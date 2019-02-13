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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 февраля 2019

21:44. 13 февраля 2019 Просмотров - 189 Нет комментариев Опубликовал:

Всё остальное вокруг атаки было сфабриковано для достижения максимального эффекта



Продюсер сирийского отдела BBC Риам Далати https://twitter.com/Dalatrm о фейковой хим.атаке в Думе:

Атака действительно была, зарин не применялся. Нужно дождаться результатов расследования ОЗХО, чтобы понять, использовался или нет хлорин. Всё остальное вокруг атаки было сфабриковано для достижения максимального эффекта.
После шести месяцев расследований я могу без сомнения доказать, что сцена в больнице Думы была постановкой. В больнице не было смертей.


Вот сцена о которой идет речь и которая использовалась для обоснования ударов по Сирии.

Россия и как минимум одна страна НАТО знали о том, что произошло в больнице. Документы были отправлены. Тем не менее, никто не знал, что на самом деле произошло в квартирах, кроме активистов, манипулирующих происходившей там сценой. Вот почему Россия сосредоточилась исключительно на дискредитации больничной сцены.
Но никогда не подходили к этому многоквартирному дому и ограничивали доступ туда сразу после захвата Думы . Я могу сказать вам, что Джейш аль-Ислам управляла Думой железным кулаком. Они запугивали активистов, врачей и гуманитарных работников.
Фактически, одним из 3 или 4 человек, снимающих сцену, был доктор Абу Бакр Ханан, «грубый» доктор, связанный с Джейш Аль-Ислам. Нам говорят, что «не хватило докторов», но один из них участвовал в съемках, а не в спасательных работах. Остальное оставлю на потом.

Какая неожиданность – очередная "химическая атака Асада" оказалась постановкой террористов сфабрикованной для максимального эффекта и размноженной "свободными и демократическими" СМИ.
На выходе же получилась очередная "пробирка Пауэлла".

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Атака террористов: В Иране погибли десятки военных

Кровавая атака террористов: В Иране убиты десятки военных | Русская весна

При взрыве на юго-востоке Ирана погибли более двадцати военных Корпуса стражей исламской революции.

Об этом сообщает агентство IRNA.

Еще двадцать человек получили ранения. По данным агентства, взрыв был осуществлен террористом-смертником.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за инцидент.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Спасённые из ада: В Алеппо сирийцев обменяли на боевиков (ФОТО)

Спасённые из ада: В Алеппо сирийцев обменяли на боевиков (ФОТО) | Русская весна

На севере провинции Алеппо состоялся обмен пленными между сирийскими правительственными силами и протурецкими боевиками из «Свободной сирийской армии» (ССА).

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

В районе населённого пункта Дейр-Как (42 км северо-восточнее города Алеппо) состоялся обмен пленными по формуле «20 на 20»: 20 сирийских граждан были обменяны на 20 боевиков незаконных вооружённых формирований (НВФ).

«Обмен был организован при участии представителей Министерства обороны России, Турции и Ирана в рамках деятельности рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, созданной по итогам международной встречи по Сирии в Астане 22 декабря 2017 года», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

«Меня забрали из дома, 6 месяцев провёл с боевиками, из которых 3 месяца — в одиночной камере», — сообщил один из освобождённых мужчин.

«Спасибо, что я остался жив, и меня освободили!» — эмоционально заявил второй пленник.

«Меня забрали из дома, отобрали деньги, — поведал третий. — Я гражданский, провёл в плену 14 месяцев, у меня тяжёлое ранение в ногу».

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Спасённые из ада: В Алеппо сирийцев обменяли на боевиков (ФОТО) | Русская весна
Спасённые из ада: В Алеппо сирийцев обменяли на боевиков (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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