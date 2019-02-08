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Успехи российской экономики в январе 2019 г.

19:29. 8 февраля 2019 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

Насколько успешным для России стал первый месяц года? Судя по некоторым показателям, начали мы весьма бодро. Разберём основные достижения в этом итоговом выпуске спецпроекта «Пульс страны».

«Пульс страны» – это спецвыпуск проекта «Время-вперёд!», выходящий в начале каждого месяца. Проект реализуется при поддержке участников Клуба «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/klub-vv

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Автор проекта #ПульсСтраны и #ВремяВперёд! #ЕвгенийСупер

В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmn…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SKb5fkdsj5M

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Успехи российской экономики в январе 2019 г.
Насколько успешным для России стал первый месяц года? Судя по некоторым показателям, начали мы весьма бодро. Разберём основные достижения в этом итоговом выпуске спецпроекта «Пульс страны».«Пульс страны» - это спецвыпуск проекта «Время-вперёд!», выходящий...
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