Новости Украины и Новороссии 06 февраля 2019
- 08:08 «Открыли ящик Пандоры!» — Климкин испугался увольнения Супрун.
- 07:24 Кто и почему сдал Крым?.
- 05:30 «Доллар по 10 гривен»: предвыборную кампанию Порошенко жестоко высмеяли на Украине (ФОТО).
- 02:30 Лидирует Зеленский, верят в Тимошенко.
- 01:00 Kaкoй cpoк дaдyт Baкapчyкy.
- Вчера 23:37 Смещения продолжаются.
- Вчера 21:45 Пoчeмy Meдвeдчyкy нeльзя?.
- Вчера 21:20 Почему украинцы живут плохо.
- Вчера 21:19 «Россия нацелилась на 6 городов Украины» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:24 Госстат поведал, как в семьи украинцев приходят деньги, и назвал суммы доходов.
«Открыли ящик Пандоры!» — Климкин испугался увольнения Супрун
Как сообщала «Русская Весна», окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
И, судя по вчерашней реакции министерства здравоохранения и самой американской санитарки, довольно активной в соцсетях, не сильно обеспокоило ни саму Супрун ни её подчинённых, а вот глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал довольно резко.
«Вы же понимаете, что это решение в нашем не основанном на прецедентах праве открывает ящик Пандоры? Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех исполняющих обязанности?» — написал глава МИД Украины на своей странице в социальной сети.
Напомним, формальной причиной для решения суда стало двойное гражданство Супрун.
«О гражданстве Ульяна Супрун — это еще один яркий пример того, о чем я говорил сто пятьдесят раз: нам нужно учитывать объективные потребности государства и вернуться к реальности лицом, а не … закрываться от мира». — беспокоится Климкин.
Сложно понять беспокойство Климкина, ведь Супрун — едва ли не последняя из зарубежных могильщиков Украины. Плохо говорящая на русском и украинском американка пани Яресько, возглавлявшая минфин, давно отбыла. Министр экономического развития и торговли (МЭРТ) Айварас Абрамовичус — тоже. Не станем упоминать Михаила Саакашвили и весь сонм «помощников из Грузии», которые в 2015–2017 годах буквально оккупировали МВД Украины.
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Кто и почему сдал Крым?
Официальная версия защиты Януковича на тему ухода Крыма из состава Украины.
Особых откровений фильм не содержит и в наглядном видео-формате представляет точку зрения Януковича и его адвокатов, которая излагалась на заочном суде над Януковичем и в сопутствующих публикациях адвокатов защиты.
Фильм представляет интерес собранными видео-свидетельствами непосредственных участников событий со стороны Украины, которые как не трудно догадаться не вписываются в ту версию событий, которую пыталась конструировать хунта.
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«Доллар по 10 гривен»: предвыборную кампанию Порошенко жестоко высмеяли на Украине (ФОТО)
Близятся выборы президента Украины: новый глава государства будет выбран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.
Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии Украины, число кандидатов стало рекордным.
По состоянию на 4 февраля побороться за место главы Украины пожелали тридцать человек.
Среди них народные депутаты, журналисты, правозащитники, врачи, полицейские, предприниматели и пенсионеры. На второй срок претендует и действующий президент «Незалежной» Пётр Порошенко.
О своём желании баллотироваться на пост главы государства он заявил во время форума «От Крут в Брюссель. Мы идём своим путём» в конце января 2019 года. Заявление «шоколадного короля» не осталось незамеченным со стороны общественности. Многие отказались верить в то, что олигарх после стольких лет политических неудач вновь готов «светить лицом».
Как оказалось, не только готов, но и с удовольствием это делает.
Но, по всей видимости, пиар-команда Порошенко за последние годы поистрепалась: любые попытки привлечь к себе внимание аудитории выходят олигарху боком.
К примеру, скандал с деревенскими детьми, с которыми по дороге в Бердичев решил сфотографироваться действующий президент Украины. Одетые кое-как ребята с самодельными клюшками ярко контрастировали с Петром Порошенко, облачённым в дорогостоящее пальто «с иголочки».
Пользователи сети возмутились и посоветовали олигарху не позировать ради пиара, а съездить в магазин и купить ребятам хорошее оборудование для хоккея.
Ранее стало известно, что Порошенко решил проводить агрессивную предвыборную агитацию, заполнив своими бигбордами улицы украинских городов. Многочисленные огромные плакаты уже становились причиной скандалов и осуждения в адрес президента-олигарха.
Теперь в Сети появились смешные изображения, на которых якобы запечатлён предвыборный пиар президента-олигарха.
Опубликовал картинки известный украинский блогер Михаил Шнайдер, подписав их «это шедеврально».
«Продам весь свой бизнес. Реальные дела, а не брехливые обещания», «Доллар будет не выше 10 гривен», «Отдам жизнь за свободу слова», — указано на баннерах в качестве цитат Порошенко.
Следует отметить, что многие пользователи социальной сети Facebook из Незалежной уверены, что это настоящая реклама Порошенко, они активно выражают своё негодование в Интернете. Фото вызвало бурную реакцию, действующего президента Украины в комментариях буквально засыпали оскорблениями.
Доподлинно неизвестно, кто сделал эти «предвыборные бигборды», но уже каждому очевидно: олигарх с каждым днём всё больше теряет доверие избирателей.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Лидирует Зеленский, верят в Тимошенко
Актёр Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но при этом каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом Украины станет Юлия Тимошенко. Таковы обнародованные 4 февраля результаты социологического исследования, проведённого совместно несколькими компаниями.
Исследование проводилось силами Центра «Социальный мониторинг», «Украинского института социальных исследований им. А. Яременко», компании «Инфо Сапиенс» и социологической группы «Рейтинг» в период с 19 по 30 января 2019 года. Всего опрошены 10 000 респондентов во всех областях Украины на подконтрольной правительству территории. Статистическая погрешность не превышает 1%.
Не туда идём
Согласно результатам опроса, 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении и лишь 15% считают направление развития государства правильным. Ещё 12% затруднились с ответом.
Больше пессимизма относительно состояния дел в стране высказывали жители юго-восточных областей и Донбасса, относительно меньше — жители Галичины. Лучше оценивают ситуацию избиратели Петра Порошенко. Зато среди сторонников других кандидатов преобладают негативные оценки, отмечают социологи.
На местном уровне также преобладают негативные оценки. Так, 64% опрошенных считают неправильным направление развития области (только 20% — правильным). 58% негативно оценивают состояние дел в населенном пункте, где проживают (28% — положительно).
Выборы: рейтинги и вера
Лидером президентского рейтинга является актёр Владимир Зеленский, его готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании. Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко поддерживают 19,2% таких опрошенных, действующего президента Петра Порошенко — 14,8%, Юрия Бойко — 10,4%, Анатолия Гриценко — 8,4%.
Далее следуют лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 6,5%, Евгений Мураев — 3,4%, мэр Львова Андрей Садовый — 2,4%, Андрей Шевченко — 2,2%. Рейтинг других кандидатов — менее 2%.
Социологи отмечают, что при этом почти каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко (22,1%).
В победу Петра Порошенко верят 16,6% тех, кто намерен принять участие в выборах, в победу Владимира Зеленского — 11,1%, Юрия Бойко — 4,1%. В то, что другие политики могут занять высший государственный пост, верят менее 3% опрошенных.
Антирейтинг политиков возглавляет Пётр Порошенко: половина опрошенных заявляют, что не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Юлию Тимошенко не отдали бы свои голоса почти 30% опрошенных, за Юрия Бойко и Арсения Яценюка — около четверти, за Олега Ляшко — каждый пятый.
Готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных (45% — однозначно готовы, 36% — скорее готовы).
Проценты из воздуха
Но почему лидером рейтинга является одна фигура, а верят респонденты в победу другой? Подобный феномен уже встречался на выборах, например, во время кампании 2004 года, напомнил политтехнолог Сергей Слободчук. По его словам, рейтинг в данном случае консолидирует оценку личностных симпатий, а во втором случае люди оценивают кандидата в комплексе: «сколько кандидат вкладывает в выборы, какие усилия предпринимает, как давно он начал, как он продемонстрировал серьёзность своих намерений — тут оценка более рациональная».
«Нужно также учитывать, что круг симпатиков Зеленского достаточно рыхлый и неустойчивый — показали по телевизору Зеленского, сказали, что он лидирует, — и часть избирателей готовы за него проголосовать. Завтра им другого покажут — и они будут говорить, что собираются голосовать за него», — описал эксперт ситуацию.
© Facebook, Владимир Зеленский
Слободчук также высказал сомнения в истинности цифр, показывающих рейтинг Петра Порошенко.
«Я в эти показатели полностью не верю. Потому что ну как это: 74% граждан считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, антирейтинг дикий у власти, и тут вдруг нарисовывается 14% за Порошенко. Откуда они берутся — из воздуха? А этот воздух — из конвертов с долларами? Притом что на поле Порошенко работают и другие кандидаты, да и избиратели Порошенко, Тимошенко, Гриценко пересекаются, потому что граждане, разочаровавшиеся во власти, переключаются на другого такого же политика Майдана, который идёт с теми же лозунгами про НАТО и ЕС, но за кем нет такого багажа разочарования», — сказал эксперт.
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Что касается Зеленского, то ему мало победить, надо ещё защитить результат.
«Что значит защитить результат? Начиная с 2010 года результаты голосования серьезно искажаются на уровне комиссий. Например, когда комиссия сидит абсолютно купленная — купленные наблюдатели, купленные члены комиссии, — бюллетени складывают в ту стопку, в которую им заказчик скажет.
Поэтому если нет своих членов комиссии, своих юристов, а у Зеленского этого нет ничего, то его результат прямо в ночь голосования растянут туда, куда надо», — отметил Слободчук.
Впрочем, известно, что Зеленскому будет помогать партия «УКРОП» олигарха Игоря Коломойского, которая имеет определённые позиции в некоторых областях по результатам выборов 2015 года.
«Есть какие-то шансы в этом плане, но они поздно начали. В некоторых регионах, где “УКРОП” имеет фракции в облсоветах и имеет опору на местный бизнес, они могут защитить результат. Например, это Днепропетровская, Волынская, Ивано-Франковская области etc. Но это несколько областей, это не вся Украина», — сказал эксперт.
По его словам, не следует забывать и о том, что если Зеленский проходит во второй тур, то там его ждёт Тимошенко, для Порошенко при таком варианте места нет. Значит, власть постарается, чтобы Зеленский во второй тур не прошёл. Да и со стороны лагеря Тимошенко особых симпатий Зеленскому ожидать не приходится.
«Еще один риск заключается в том, что теперь Зеленского будут «мочить» и власть, и оппозиция Майдана, а выдвинувшие его к этому не готовы. В общем, в этом случае нестойкий электорат и неуверенность в победе. Столько раз уже было, что надували какие-то рейтинги, а в ночь голосования эта «Золушка» превращалась в пустую тыкву», — сказал в заключение политолог.
Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта.
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Андрей Лубенский, Украина.ру
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Kaкoй cpoк дaдyт Baкapчyкy
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Смещения продолжаются
Наглядный пример, когда пропаганда закольцевалась и занимается не обманом аудитории, а комичным самообманом в параллельной реальности.
Отдельно порадовало мастерство заголовков, когда одну простую "мысль" приходится годами декламировать другими словами.
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Пoчeмy Meдвeдчyкy нeльзя?
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Почему украинцы живут плохо
Стоит напомнить, что системное закрытие российского рынка для украинских товаров произошло не в 2014, а лишь поздней осенью 2018 года и то, только в ответ на украинские санкции и постоянные провокации устраеваемые режимом Порошенко.
Товарооборот между странами начал падать еще в 2013 году в связи с началом евромайдана, ну а дальше результат известен.
Обнищание украинцев является прямым следствием евромайдана, государственного переворота и правления Порошенко.
Они не только не побороли те тенденции, которые сложились при Януковиче, а наоборот, усугубили их, дополнив гражданской войной, тотальной долговой зависимостью и прямым правлением олигархии в обнимку с фашистскими отрядами.
Сейчас, в связи с приближением выборов, населению надо рассказать сказку, что в этом виноват не Порошенко и Ко, а кто-то другой.
До 31 марта мы услышим еще немало таких же офигительных историй со стороны тех, кому не хочется не историческую помойку, где им самое место.
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«Россия нацелилась на 6 городов Украины» (ФОТО, ВИДЕО)
«Россия нацелилась на 6 городов Украины», — с тревогой пишут киевские журналисты, продолжающие смотреть запрещённое властями российское телевидение.
По крымскому сценарию в состав России могут войти ещё шесть городов Незалежной, цитируют украинские СМИ слова экс-депутата Госдумы, а ныне президента «Института региональных проектов и законодательства» Бориса Надеждина, озвученные им в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Уточняется, что перечисленные города образуют сухопутный коридор к Крыму. Речь идёт об Одессе, Херсоне, Новой Каховке, Бердянске, Мелитополе и Мариуполе.
«Если это произойдёт, то не потому, что их завоюет российская армия, а потому, что люди, как и в Крыму, захотят быть в России. Вот это может случиться», — заявил Надеждин.
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На видео с 20.26
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Госстат поведал, как в семьи украинцев приходят деньги, и назвал суммы доходов
Большинство доходов граждане Украины получают в виде зарплаты.
Совокупные ресурсы среднего украинского домохозяйства в III квартале 2018 года составляли 10122,90 грн. в месяц. Об этом сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на данные выборочного исследования условий жизни домохозяйств.
По результатам опроса, в среднем одно домохозяйство из 2,11 человека получало 9400,85 грн. денежных доходов в месяц.
Структура совокупных доходов граждан имеет такой вид:
- Оплата труда — 5569,17 грн. (55,0%);
- Доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости — 620,97 грн. (6,1%);
- Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции — 314,12 грн. (3,1%);
- Доходы от собственности (дивиденды от акций и других ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от сдачи внаем недвижимости и т. п.) — 346,77 грн. (3,4%);
- Пенсии — 1746,91 грн. — (17,2%);
- Стипендии — 26,24 грн. — (0,2%);
- Пособия, льготы, субсидии и компенсационные выплаты, предоставленные наличными — 190,40 грн. (1,9%);
- Денежная помощь от родственников и других лиц — 405,78 грн. (4,0%);
- Алименты — 23,44 грн. (0,2%);
- Другие денежные доходы — 157,05 грн. (1,7%);
Среди неденежных доходов значительную долю занимает стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства и от самозаготовок — 310,21 грн. (3,1% от совокупных ресурсов)
Продукты питания и безалкогольные напитки занимали 44,5% среди денежных расходов домохозяйств в III квартале 2018 года. По данным опроса Госстата, в среднем на продукты питания одно домохозяйство из 2,11 человека тратило 3332,29 грн. в месяц.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su