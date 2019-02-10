Проект «Северный поток – 2», призванный снабдить Европу качественным российским газом на долгие годы, в последнее время все чаще попадает под абсолютно необоснованную критику со стороны Запада. В свою очередь, Вашингтон и Украина изо всех сил пытаются остановить реализацию данного проекта, лоббируя собственные корыстные интересы.

Однако вместе с тем власти целого ряда стран, уже подписавших соглашения с «Газпромом» о строительстве газопровода на их территории, продолжают отстаивать необходимость запуска данного проекта. Так, недавно министр экономики ФРГ Петер Альтмайер высказался в поддержку сотрудничества с Россией, отметив, что за 40 лет сотрудничества Германии и России по вопросам поставок газа, Москва ни разу не нарушила своих обязательств. Даже в тяжелые времена распада СССР наша страна бесперебойно снабжала Германию газом.

Кроме того, министр также заявил, что ни Германия, ни одна из стран ЕС вовсе не обязаны поддаваться шантажу со стороны таких заинтересованных стран, как Штаты и Украина. Очевидно, что европейский истеблишмент полностью осознает всю степень полезности создания подобного газопровода для граждан Европы. Тем не менее, любое гнусное давление Вашингтона извне буквально обречено на провал, ведь каждая страна вправе распоряжаться своей судьбой, так как считает нужным.