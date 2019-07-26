Е.Ю.Спицын на радио КП в программе “Темы дня. Поляки показывают чудеса здравомыслия”
13:15. 26 июля 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя разум и совесть праздными. Иногда птицы, найдя зерно, уносят его в своем клюве и, не попробовав, скармливают птенцам; так и наши педанты, натаскав из книг знаний, держат их на кончиках губ, чтобы тотчас же освободиться от них и пустить их по ветру.