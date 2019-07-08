Е.Ю.Спицын на радио “Спутник” в программе “Тема дня. Батька Нестор Махно”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hT7vHf2BY34
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Чтобы познать Господа, не надо иметь ни богатства, ни учености, но надо быть послушливым и воздержанным, иметь смиренный дух и любить ближнего.
— Федор Филиппович Конюхов
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