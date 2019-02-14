Сводки от ополчения Новороссии 14 февраля 2019

Четвертая годовщина подписания Минских договорённостей стала поводом для заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине. Дальнейшие события явно пришлись не по вкусу агрессивно настроенной Украине и ее кураторам.

Очередные обвинения в адрес России были опровергнуты мониторинговой миссией ОБСЕ и выглядели крайне жалко на заседании в ООН. В западных СМИ все чаще озвучивают подозрения в адрес руководства Украины, которое, по мнению прессы, не говорит правду.

Представитель Украины на заседании Совета Безопасности ООН в очередной раз обвинил Россию в агрессии. Но его заявление о том, что на Донбассе находятся российские вооруженные силы, получило аргументированный ответ от представителя ОБСЕ.

По просьбе российского постпреда при ООН Василия Небензи глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) Эртурул Апакан заявил:

«Я должен сказать, чтобы не последовало никакого недопонимания, в этих докладах не было упоминаний о военных».

Апакан рассказал, что в отчетах миссии есть лишь конкретные факты, и они не позволяют даже предположить, что в стране присутствуют российские вооруженные силы.

Для Украины такой честный ответ стал шокирующим, как и предупреждение со стороны российского дипломата.

«Хотим предостеречь всех — как Киев, так и его покровителей — от надежд на план „Б“, особенно если кто-то питает иллюзии о военных способах решения внутриукраинского конфликта», — заявил Небензя.

Дело в том, что в США прилетел министр внутренних дел Арсен Аваков, который представил «новый план» по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Министр предлагает под прикрытием миротворческих сил ООН захватить Донбасс.

На самом деле, так называемому «плану Сайдика» или плану «малых шагов» Авакова» исполнился уже год. За это время его разработка не сдвинулась с места, и фактически впервые он обсуждался лишь на днях — 12 февраля, в преддверии выборов на Украине.

Круглый стол с участием неизвестных представителей Госдепа прошел в Институте мира США (United States Institute of Peace, USIP). Но в реальности поездка министра МВД Украины в США никак не связана с «планом».

Аваков в Вашингтоне встречался с различными политиками США, которым обещал, что выборы на Украине пройдут «как надо», а результаты МВД обеспечит «нужные».

А к теме Минских соглашений и к очередному раунду переговоров, который прошел 13 февраля в Минске, он даже не хотел возвращаться.

Но даже в США чувствуется смена отношения к Украине. Западная пресса все чаще с подозрением относится к словам и действиям украинских политиков.

Консервативное издание American Thinker недавно выпустило материал, в котором призывает к объективному пониманию ситуации на Украине.

Журналисты говорят о том, что СМИ тиражируют позицию украинской стороны, даже не пытаясь разобраться в происходящем. Между тем, действия России, по мнению авторов, вполне логичны и оправданы.

Получается, что позицию Украины перестают поддерживать не только международные организации, но и журналисты.

И даже если Аваков обеспечит «победу правильного для США кандидата» на президентских выборах в марте 2019 года, то еще не факт, что мировая общественность закроет глаза на невыполнение Киевом Минских соглашений.

Читайте также: Порошенко наградят орденом в ДНР (+ВИДЕО)

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»