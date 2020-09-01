Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

“Почему США не нанесли ядерный удар по СССР?”. Е.Ю.Спицын на радио “Спутник” в программе “Тема дня.

15:37. 1 сентября 2020 19 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F5Vod7Pa_Fc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Планы ядерного удара по СССР в сентябре 1945 года
... который США желали бы ядерный удар по СССР. Другими словами, это нападение с нанесением ядерного удара.... Вы могли бы задаться вопросом, почему Баку там, и, скажем, Ленинград... приоритета, но они все же нанесли их на свою карту. Вот...
СБЫЛИСЬ САМЫЕ УЖАСНЫЕ СТРАХИ США - РОССИЯ АКТИВИРОВАЛА “СИСТЕМУ ПЕРИМЕТР”
... системы обороны: «когда над СССР нависла американская угроза, мы создали...ранее систему запуска ядерных ракет. Если бы американцы нанесли ядерный удар, эта система ...ядерного нападения на Россию: и будет им счастье. Непонятно, почему планы нападения США...
"Почему США не нанесли ядерный удар по СССР?". Е.Ю.Спицын на радио "Спутник" в программе "Тема дня.
#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ
Война с США: вчера, сегодня, завтра и ее возможные сценарии
... о том, что РККА якобы нанесла "удар в спину" вермахту и потому... геополитический маховик Вот почему вместо того, чтобы восстанавливать СССР в том виде... скорее либо распад, либо ликвидацию США ядерным ударом или вулканическим. Я считаю это...
2010 Америка готовит удар … по России?
... русские первые нанесли внезапный и подлый удар в спину ...нужны то? Почему же все-таки агрессия США, а ...отпадает необходимость в нанесении ядерных ударов баллистическими ракетами. Эта ... строительство ракетно-ядерного щита СССР и вероятность ядерной войны была...
Почему капитулировала Японская Империя
... ядерных бомбардировок.Применение Соединенными Штатами ядерного ... Соединенные Штаты нанесли атомные удары по Хиросиме 6... города, то почему они не капитулировали...был противником. Поэтому СССР своими действиями уничтожил...стальному ливню», в США мало кто понимал...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)