Новости Украины и Новороссии 27 марта 2019
- 10:44 Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Окна. Будет ли второй тур выборов на Украине?”.
- 10:20 Азаров вскрыл новые предвыборные махинации Порошенко.
- 09:48 Порошенко назвал своего «главного оппонента» на выборах (ВИДЕО).
- 09:35 Король пpoститyток.
- 08:19 Порошенко прокомментировал подачу иска против телеканала «1+1».
- 07:30 В «новую церковь» перешли 43, а не 499 общин, — УПЦ (ВИДЕО).
- 06:30 Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией (ВИДЕО).
- 05:30 «Бухай и какай!» — Сеть взрывают фотожабы на предвыборные лозунги Порошенко (ФОТО).
- 03:30 Угрожают отрезать голову: известный украинец просит СБУ защитить его и семью от нацистов (ВИДЕО).
- 02:30 Украинцев учат правильно голосовать с помощью гуся (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:30 В России возбуждено дело о тайных тюрьмах СБУ.
- Вчера 22:55 Подарок Пете и 12 часов на извинения.
- Вчера 21:51 Схема Порошенко изнутри Ч2.
Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Окна. Будет ли второй тур выборов на Украине?”
#МПГУ #Спицын #Эксперты МПГУ #СМИ
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Азаров вскрыл новые предвыборные махинации Порошенко
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Порошенко назвал своего «главного оппонента» на выборах (ВИДЕО)
Действующий президент Украины Петро Порошенко заявил, что своим главным оппонентом на выборах, которые пройдут уже в это воскресенье, он считает российского лидера Владимира Путина.
«Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, мой союзник — украинский народ.
Кто мой оппонент — единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся этого делать, мой оппонент — Путин», — заявил Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов.
«Сегодня выбор: или мы за Украину, или мы за Россию», — добавил Порошенко, уточнив, что всё, что ослабляет Украину, «усиливает» президента России.
Напомним, что еще в начале декабря 2018 года президент России отмечал, что не видит смысла в прямых телефонных контактах с Порошенко именно потому, что не хочет участвовать в его «нехитрых комбинациях».
«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать… Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — пояснил тогда Путин.
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Король пpoститyток
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
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Порошенко прокомментировал подачу иска против телеканала «1+1»
Как он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, его иск является элементом «защиты украинского государства», передает RT.
Как уточнил Порошенко, он уже подписал договор с адвокатами для подачи иска.
Ранее украинский телеканал «1+1» обвинил Порошенко в давлении на СМИ из-за возможной подачи против редакции иска.
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В «новую церковь» перешли 43, а не 499 общин, — УПЦ (ВИДЕО)
Всего 43 общины Украинской Православной Церкви из более чем 12 тысяч добровольно перешли в так называемую Православную Церковь Украины, еще десятки «переходов» являются захватами храмов и церковного имущества УПЦ. Об этом заявили на пресс-конференции представителей УПЦ в Киево-Печерской лавре.
Как рассказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря), в большинстве случаев «переходы» происходят без соответствующих документов и законодательных решений, таким образом «узаконивается беззаконие».
С 2015 года УПЦ ведет международную правозащитную деятельность и информирует международную общественность о нарушении прав верующих, сообщил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).
Как сообщил владыка, представители УПЦ участвуют в постоянных совещаниях при ОБСЕ, сессиях по правам человека в ООН, а также проводят встречи с представителями Европарламента.
«Международное сообщество хорошо знакомо с нарушением прав верующих. Как представители Церкви, мы доносим информацию, это наша обязанность, потому что нарушаются права миллионов верующих», — сказал епископ Виктор.
«В начале Великого поста наши священники начали получать уведомления от Министерства культуры, в которых сообщалось, что они обязаны изменить название на основании так называемой религиоведческой экспертизы. Минкультуры считает, что УПЦ подпадает под действие этого закона. Однако мы считаем, что нет никаких законных оснований для смены названия наших религиозных организаций, и подали иск на Минкультуры», — рассказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
Юрист также отметил, что в последнее время участились случаи психологического давления на священников и верующих УПЦ, а также — случаи открытия уголовного производства за якобы «разжигание религиозной розни».
Также протоиерей Александр Бахов рассказал о стандартной схеме, по которой происходят «переходы» религиозных общин в новую Церковь.
«Большинство „переходов“ происходит на Западной Украине по стандартным схемам, в которых часто участвуют представители органов местного самоуправления. Согласно законодательству, изменить подчиненность может только религиозная община. Однако, подменяя понятия религиозной и территориальной общины, происходят такие псевдопереходы, после чего документы о якобы состоявшемся собрании религиозной общины передаются в администрацию», — рассказал отец Александр.
По информации УПЦ, больше всего захватов храмов происходит на Западной Украине — в Волынской, Ровенской, Черновицкой областях.
«Наши верующие не чувствуют защищенности от государства, — рассказывает глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ протоиерей Олег Точинский. — Представители власти предпочитают или не реагировать на наши заявления, или реагировать странным способом, присылая письма о том, что наши собрания прошли якобы с нарушением закона».
По словам волынского священника, при захватах храмов УПЦ активисты новой Церкви пользуются «самыми варварскими методами».
«Рейдеры не брезгуют никакими методами, используют пилы, болгарки, ломы, чтобы взламывать замки на дверях наших храмов. И все это происходит по молчаливому согласию полиции. Нам известны случаи, когда полиция даже защищала тех, кто взламывал на глазах замки на наших храмах», — рассказал он.
Информация о том, что 499 общин УПЦ якобы перешли в Православную Церковь Украины, отображена на интерактивной карте на google.com, по состоянию на 26 марта. По данным УПЦ, по состоянию на 26 марта захвачено 62 храма.
В отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича) за 2018 год отмечалось, что в УПЦ 12092 религиозных общины.
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На видео с 13:28
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Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией (ВИДЕО)
Петр Порошенко заявил о возможности политического диалога между Украиной и Россией, но после «российской деоккупации Донбасса и Крыма». То есть, как мы понимаем, никогда.
Об этом он сказал вчера в эфире украинского ТВ.
«Только тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключенные, включая украинских моряков, мы возвратимся к политическому диалогу с Российской Федерацией», — сказал Порошенко.
При этом он напомнил, что наблюдателей из России на выборах президента Украины не будет, и заявил, что это решение поддерживает украинский народ. Хотя украинский народ никто не спрашивал. Впрочем, Порошенко любит выдавать свои желания и решения за желания и решения украинского народа.
Также Порошенко отметил, что во время принятия решения о недопуске на выборы россиян в составе миссии наблюдателей от ОБСЕ на него оказывалось давление, но международные партнеры его поддержали.
Вероятно, все эти идеи о диалоге Порошенко повторил вслед за фаворитом президентской гонки, комиком Зеленским, который только о диалоге и говорит.
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На видео с 19:51
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«Бухай и какай!» — Сеть взрывают фотожабы на предвыборные лозунги Порошенко (ФОТО)
В украинском сегменте соцсетей активно распространяются фотожабы на недавно появившиеся в стране агитационные плакаты Порошенко, на которых написано всего одно слово «Думай». Они выполнены в фирменных предвыборных цветах пока ещё действующего президента — бордовом, чёрном и белом, в связи с чем не остаётся никаких сомнений, чья это предвыборная агитация.
Новая необычная волна политической рекламы сподвигла украинских избирателей на шутки и мемы, высмеивающие очередной лозунг ненавидимого народом президента-олигарха. Фотожабы и коллажи жители «незалежной» активно публикуют на своих страницах.
Блогеры не обошли стороной и главный лозунг Порошенко — «Армия. Мова. Вера». Они напомнили об участии в получении томоса криминального авторитета «Нарика» (Александр Налекрешвили — на фото крайний справа — прим. РВ.). Он летал в Турцию вместе с Порошенко к патриарху Варфоломею, а перед этим попал в кадр в церкви с футбольным кубком УЕФА.
В роли характерного носителя мовы для плаката был выбран известный своим косноязычием придурковатый первый секретарь СНБО Украины, а ныне председатель Верховной рады Андрей Парубий, в СМИ ранее не раз появлялась информация о том, что у него имеется «лёгкая степень умственной отсталости».
Также авторы коллажей вспомнили и о скандальном соратнике Порошенко — генеральном прокуроре Юрии Луценко.
Кому-то новый слоган Порошенко показался слишком коротким и простым, из-за чего они решили его удлинить.
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Угрожают отрезать голову: известный украинец просит СБУ защитить его и семью от нацистов (ВИДЕО)
Известный украинский журналист, блогер, правозащитник и политзаключённый Руслан Коцаба, который ранее отсидел в тюрьме за призывы отказываться от мобилизации в ВСУ, обратился к СБУ и другим правоохранительным органам с просьбой защитить его и его семью от расправы неонацистов.
В последнее время ему поступают угрозы из-за его профессиональной деятельности. В частности, боевик неонацистской «Свободы» Максим Никонович, который лично знает Коцабу, угрожает отрезать голову ему и его дочерям.
Также журналист рассказывает о том, что кроме виртуальных угроз, нацисты преследуют его в реальной жизни.
«Последний раз меня ждали на перроне вокзала, когда я ехал во Франковск на суд: два клоуна из С14, одного из них я узнал. Это Сергей Бондарь — руководитель Муниципальной стражи Голосеевского района», — подчеркивает Руслан Коцаба.
Коцаба обращается к правоохранителям с просьбой расследовать угрозы и поспособствовать прекращению нагнетания ненависти в обществе.
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Украинцев учат правильно голосовать с помощью гуся (ФОТО, ВИДЕО)
Министерство юстиции Украины в рамках общенационального правопросвитительского проекта «Я имею право!» подготовило видеоролики «Гусь идет на выборы», в которых разъясняются права граждан во время выборов.
Во время презентации одного из видеороликов министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что видео работы были созданы совместно с ЦИК и при поддержке партнеров из правительства Канады.
«Цель этого проекта — чтобы максимальное количество украинских граждан воспользовалось своим конституционным правом избирать будущее своей страны», — сказал Петренко.
По его словам, Министерством юстиции подготовило 4 видеоролика с интернет-персонажем «гусем».
Гусь просто и легко разъясняет, как воспользоваться своим правом голоса, как пойти на избирательный участок, проверить, есть ли ты в списках избирателей, каким образом проконтролировать законность волеизъявления и зафиксировать факты нарушений.
Как рассказала иллюстратор, дизайнер и автор «Гуся» Надежда Кушнир, «Гусь» поможет привлечь внимание к избирательным правам, в частности, молодежи.
«Мы выбрали для проекта Гуся, так как он уже известный, его уже знают, средний охват одного поста „Гуся“- от 2 млн человек», — сказала Кушнир.
Видеоролики будут распространяться через соцсети и СМИ, а также через территориальные управления юстиции и бюро и центры системы бесплатной правовой помощи. Кроме этого, ожидается, что ролики будут транслироваться в общественном транспорте.
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В России возбуждено дело о тайных тюрьмах СБУ
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело после появления информации о тайных тюрьмах на Украине, где пытали и убивали людей
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Главным следственным управлением СК России продолжается сбор доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирного населения в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, который длится, начиная с апреля 2014 года. По материалам следствия, а также сообщениям, опубликованным в средствах массовой информации, возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Так, в период времени с апреля 2014 года по настоящее время, участники преступного сообщества из числа сотрудников СБУ, разместили в аэропорту Мариуполя незаконно задержанных лиц, в том числе из числа местных жителей, при отсутствии законных оснований. При этом люди содержались в нечеловеческих условиях — сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильных камерах. Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям. Известно о двоих убитых.
В соответствии с требованиями Женевской Конвенции от 12.08.1949 года „О защите гражданского населения во время войны“ и Дополнительного Протокола II к ней, в случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, должны пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации. Положения конвенции запрещают посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность указанных лиц, в частности, всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания, взятие заложников, посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижающее обращение.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению».
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Подарок Пете и 12 часов на извинения
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Схема Порошенко изнутри Ч2
Часть первая – https://youtu.be/TI-LLeYD1Eg
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