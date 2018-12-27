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Путин назвал главные события 2018 года

21:51. 27 декабря 2018 Просмотров - 126 Один комментарий Опубликовал:
Путин назвал главные события 2018 года | Русская весна

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре заявил, что уходящий год был особенным и для каждого разным, а также назвал главные события 2018 года.

«В этот раз наша традиционная предновогодняя встреча проходит совсем в нетрадиционном формате», — сказал Путин перед началом встречи.

Он отметил, что балет «Щелкунчик», который будет показан в четверг на сцене Большого, давно уже стал символом Нового года и Рождества, а «блистательное выступление артистов Большого театра оставляет самые добрые чувства».

По словам главы государства, уходящий год «был особенным, и для всех, вероятно, разным».

«Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне», — добавил президент.

К таким событиям он отнес открытие Крымского моста, чемпионат мира по футболу, который «прошел блестяще».

Путин выразил особую признательность тем, кто принимал активное участие в Годе добровольца.

«Я выражаю особую благодарность этим настоящим гражданам, кто поддерживал и помогал проводить проекты этого года», — сказал президент.

Он также поблагодарил военнослужащих за их профессионализм «при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом», муниципальные власти, учителей, врачей, предпринимателей за усилия, которые они предприняли для развития страны.

«Мы готовы вместе идти вперед, выполнять любые задачи», — сказал Путин.

В антракте между действиями балета «Щелкунчик» в фойе театра состоялся фуршет. Президент России Владимир Путин еще раз поздравил собравшихся уже в неформальной обстановке с Новым годом и пожелал им счастья в личной жизни и успехов.

На торжественном приеме по случаю Нового года присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно с супругой, вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина, генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой, российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 20707 10117
    Ursus 28 декабря 2018 в 10:47 Ссылка Пометить
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    Главные события года.
    1. Мост
    2. ЧМ по футболу
    3. Год добровольтца.

    А пенсионная реформа на каком месте?

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