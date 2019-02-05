В Европе запрещают Wi-Fi в школах и детсадах. И на то есть очень тревожная причина…
19:31. 5 февраля 2019 Просмотров - 194 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Тысячи надёжных научных исследований открывают всё более тревожные факты о наших любимых гаджетах и технологиях — мобильных телефонах, планшетах, Wi-Fi и так далее, пишет Collective Evolution.
Но в первую очередь это касается именно Wi-Fi и мобильных телефонов, на использование которых в школах введены жёсткие ограничения уже в нескольких странах.
Например, во Франции ещё в 2015 году приняли закон, запрещающий Wi-Fi в детских садах. Тот же закон требует, чтобы Wi-Fi всегда был отключён в начальных школах, когда он не используется. По возможности предпочтение должно отдаваться проводным соединениям.
А в рекламе мобильных телефонов во Франции надо обязательно указывать, что использование гарнитуры безопаснее, так как снижает воздействие радиации на мозг. Также реклама мобильных телефонов не должна быть рассчитана на детей.
Однако детьми дело не ограничивается: Французская национальная библиотека, а также многие другие библиотеки и университеты Парижа, полностью демонтировали все сети Wi-Fi, а во многих госучреждениях они запрещены.
Трудно поверить? Но французы запрещают Wi-Fi и мобильные не просто так, а опираясь на научные исследования!
Подобные ограничения введены также в Бельгии, Испании, Израиле, Австралии, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Индии, Финляндии, Кипре и др.
Атомное агентство Намибии прямо заявляет, что нынешние так называемые «безопасные» нормы не защищают граждан от долгосрочных последствий использования мобильных телефонов.
Почему же многие страны по всему миру столь настороженно относятся к мобильному излучению?
Потому что тысячи исследований связывают его с раком и многими другими заболеваниями. Особенно оно опасно для детей, ведь костный мозг детской головы поглощает в 10 раз больше радиации, чем у взрослого.
Мобильные телефоны и беспроводные сети излучают микроволновую радиацию, которая называется радиоизлучением. Среди негативных биологических последствий беспроводного радиоизлучения — дисфункция репродуктивной системы, одно- и двухцепочечные разрывы в ДНК, создание активных форм кислорода, иммунная дисфункция, синтез стрессовых белков в мозге, нарушения развития мозга, нарушения сна и памяти, повышенный риск опухоли мозга и т. д.
Учёные заявляют:
«Ждать более убедительных научных и клинических доказательств, прежде чем принять меры, означает понести крайне высокие людские и экономические убытки, как было в случае с асбестом, этилированным бензином и табаком».
Самое страшное, что эти последствия возникают при уровне радиации, в сотни раз меньше того, который допускается действующими международными стандартами. А источники этой радиации разрешены законом и открыто продаются по всему миру.
По данным экспериментальных исследований, длительное воздействие беспроводных сетей уменьшает количество клеток мозга и приводит к отмиранию клеток в отделах мозга, ответственных за память и обучение.
Сотовое излучение также сказывается на мозговой активности человека. В 2011 году учёные обнаружили, что всего 50 минут пребывания мобильного телефона в непосредственной близости от мозга приводят к повышению уровня глюкозы в облучённой части мозга.
Предварительные исследования 3G- и 4G-соединений показывают, что нетепловые уровни радиации также меняют электрическую активность мозга.
Но и нейротоксические эффекты — это ещё не всё; радиация нарушает детородную и репродуктивную функцию, плохо сказывается на когнитивных способностях и памяти, вызывает поведенческие нарушения, потерю слуха, головные боли, бессонницу, оксидативный стресс и др.
Исследования также свидетельствуют об отрицательном воздействии радиации на эпифиз, надпочечник и щитовидную железу.
Более того, даже невысокий уровень микроволнового излучения понижает выработку мелатонина. А мелатонин не только необходим для поддержания нормального цикла сна, но и является антиоксидантом, который восстанавливает повреждённую ДНК и сдерживает рост раковых клеток.
Также учёные обнаружили, что радиация влияет на уровень гормонов щитовидной железы. А ведь даже незначительные изменения гормонального фона сказываются на мозге!
И это ещё не говоря о сердечно-сосудистой системе…
В общем, список можно продолжать бесконечно. Выводы однозначны: мобильные телефоны и Wi-Fi вредят нашему здоровью.
Поэтому постарайтесь ограничить их применение — и держите детей подальше от источников радиации! Лучше, как говорится, перебдеть…
Никита Скоробогатов
Источник
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8261893.html
loading...
Радиация в WiFi и смартфонах, которую можно выключить кнопкой Откл. Гениально!