Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 февраля 2019

На севере провинции Алеппо состоялся обмен пленными между сирийскими правительственными силами и протурецкими боевиками из «Свободной сирийской армии» (ССА).

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

В районе населённого пункта Дейр-Как (42 км северо-восточнее города Алеппо) состоялся обмен пленными по формуле «20 на 20»: 20 сирийских граждан были обменяны на 20 боевиков незаконных вооружённых формирований (НВФ).

«Обмен был организован при участии представителей Министерства обороны России, Турции и Ирана в рамках деятельности рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, созданной по итогам международной встречи по Сирии в Астане 22 декабря 2017 года», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

«Меня забрали из дома, 6 месяцев провёл с боевиками, из которых 3 месяца — в одиночной камере», — сообщил один из освобождённых мужчин.

«Спасибо, что я остался жив, и меня освободили!» — эмоционально заявил второй пленник.

«Меня забрали из дома, отобрали деньги, — поведал третий. — Я гражданский, провёл в плену 14 месяцев, у меня тяжёлое ранение в ногу».

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