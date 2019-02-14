Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 14 февраля 2019

10:35. 14 февраля 2019 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал:

В Минске потребовали от ДНР освободить Дебальцево

В Минске потребовали от ДНР освободить Дебальцево | Русская весна

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске призвала немедленно освободить Дебальцево. 

Об этом написала в соцсети первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Мы напомнили, что РФ несет полную ответственность за срыв Минских соглашений 4 года тому назад, захват Дебальцево и жестокий расстрел сотен украинцев — гражданских и военных. Россия должна уйти из Дебальцево, наконец, со всей украинской территории, вывести войска и технику, и немедленно отменить результаты псевдовыборов в “республиках”», — написала Геращенко.

«Правда, они все на международных площадках ведут себя как гопники из питерской подворотни и говорят, что “нас там нет”», — пишет Геращенко, которая не раз отличилась абсолютно чудовищным поведением и срывом переговоров в Минске.

Напомним, Дебальцево и Углегорск стали последними по-настоящему горячими точками перед переходом военных действий в фазу позиционной войны.

Тогда, в феврале 2015 года, после Углегорска вооружённые силы ДНР и ЛНР двинулись на Логвиново, была перерезана трасса Дебальцево — Артемовск, что и сформировало так называемый Дебальцевский котёл, из которого ВСУ прорывались, бросая технику и боеприпасы.

Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ОБСЕ ставит на место Украину из-за «армии России на Донбассе»

ОБСЕ ставит на место Украину из-за «армии России на Донбассе» | Русская весна

Четвертая годовщина подписания Минских договорённостей стала поводом для заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине. Дальнейшие события явно пришлись не по вкусу агрессивно настроенной Украине и ее кураторам.

Очередные обвинения в адрес России были опровергнуты мониторинговой миссией ОБСЕ и выглядели крайне жалко на заседании в ООН. В западных СМИ все чаще озвучивают подозрения в адрес руководства Украины, которое, по мнению прессы, не говорит правду.

Представитель Украины на заседании Совета Безопасности ООН в очередной раз обвинил Россию в агрессии. Но его заявление о том, что на Донбассе находятся российские вооруженные силы, получило аргументированный ответ от представителя ОБСЕ.

По просьбе российского постпреда при ООН Василия Небензи глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) Эртурул Апакан заявил:

«Я должен сказать, чтобы не последовало никакого недопонимания, в этих докладах не было упоминаний о военных».

Апакан рассказал, что в отчетах миссии есть лишь конкретные факты, и они не позволяют даже предположить, что в стране присутствуют российские вооруженные силы.

Для Украины такой честный ответ стал шокирующим, как и предупреждение со стороны российского дипломата.

«Хотим предостеречь всех — как Киев, так и его покровителей — от надежд на план „Б“, особенно если кто-то питает иллюзии о военных способах решения внутриукраинского конфликта», — заявил Небензя.

Дело в том, что в США прилетел министр внутренних дел Арсен Аваков, который представил «новый план» по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Министр предлагает под прикрытием миротворческих сил ООН захватить Донбасс.

На самом деле, так называемому «плану Сайдика» или плану «малых шагов» Авакова» исполнился уже год. За это время его разработка не сдвинулась с места, и фактически впервые он обсуждался лишь на днях — 12 февраля, в преддверии выборов на Украине.

Круглый стол с участием неизвестных представителей Госдепа прошел в Институте мира США (United States Institute of Peace, USIP). Но в реальности поездка министра МВД Украины в США никак не связана с «планом».

Аваков в Вашингтоне встречался с различными политиками США, которым обещал, что выборы на Украине пройдут «как надо», а результаты МВД обеспечит «нужные».

А к теме Минских соглашений и к очередному раунду переговоров, который прошел 13 февраля в Минске, он даже не хотел возвращаться.

Но даже в США чувствуется смена отношения к Украине. Западная пресса все чаще с подозрением относится к словам и действиям украинских политиков.

Консервативное издание American Thinker недавно выпустило материал, в котором призывает к объективному пониманию ситуации на Украине.

Журналисты говорят о том, что СМИ тиражируют позицию украинской стороны, даже не пытаясь разобраться в происходящем. Между тем, действия России, по мнению авторов, вполне логичны и оправданы.

Получается, что позицию Украины перестают поддерживать не только международные организации, но и журналисты.

И даже если Аваков обеспечит «победу правильного для США кандидата» на президентских выборах в марте 2019 года, то еще не факт, что мировая общественность закроет глаза на невыполнение Киевом Минских соглашений.

Читайте также: Порошенко наградят орденом в ДНР (+ВИДЕО)

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Танкисты ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО)

Танкисты ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО) | Русская весна

Танковые подразделения ВСУ отрабатывают наступательные действия близ передовой на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Пока тяжелое оружие отведено от линии разграничения, танковые экипажи 93-й бригады Холодный Яр не просто ждут, а совершенствуют свои навыки. Слаженные действия между экипажами и с другими подразделениями дадут возможность армейцам быстро и эффективно осуществить наступление, а также отразить возможное нападение врага. Поскольку танки могут сыграть одну из ключевых ролей в восстановлении украинской территориальной целостности, к которой мы так стремимся», — говорится в сообщении.

Читайте также: «Россия брала Берлин, а не Минск», — Небензя поправил постпреда Германии в ООН (+ВИДЕО)

Танкисты ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО) | Русская весна
Танкисты ВСУ готовятся к наступлению (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... временном убежище», — вспоминает Олег. 2 февраля 2017 года супругам позвонили из... группы. Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним....info ЛНР: сводка за сутки с 21 на 22 февраля Видео от...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
....Сергей Зверь.Начиная с февраля 2017 года в районе ...72. В частности, 20 февраля во время следования на ...ранения. А в конце февраля этого же года в результате... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...которые было подписаны еще в феврале, но ситуация не поменялась, ...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на...подписанием Минских соглашений 12 февраля 2015 года стороны обязаны...может поехать прямо в ополчение со мной. Это ...пунктов комплекса мер от 12 февраля. К оглавлению | Источник:...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
...- цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической... тяжко, помните, как в феврале днем в поселке Опытное на...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2016
....info Сводка МО ДНР за 12 февраля Сводка МО ДНР за 12 февраля К... обстрелов. «Живы надеждами на наступление ополчения и избавление от соседства артиллерийских... К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 11.02...

Один комментарий»

  • 1749 1235
    Евгений 14 февраля 2019 в 11:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Выборов на Украине не будет, а война прекратится в апреле месяце!
    Высшие силы больше не допустят братоубийственной войны.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>