Новости Украины и Новороссии 07 февраля 2019

Кошелек или жизнь: Украина вырвалась в лидеры опасных стран.

С приходом к власти Петра Порошенко ситуация в стране обострилась до предела. Уровень преступности вырос до такой степени, что Незалежную сегодня вполне оправданно сравнивать с африканским государством, где неприемлем цивилизованный мир.

По ситуации Украина превосходит даже Гондурас и Камерун. А ведь именно эти государства считаются одними из самых опасных в мире.

Как сообщили в Управлении Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов, риск пострадать на Украине связан с тем, что нынешнее руководство страны не контролирует ситуацию на юго-востоке Украины.

По данным ООН, в государстве уже третий год подряд отмечается самое большое количество подрывов на минах. В ведомстве сообщают, что за время военного конфликта погибло более 2500 мирных жителей, а в тяжелой гуманитарной ситуации оказалось практически 4,5 миллиона человек.

В рейтинге американского финансового журнала Global Finance Украина по результатам прошлого года оказалась на 12 месте с самого конца. Опаснее Незалежной оказались такие страны, как Конго и Венесуэла.

И, вероятней всего, в ближайшее время ситуация будет лишь ухудшаться. Очевидно, что обстановка не улучшится даже после выборов президента.

Ведь среди тех, кто выдвинул свою кандидатуру, нет тех людей, которые бы стремились урегулировать конфликт на Донбассе и пресечь варварство последователей Бандеры.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»