Новости Украины и Новороссии 08 февраля 2019
- 08:30 В 2019 году «заробитчане» переведут на Украину 12,2 млрд долларов, — Нацбанк.
- 08:00 Москва отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Порошенко.
- 04:30 «Холодная война»: На Украине ожидаются веерные отключения света и отопления.
- Вчера 21:42 «Наде — волю!» — ЦИК отказался регистрировать Савченко и Олейника кандидатами в президенты.
В 2019 году «заробитчане» переведут на Украину 12,2 млрд долларов, — Нацбанк
Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшее увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов. Если в 2018 году украинцы перевели из-за границы 11,6 млрд долларов США, то в 2019 году эта сумма может вырасти до 12,2 млрд долларов.
Такой прогноз дал на своей странице в Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин.
«Денежные переводы — все более весомый источник валютных поступлений в Украину. По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП», — отметил банкир.
По данным НБУ, четвертый год подряд растет объем денежных переводов из Польши — с 1,4 до 3,6 млрд долларов США. Из России за последние годы произошло существенное уменьшение переводов — с 1,7 млрд долл. до 1,1 млрд. Увеличились поступления из США (с 0,5 до 0,8 млрд долл.) и Чешской республики (с 0,3 до 0,8 млрд долларов).
Наблюдается рост денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра, Израиля и других стран.
Несмотря на увеличение поступлений валюты на Украину, банкир предупреждает:
«Сильная внешняя миграция, в том числе высококвалифицированных работников, вместе со старением населения, является значительным вызовом для государств, учитывая потребность поддержки конкурентоспособной экономики.
К примеру, „утечка мозгов”, в частности, означает: потерю государственных ресурсов, вложенных в их образование; сужение промышленности; ухудшение деловой среды».
По данным Министерства социальной политики Украины, за границей на постоянной основе находится 3 миллиона 200 тысяч украинских трудовых мигрантов.
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Москва отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Порошенко
Киев окончательно отсек россиян от участия в наблюдении за выборами. В четверг Верховная рада спешно приняла соответствующие поправки в избирательное законодательство, чтобы подвести правовую базу под принятое ранее решение не впускать в страну участников международных мониторинговых миссий с российскими паспортами.
Против дискриминации наблюдателей по принципу гражданства выступили США и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
В бюро, по данным издания «Коммерсантъ», даже обсуждалась возможность вообще не направлять наблюдателей на президентские выборы на Украине. Москва между тем собирается идти до конца: как стало известно «Ъ», первые наблюдатели-россияне, состоящие в миссии БДИПЧ, прилетят в Киев уже 11 февраля.
Киев пошел на обострение конфликта с Россией и БДИПЧ ОБСЕ по поводу состава Международной миссии наблюдателей, направляющейся на Украину для мониторинга выборов президента.
Верховная рада 7 февраля приняла поправки «О выборах народных депутатов Украины» и «О местных выборах», которые, с точки зрения украинских властей, призваны создать правовую основу для того, чтобы не впускать участников миссий, если у них российский паспорт.
О том, что наблюдателей будут фильтровать по принципу гражданства, еще 9 января объявил глава украинского МИДа Павел Климкин.
Президент Петр Порошенко обещал отдать приказ погранслужбе не пропускать россиян в составе наблюдательной миссии ОБСЕ, а глава МВД Украины Арсен Аваков заверил, что будет «плотно сотрудничать» со Службой безопасности Украины (СБУ) и пользоваться базой «Миротворец» для проверки людей, въезжающих на территорию страны.
На имя директора БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир господин Климкин отправил официальное уведомление о том, что, если в составе миссии БДИПЧ будут россияне, их не аккредитуют. В ответ он получил письмо, в котором глава БДИПЧ указала, что такая линия противоречит взятым на себя Украиной обязательствам, которые исключают подобную, да и вообще любую дискриминацию.
После этого на Украине и были спешно подготовлены и внесены в парламент поправки в избирательное законодательство. В пояснительной записке к ним отмечается, что, по информации украинской разведки, Москва готовит «беспрецедентное вмешательство в выборы, предусмотрев на это около $350 млн».
Наблюдатели, говорится в документе, могут стать одним из инструментов такого вмешательства: «Присутствие российских наблюдателей на выборах может стать поводом информационных атак путем искажения фактов относительно избирательного процесса в Украине, а также снижения доверия к результатам волеизъявления украинского народа».
В самих поправках (Россия в них прямо не упоминается) говорится, что наблюдателями на выборах не могут быть граждане стран, которые Верховная рада признает «государством-агрессором или государством-оккупантом».
«Агрессором» и «оккупирующей стороной» Россию признает закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей».
Именно на этот закон изначально ссылался господин Климкин, когда в январе объявлял персонами нон грата на будущих выборах наблюдателей-россиян. В ОБСЕ этот закон не сочли основанием для отказа в их приеме.
Он, во-первых, не имел отношения к выборам, а во-вторых, не мешал российским наблюдателям спокойно работать в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ). По данным на 24 декабря 2018 года, из 778 наблюдателей СММ 37 были россиянами.
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Чтобы закрыть эту брешь, украинские власти решили отредактировать законодательство. Ранее и Россия, и БДИПЧ указывали Киеву на п. 8 Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1990 года. Он обязывает все страны ОБСЕ принимать на выборах наблюдателей из любых других государств-членов организации.
Но в нем есть фраза о том, что наблюдать за ходом выборов в какой-либо стране другие государства могут «количеством, допускаемым законом». С 7 февраля украинский закон такое количество для россиян установил — ни одного. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что именно на основании этого пункта Киев и отказывает российским наблюдателям во въезде.
Киев проигнорировал не только позицию Москвы, к которой давно уже не прислушиваются, но также БДИПЧ ОБСЕ и даже Вашингтона.
Накануне принятия поправок Радой спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер написал в своем Twitter: «Это нормально, если наблюдатели из России будут участвовать (в мониторинге выборов на Украине, — прим. ред.), но под эгидой БДИПЧ».
Отметив, что Киеву «надо быть уверенным в собственных демократических институтах», господин Волкер пояснил, что «Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов», а «в противном случае люди могут поставить выборы под сомнение».
Когда закон был принят, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что «это нарушение существующих норм международного общения», «препятствующее исполнению нормальных функций международных организаций». Отреагировала на скандал и Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.
«Директор БДИПЧ ОБСЕ сегодня выразила сожаление по поводу решения украинских властей запретить российским гражданам участвовать в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами президента 31 марта в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы бюро (цитата по «РИА Новости»).
В нем же указано, что госпожа Гисладоттир «выразила глубокое разочарование в связи с принятием парламентом закона, который закрепил бы такое ограничение».
Между тем, по данным «Ъ», после того как Киев обещал не впустить граждан РФ в составе миссии БДИПЧ, там всерьез обсуждали возможность вообще не направлять наблюдателей на Украину на этих выборах. Но в итоге от этой идеи отказались.
Москва со своей стороны тоже решила идти до конца в конфликте из-за наблюдателей. Как стало известно «Ъ», 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.
Их кандидатуры вряд ли были выбраны случайно. Мужчин из России в возрасте 16–60 лет украинские пограничники часто разворачивают, объясняя это соображениями безопасности или вовсе без объяснения причин. Но в этом случае на Украину едут, во-первых, женщины, во-вторых, сотрудницы неправительственных организаций, а в-третьих, с четкой целью — участие в международной мониторинговой миссии.
С учетом отношений с Украиной Россия могла бы отказаться от участия в наблюдательной миссии БДИПЧ, но решила этого не делать.
Собеседник «Ъ» в МИД РФ назвал нынешний скандал тестом не только для украинской власти, но также и для БДИПЧ и Запада.
«Посмотрим, закроют ли они глаза на нарушение демократических процедур или примут меры, чтобы Киев вернулся к выполнению международных обязательств», — сказал дипломат.
В этом же ключе 7 февраля на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене высказался постпред РФ при организации Александр Лукашевич: «С сожалением отмечаем попустительство, если не сказать подстрекательство Киева его покровителями из Вашингтона и Брюсселя к конфронтации. Такой подход в целом не только провоцирует эскалацию ситуации на Украине, но и подрывает доверие к самим этим так называемым старым демократиям и их способности объективно оценивать происходящее».
Эксперт Фонда Карнеги Балаш Ярабик считает, что Киев пошел на принцип.
«Несмотря на замечание Курта Волкера о том, что в рамках мандата ОБСЕ российские наблюдатели не могут представлять „угрозу”, для Киева это дело принципа, и он пытается найти легальные способы реализовать этот запрет», — сказал «Ъ» господин Ярабик. По его мнению, подобные действия «не сделают эти выборы несвободными», но «ограничат возможности по независимому наблюдению за ними».
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Владимир Соловьев, Екатерина Мареева
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«Холодная война»: На Украине ожидаются веерные отключения света и отопления
Пока курортный городок Бердянск «тонет» в фекалиях в связи с проблемами центрального канализационного коллектора, остальная часть Украины замерла в ожидании тотального отключения отопления. Дело дошло до того, что в государстве заканчиваются газ, мазут и уголь. А ведь зимовать осталось еще, как минимум, 2,5 месяца.
Тревогу забили уже на высшем уровне. В Минэнергоугля Украины заявили, что на складах предприятий осталось около 1 миллиона тонн угля. Это на почти на 30% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Запасов мазута уцелело меньше на 43,7%, а газа — на 10,5%.
Одновременно с этим синоптики прогнозируют, что остаток февраля и начало марта будут холодными. Это, в свою очередь, приведет к увеличению потребления энергоресурсов. Они резко вырастут.
Важно отметить, что источники, знакомые близко с ситуацией, подтверждают догадки о возможных проблемах. Председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец прогнозировал массовые отключения света, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич — акции протеста на примере #Прикрути, руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» заявил, что Украина останется без тепла.
Между тем, нынешний гарант Украины Петр Порошенко вряд ли заинтересован в том, чтобы урегулировать этот вопрос или поручить это дело министрам. В данный момент президент Незалежной занят подготовкой к фальсификациям на мартовских выборах. Уже появилось достаточно информации о прослушке Грицака, подкупах и репрессиях. Так что очевидно, что Порошенко сейчас не до проблем «простых смертных».
С другой стороны именно украинский президент может воспользоваться ситуацией. Его рейтинг сейчас далек от идеального, и во многих городах ему требуется привлечь электорат к своей персоне. Решив вопрос с кончающимся ресурсами, он может выиграть какое-то число голосов.
Так или иначе, но ситуация в стране складывается не самым лучшим образом. Вот она — цена евроинтеграции. С каждым годом в государстве становится все невыносимее жить.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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«Наде — волю!» — ЦИК отказался регистрировать Савченко и Олейника кандидатами в президенты
Народному депутату Украины Надежде Савченко и проживающему в России экс-нардепу от Партии регионов Владимиру Олейнику Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами на выборах президента Украины.
Это решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии. Савченко отказали в регистрации, поскольку она не внесла залог в 2,5 млн грн, а также не было заверено печатью решение съезда «Общественно-политической платформы Надежды Савченко» о выдвижении ее кандидатом на выборах президента.
Владимир Олейник, по мнению ЦИК, нарушил ряд требований к кандидату на выборах. В поданных им документах также указано, что с октября 2014 года он является «политическим беженцем» и проживает на территории России.
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