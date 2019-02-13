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«Россия брала Берлин, а не Минск», — Небензя поправил постпреда Германии в ООН

11:01. 13 февраля 2019 Просмотров - 758 7 коммент. Опубликовал:
«Россия брала Берлин, а не Минск», — Небензя поправил постпреда Германии в ООН | Русская весна

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя поправил своего коллегу из Германии Кристофа Хойсгена, заявившего, что Россия «брала Минск».

Рассуждая о конфликте на Донбассе, немецкий дипломат оговорился, заявив, что в 2015 году «российские солдаты были непосредственно вовлечены как в оккупацию Минска, так и в оккупацию Донецка».

«Мой друг Кристоф, видимо оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году „взяла Минск”.

Берлин Россия брала — это я помню, это было раньше, — а до этого освобождали Минск», — элегантно парировал Небензя, взяв слово.

Российский дипломат пояснил, что в 2015 году Россия «в Минске не была и не собиралась».

«Там живут наши друзья, братья и союзники, у нас вообще нет планов кого-то брать или куда-то вторгаться. Вмешательство — это ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны», — добавил он.

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Источник: http://rusvesna.su/news/1550042571

Метки: Новости
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7 коммент.»

  • 4749 3462
    Walentin 13 февраля 2019 в 12:06 Ссылка Пометить
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    “Казань брал! Астрахань брал! Шпака? Шпака не брал…”

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  • 21535 14070
    Ликвидатор 13 февраля 2019 в 14:01 Ссылка Пометить
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    Горбатого на мыло.

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  • 347 231
    Николай 13 февраля 2019 в 17:31 Ссылка Пометить
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    Берлин брал Советский Союз.

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  • 11361 9723
    Ирбис 13 февраля 2019 в 17:51 Ссылка Пометить
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    Вот теперь понимаете как легко переписывается история!Так что Третий Рейх живее всех живых и идёт вперёд и вот вам объяснения на куй был нужен Коля Десятниченко. Уже, вдумайтесь в ООН Россия должна оправдываться и объяснять прописные истины.

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  • 6715 1685
    krikunoleg 13 февраля 2019 в 18:32 Ссылка Пометить
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    Время дураков, однако…
    Даже в таких серьезных международных органах сидят такие остолопы…
    Какие решения можно ожидать от них – они таблицу умножения не знают, алфавит свой не знают…;))

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  • 5430 4904
    Stelm 13 февраля 2019 в 21:56 Ссылка Пометить
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    И вот эти балбесы сейчас реформируют наше образование. Начали с ЕГЭ. Дальше-больше.
    А батька-то наверное вздрогнул…) Темная он лошадка,однако. Все хочет одновременно посидеть на двух стульях.

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