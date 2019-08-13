Е.Ю.Спицын на радио “КП” в программе “Простыми словами. Об Астафьеве, Адамишине, Ельцине и других”

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Снижаясь к своим меньшим братьям, сознание более совершенное не видит препятствий для себя ни в чём, кроме чистоты, благоговения и верности человека. Если они не цельны, сознание высшее отдаёт не всё то, что должно было, ученику. Вот почему надо оберегать свой проводник и оберегать спокойствие ауры.