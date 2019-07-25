Е.Ю.Спицын на радио КП в программе “Национальный вопрос. За что можно поблагодарить Польшу?”
18:42. 25 июля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Надо упрощать вещи, жить аскетичнее и выигрывать время, чтобы вместо этого его терять. Стремитесь накопить и совершенствуйте жизнь духовную. Дни и ночи посвящайте усовершенствованию души.