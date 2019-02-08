Успехи российской экономики в январе 2019 г.

Насколько успешным для России стал первый месяц года? Судя по некоторым показателям, начали мы весьма бодро. Разберём основные достижения в этом итоговом выпуске спецпроекта «Пульс страны».



«Пульс страны» – это спецвыпуск проекта «Время-вперёд!», выходящий в начале каждого месяца. Проект реализуется при поддержке участников Клуба «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/klub-vv



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Автор проекта #ПульсСтраны и #ВремяВперёд! #ЕвгенийСупер



В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmn…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SKb5fkdsj5M