кристофа Хойсгена, заявившего, что Россия «брала Минск».
Рассуждая о конфликте на Донбассе, немецкий дипломат оговорился, заявив, что в 2015 году «российские солдаты были непосредственно вовлечены как в оккупацию Минска, так и в оккупацию Донецка».
«Мой друг Кристоф, видимо оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году „взяла Минск”.
Берлин Россия брала — это я помню, это было раньше, — а до этого освобождали Минск», — элегантно парировал Небензя, взяв слово.
Российский дипломат пояснил, что в 2015 году Россия «в Минске не была и не собиралась».
«Там живут наши друзья, братья и союзники, у нас вообще нет планов кого-то брать или куда-то вторгаться. Вмешательство — это ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны», — добавил он.
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Источник: http://rusvesna.su/news/1550042571
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“Казань брал! Астрахань брал! Шпака? Шпака не брал…”
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Горбатого на мыло.
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оговорка по Фрейду наверное,держат уже задачу в подсознании.
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Берлин брал Советский Союз.
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Вот теперь понимаете как легко переписывается история!Так что Третий Рейх живее всех живых и идёт вперёд и вот вам объяснения на куй был нужен Коля Десятниченко. Уже, вдумайтесь в ООН Россия должна оправдываться и объяснять прописные истины.
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Время дураков, однако…
Даже в таких серьезных международных органах сидят такие остолопы…
Какие решения можно ожидать от них – они таблицу умножения не знают, алфавит свой не знают…;))
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И вот эти балбесы сейчас реформируют наше образование. Начали с ЕГЭ. Дальше-больше.
А батька-то наверное вздрогнул…) Темная он лошадка,однако. Все хочет одновременно посидеть на двух стульях.