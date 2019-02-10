Е.Ю.Спицын на радио «КП» в программе «История современности. Андропов – генсек на час»

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По последним спутниковым данным, Северо-Атлантическое течение (Гольфстрим) больше не существует, а вместе с ним и Норвежские течения. Эти два тёплых течения воды на деле являются частью той же системы, которая имеет несколько названий, в зависимости от ...
..., но они появляются. Это уже радует. ЭТ: Так как же разобраться... идея. Бунтари это двигатель истории. Обыватели это удобрение истории. Многие наши политики..., что они идея или двигатель истории. Нет. Они удобрения. Ну, может...