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1924. Главное событие года

15:26. 8 февраля 2019 Просмотров - 246 2 коммент. Опубликовал:


В.И.Ленин накануне смерти
В.И.Ленин накануне смерти


В.И.Ленин накануне смерти


Тело В.И.Ленина в Горках


Тело В.И.Ленина в Горках


Тело В.И.Ленина в Горках


Траурное шествие с гробом В.И.Ленина


Траурное шествие с гробом В.И.Ленина


Похороны В.И. Ленина на Красной площади. 27 января


Похороны В.И. Ленина на Красной площади. 27 января


Похороны В.И. Ленина на Красной площади. 27 января


Похороны В.И. Ленина на Красной площади. 27 января


Большевистское руководство на похоронах


Первый временный мавзолей Ленина


Первый временный мавзолей Ленина


Траурные венки


Прощание с Лениным


Прощание с Лениным


Прощание с Лениным


Ленин в гробу


Ленин в гробу


Ленин в гробу


Ленин в гробу


Ленин в гробу


Ленин в гробу


Ленин в гробу


Ленин в гробу


Ленин в гробу


Михаил Калинин в окружении красноармейцев во время строительства Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве


Строительство второго временного деревянного мавзолея Ленина на Красной площади






















Источник: https://humus.livejournal.com/6454961.html

Метки: история, Москва, Россия, фото
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