Новости Украины и Новороссии 06 февраля 2019

Актёр Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но при этом каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом Украины станет Юлия Тимошенко. Таковы обнародованные 4 февраля результаты социологического исследования, проведённого совместно несколькими компаниями.

Исследование проводилось силами Центра «Социальный мониторинг», «Украинского института социальных исследований им. А. Яременко», компании «Инфо Сапиенс» и социологической группы «Рейтинг» в период с 19 по 30 января 2019 года. Всего опрошены 10 000 респондентов во всех областях Украины на подконтрольной правительству территории. Статистическая погрешность не превышает 1%.

Не туда идём

Согласно результатам опроса, 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении и лишь 15% считают направление развития государства правильным. Ещё 12% затруднились с ответом.

Больше пессимизма относительно состояния дел в стране высказывали жители юго-восточных областей и Донбасса, относительно меньше — жители Галичины. Лучше оценивают ситуацию избиратели Петра Порошенко. Зато среди сторонников других кандидатов преобладают негативные оценки, отмечают социологи.

На местном уровне также преобладают негативные оценки. Так, 64% опрошенных считают неправильным направление развития области (только 20% — правильным). 58% негативно оценивают состояние дел в населенном пункте, где проживают (28% — положительно).

Выборы: рейтинги и вера

Лидером президентского рейтинга является актёр Владимир Зеленский, его готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании. Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко поддерживают 19,2% таких опрошенных, действующего президента Петра Порошенко — 14,8%, Юрия Бойко — 10,4%, Анатолия Гриценко — 8,4%.

Далее следуют лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 6,5%, Евгений Мураев — 3,4%, мэр Львова Андрей Садовый — 2,4%, Андрей Шевченко — 2,2%. Рейтинг других кандидатов — менее 2%.

Социологи отмечают, что при этом почти каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко (22,1%).

В победу Петра Порошенко верят 16,6% тех, кто намерен принять участие в выборах, в победу Владимира Зеленского — 11,1%, Юрия Бойко — 4,1%. В то, что другие политики могут занять высший государственный пост, верят менее 3% опрошенных.

Антирейтинг политиков возглавляет Пётр Порошенко: половина опрошенных заявляют, что не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Юлию Тимошенко не отдали бы свои голоса почти 30% опрошенных, за Юрия Бойко и Арсения Яценюка — около четверти, за Олега Ляшко — каждый пятый.

Готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных (45% — однозначно готовы, 36% — скорее готовы).

Проценты из воздуха

Но почему лидером рейтинга является одна фигура, а верят респонденты в победу другой? Подобный феномен уже встречался на выборах, например, во время кампании 2004 года, напомнил политтехнолог Сергей Слободчук. По его словам, рейтинг в данном случае консолидирует оценку личностных симпатий, а во втором случае люди оценивают кандидата в комплексе: «сколько кандидат вкладывает в выборы, какие усилия предпринимает, как давно он начал, как он продемонстрировал серьёзность своих намерений — тут оценка более рациональная».

«Нужно также учитывать, что круг симпатиков Зеленского достаточно рыхлый и неустойчивый — показали по телевизору Зеленского, сказали, что он лидирует, — и часть избирателей готовы за него проголосовать. Завтра им другого покажут — и они будут говорить, что собираются голосовать за него», — описал эксперт ситуацию.

© Facebook, Владимир Зеленский

Слободчук также высказал сомнения в истинности цифр, показывающих рейтинг Петра Порошенко.

«Я в эти показатели полностью не верю. Потому что ну как это: 74% граждан считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, антирейтинг дикий у власти, и тут вдруг нарисовывается 14% за Порошенко. Откуда они берутся — из воздуха? А этот воздух — из конвертов с долларами? Притом что на поле Порошенко работают и другие кандидаты, да и избиратели Порошенко, Тимошенко, Гриценко пересекаются, потому что граждане, разочаровавшиеся во власти, переключаются на другого такого же политика Майдана, который идёт с теми же лозунгами про НАТО и ЕС, но за кем нет такого багажа разочарования», — сказал эксперт.

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Что касается Зеленского, то ему мало победить, надо ещё защитить результат.

«Что значит защитить результат? Начиная с 2010 года результаты голосования серьезно искажаются на уровне комиссий. Например, когда комиссия сидит абсолютно купленная — купленные наблюдатели, купленные члены комиссии, — бюллетени складывают в ту стопку, в которую им заказчик скажет.

Поэтому если нет своих членов комиссии, своих юристов, а у Зеленского этого нет ничего, то его результат прямо в ночь голосования растянут туда, куда надо», — отметил Слободчук.

Впрочем, известно, что Зеленскому будет помогать партия «УКРОП» олигарха Игоря Коломойского, которая имеет определённые позиции в некоторых областях по результатам выборов 2015 года.

«Есть какие-то шансы в этом плане, но они поздно начали. В некоторых регионах, где “УКРОП” имеет фракции в облсоветах и имеет опору на местный бизнес, они могут защитить результат. Например, это Днепропетровская, Волынская, Ивано-Франковская области etc. Но это несколько областей, это не вся Украина», — сказал эксперт.

По его словам, не следует забывать и о том, что если Зеленский проходит во второй тур, то там его ждёт Тимошенко, для Порошенко при таком варианте места нет. Значит, власть постарается, чтобы Зеленский во второй тур не прошёл. Да и со стороны лагеря Тимошенко особых симпатий Зеленскому ожидать не приходится.

«Еще один риск заключается в том, что теперь Зеленского будут «мочить» и власть, и оппозиция Майдана, а выдвинувшие его к этому не готовы. В общем, в этом случае нестойкий электорат и неуверенность в победе. Столько раз уже было, что надували какие-то рейтинги, а в ночь голосования эта «Золушка» превращалась в пустую тыкву», — сказал в заключение политолог.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта.

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Андрей Лубенский, Украина.ру