Новости Украины и Новороссии 07 февраля 2019
- 07:00 Литва передаст Украине патроны для советского оружия на четверть миллиона евро.
- 05:30 Кромешный ад: Украина стала едва ли не самой опасной страной в мире.
- 03:30 Как разворовали «стену Яценюка».
- 01:34 Пopoxoбoты пpoтив шeфa, Тимoшeнкo o Шapиe.
Литва передаст Украине патроны для советского оружия на четверть миллиона евро
Правительство Литвы приняло резолюцию о передаче Министерству обороны Украины патронов на 255 тысяч евро.
Об этом сообщает Радио Свобода и ряд литовских СМИ.
Речь идет о патронах для стрелкового оружия советского типа — автоматов и пулеметов. В Министерстве обороны Литвы пояснили, что их войска уже не используют это оружие.
«Передача ресурсов является частью последовательной и комплексной литовской поддержки Украины на пути укрепления обороноспособности», — заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Власти Литвы открыто встали на сторону Киева после присоединения Крыма и начала войны на Донбассе.
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Кромешный ад: Украина стала едва ли не самой опасной страной в мире
Кошелек или жизнь: Украина вырвалась в лидеры опасных стран.
С приходом к власти Петра Порошенко ситуация в стране обострилась до предела. Уровень преступности вырос до такой степени, что Незалежную сегодня вполне оправданно сравнивать с африканским государством, где неприемлем цивилизованный мир.
По ситуации Украина превосходит даже Гондурас и Камерун. А ведь именно эти государства считаются одними из самых опасных в мире.
Как сообщили в Управлении Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов, риск пострадать на Украине связан с тем, что нынешнее руководство страны не контролирует ситуацию на юго-востоке Украины.
По данным ООН, в государстве уже третий год подряд отмечается самое большое количество подрывов на минах. В ведомстве сообщают, что за время военного конфликта погибло более 2500 мирных жителей, а в тяжелой гуманитарной ситуации оказалось практически 4,5 миллиона человек.
В рейтинге американского финансового журнала Global Finance Украина по результатам прошлого года оказалась на 12 месте с самого конца. Опаснее Незалежной оказались такие страны, как Конго и Венесуэла.
И, вероятней всего, в ближайшее время ситуация будет лишь ухудшаться. Очевидно, что обстановка не улучшится даже после выборов президента.
Ведь среди тех, кто выдвинул свою кандидатуру, нет тех людей, которые бы стремились урегулировать конфликт на Донбассе и пресечь варварство последователей Бандеры.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Как разворовали «стену Яценюка»
Обозреватель Борис Рожин попробовал разобраться в том, кто же врет, рассказывая о готовности стены на границе с Россией.
Забавное. Из официальных заявлений Авакова и погранслужбы выяснилось, что за прошедшие месяцы куда-то подевалась часть легендарной стены Яценюка.
25 ноября была готовность 47%.
https://www.segodnya.ua/ukraine/pochti-polovina-rabot-po-oborudovaniyu-rossiysko-ukrainskoy-granicy-uzhe-vypolnena-avakov-1192037.html
Но уже 6 февраля готовность только 30%.
https://interfax.com.ua/news/general/564132.html
Кто-то врет.
Но собственно изначально было понятно, что это сугубо распильный пиар-проект.
PS. Стоит также отметить, что во Львове с армейского склада украли 7 тепловизоров и 8 приборов ночного видения на сумму в 4,5 млн. гривен. Самая прелесть в том, что украли спецсредства поставленные из США в рамках программы помощи Украине.
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Пopoxoбoты пpoтив шeфa, Тимoшeнкo o Шapиe
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