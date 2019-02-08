1924. Главное событие года
15:26. 8 февраля 2019 Просмотров - 246 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В.И.Ленин накануне смерти
В.И.Ленин накануне смерти
Тело В.И.Ленина в Горках
Тело В.И.Ленина в Горках
Тело В.И.Ленина в Горках
Траурное шествие с гробом В.И.Ленина
Траурное шествие с гробом В.И.Ленина
Похороны В.И. Ленина на Красной площади. 27 января
Похороны В.И. Ленина на Красной площади. 27 января
Похороны В.И. Ленина на Красной площади. 27 января
Похороны В.И. Ленина на Красной площади. 27 января
Большевистское руководство на похоронах
Первый временный мавзолей Ленина
Первый временный мавзолей Ленина
Траурные венки
Прощание с Лениным
Прощание с Лениным
Прощание с Лениным
Ленин в гробу
Ленин в гробу
Ленин в гробу
Ленин в гробу
Ленин в гробу
Ленин в гробу
Ленин в гробу
Ленин в гробу
Ленин в гробу
Михаил Калинин в окружении красноармейцев во время строительства Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве
Строительство второго временного деревянного мавзолея Ленина на Красной площади
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Путин помрёт, так же будет.
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Может в 2024 году тоже повезет и будит как 1924 после Бланка такой как Джугашвили!