Новости Украины и Новороссии 08 февраля 2019

Киев окончательно отсек россиян от участия в наблюдении за выборами. В четверг Верховная рада спешно приняла соответствующие поправки в избирательное законодательство, чтобы подвести правовую базу под принятое ранее решение не впускать в страну участников международных мониторинговых миссий с российскими паспортами.

Против дискриминации наблюдателей по принципу гражданства выступили США и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В бюро, по данным издания «Коммерсантъ», даже обсуждалась возможность вообще не направлять наблюдателей на президентские выборы на Украине. Москва между тем собирается идти до конца: как стало известно «Ъ», первые наблюдатели-россияне, состоящие в миссии БДИПЧ, прилетят в Киев уже 11 февраля.

Киев пошел на обострение конфликта с Россией и БДИПЧ ОБСЕ по поводу состава Международной миссии наблюдателей, направляющейся на Украину для мониторинга выборов президента.

Верховная рада 7 февраля приняла поправки «О выборах народных депутатов Украины» и «О местных выборах», которые, с точки зрения украинских властей, призваны создать правовую основу для того, чтобы не впускать участников миссий, если у них российский паспорт.

О том, что наблюдателей будут фильтровать по принципу гражданства, еще 9 января объявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

Президент Петр Порошенко обещал отдать приказ погранслужбе не пропускать россиян в составе наблюдательной миссии ОБСЕ, а глава МВД Украины Арсен Аваков заверил, что будет «плотно сотрудничать» со Службой безопасности Украины (СБУ) и пользоваться базой «Миротворец» для проверки людей, въезжающих на территорию страны.

На имя директора БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир господин Климкин отправил официальное уведомление о том, что, если в составе миссии БДИПЧ будут россияне, их не аккредитуют. В ответ он получил письмо, в котором глава БДИПЧ указала, что такая линия противоречит взятым на себя Украиной обязательствам, которые исключают подобную, да и вообще любую дискриминацию.

После этого на Украине и были спешно подготовлены и внесены в парламент поправки в избирательное законодательство. В пояснительной записке к ним отмечается, что, по информации украинской разведки, Москва готовит «беспрецедентное вмешательство в выборы, предусмотрев на это около $350 млн».

Наблюдатели, говорится в документе, могут стать одним из инструментов такого вмешательства: «Присутствие российских наблюдателей на выборах может стать поводом информационных атак путем искажения фактов относительно избирательного процесса в Украине, а также снижения доверия к результатам волеизъявления украинского народа».

В самих поправках (Россия в них прямо не упоминается) говорится, что наблюдателями на выборах не могут быть граждане стран, которые Верховная рада признает «государством-агрессором или государством-оккупантом».

«Агрессором» и «оккупирующей стороной» Россию признает закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей».

Именно на этот закон изначально ссылался господин Климкин, когда в январе объявлял персонами нон грата на будущих выборах наблюдателей-россиян. В ОБСЕ этот закон не сочли основанием для отказа в их приеме.

Он, во-первых, не имел отношения к выборам, а во-вторых, не мешал российским наблюдателям спокойно работать в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ). По данным на 24 декабря 2018 года, из 778 наблюдателей СММ 37 были россиянами.

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Чтобы закрыть эту брешь, украинские власти решили отредактировать законодательство. Ранее и Россия, и БДИПЧ указывали Киеву на п. 8 Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1990 года. Он обязывает все страны ОБСЕ принимать на выборах наблюдателей из любых других государств-членов организации.

Но в нем есть фраза о том, что наблюдать за ходом выборов в какой-либо стране другие государства могут «количеством, допускаемым законом». С 7 февраля украинский закон такое количество для россиян установил — ни одного. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что именно на основании этого пункта Киев и отказывает российским наблюдателям во въезде.

Киев проигнорировал не только позицию Москвы, к которой давно уже не прислушиваются, но также БДИПЧ ОБСЕ и даже Вашингтона.

Накануне принятия поправок Радой спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер написал в своем Twitter: «Это нормально, если наблюдатели из России будут участвовать (в мониторинге выборов на Украине, — прим. ред.), но под эгидой БДИПЧ».

Отметив, что Киеву «надо быть уверенным в собственных демократических институтах», господин Волкер пояснил, что «Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов», а «в противном случае люди могут поставить выборы под сомнение».

Когда закон был принят, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что «это нарушение существующих норм международного общения», «препятствующее исполнению нормальных функций международных организаций». Отреагировала на скандал и Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

«Директор БДИПЧ ОБСЕ сегодня выразила сожаление по поводу решения украинских властей запретить российским гражданам участвовать в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами президента 31 марта в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы бюро (цитата по «РИА Новости»).

В нем же указано, что госпожа Гисладоттир «выразила глубокое разочарование в связи с принятием парламентом закона, который закрепил бы такое ограничение».

Между тем, по данным «Ъ», после того как Киев обещал не впустить граждан РФ в составе миссии БДИПЧ, там всерьез обсуждали возможность вообще не направлять наблюдателей на Украину на этих выборах. Но в итоге от этой идеи отказались.

Москва со своей стороны тоже решила идти до конца в конфликте из-за наблюдателей. Как стало известно «Ъ», 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.

Их кандидатуры вряд ли были выбраны случайно. Мужчин из России в возрасте 16–60 лет украинские пограничники часто разворачивают, объясняя это соображениями безопасности или вовсе без объяснения причин. Но в этом случае на Украину едут, во-первых, женщины, во-вторых, сотрудницы неправительственных организаций, а в-третьих, с четкой целью — участие в международной мониторинговой миссии.

С учетом отношений с Украиной Россия могла бы отказаться от участия в наблюдательной миссии БДИПЧ, но решила этого не делать.

Собеседник «Ъ» в МИД РФ назвал нынешний скандал тестом не только для украинской власти, но также и для БДИПЧ и Запада.

«Посмотрим, закроют ли они глаза на нарушение демократических процедур или примут меры, чтобы Киев вернулся к выполнению международных обязательств», — сказал дипломат.

В этом же ключе 7 февраля на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене высказался постпред РФ при организации Александр Лукашевич: «С сожалением отмечаем попустительство, если не сказать подстрекательство Киева его покровителями из Вашингтона и Брюсселя к конфронтации. Такой подход в целом не только провоцирует эскалацию ситуации на Украине, но и подрывает доверие к самим этим так называемым старым демократиям и их способности объективно оценивать происходящее».

Эксперт Фонда Карнеги Балаш Ярабик считает, что Киев пошел на принцип.

«Несмотря на замечание Курта Волкера о том, что в рамках мандата ОБСЕ российские наблюдатели не могут представлять „угрозу”, для Киева это дело принципа, и он пытается найти легальные способы реализовать этот запрет», — сказал «Ъ» господин Ярабик. По его мнению, подобные действия «не сделают эти выборы несвободными», но «ограничат возможности по независимому наблюдению за ними».

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Владимир Соловьев, Екатерина Мареева