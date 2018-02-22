Новости Украины и Новороссии 22 февраля 2018
- 06:00 Украинизация: «мова» или тюрьма.
- 05:00 До и после Майдана: как изменилась жизнь украинцев.
- 02:00 Саакашвили пообещал «совсем скоро» вернуться на Украину.
- 01:30 В США объяснили цель предоставления Украине вооружения.
- Вчера 23:22 Российский гумконвой готов к отправке на Донбасс — МЧС РФ.
- Вчера 23:13 Закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение, — МИД РФ.
- Вчера 21:02 Шарий опубликовал зарплату Ковтуна за 3-х часовое шоу на российском ТВ.
Украинизация: «мова» или тюрьма
Новости о насаждении дермовы («державна мова» — аббр.) на Украине звучат как полноценные сводки с фронтов.
Неонацистские малолетки разгромили кафе, идиотка-писательница кинула мелочь в лицо продавщице, целый вице-премьер гнобит простую учительницу, СБУ расследует появление в учебных заведениях официально зарегистрированного журнала «Русская школа».
Когда представители социальной группы, метко названные В. Пелевиным ротожопами, разглагольствовали о том, что «государственный язык надо знать» и «какая дискриминация, не нагнетайте», как бараны, отдавая детей в украинские школы, они вряд ли думали о том, что им прилетит в морду горсть сребреников. Достойная награда за предательство своей идентичности, за предательство самих себя. Но то ли еще будет.
«Кто вам запрещает говорить по-русски?»
Говорят, что, если варить лягушку, постепенно нагревая воду, она не выскочит из кастрюли и благополучно сварится. Приблизительно по такому же сценарию осуществляется и насильственная украинизация. Даже в УССР улицы городов выглядели, словно оккупированная территория.
Все население говорило на русском, а фасады домов украшали различные панчохи, шкарпетки, перукарни и тютюны. Но тогда хотя бы никто не лез в душу, заставляя говорить на тарабарщине, родившейся в больном воображении Кулиша, Гребенки, Котляревского и Желеховского.
Все изменилось после 1991 г. Отлично помню, как в институте бывшие историки КПСС резко начали читать лекции на украинском, а наиболее упоротые «украинские филологи» отлавливали студентов в коридорах и требовали изъясняться «рідною мовою».
Дальше — больше. В государственных организациях развесили постановления вице-премьера Н. Жулинского с требованием к госслужащим говорить исключительно на мове.
А министр иностранных дел Б. Тарасюк издал в МИДе приказ, запрещающий под угрозой увольнения пользоваться любым языком, кроме украинского, даже в семьях дипломатов. Конечно, это мало касалось обывателей, которые тихо жили в своем болотце, болтая то на русском, то на суржике. И мало кого интересовало, что уже в 1996 г. «дерьмова» была объявлена единственным официальным языком, а конституционный суд дал такую трактовку его применения, который позволял изъясняться на своих родных языках лишь на собственной кухне. Если ты не украинский дипломат, естественно.
На официозное уродство, не имеющее ничего общего с живой речью крестьян Полтавщины и Подолья, были переведены образование, наука, культура, написание имен, вывески, официальные документы, фильмы, телевидение и т. д.
По данным бывшего народного депутата Украины В. Колесниченко, автора закона «Об основах государственной языковой политики», количество законов, дискриминирующих русский язык, на момент принятия закона превышало 70.
Если к этому добавить подзаконные акты и различные ведомственные инструкции, исчисляться дискриминационные меры будут сотнями, если не тысячами.
Учите мову, мать вашу
Для насаждения чуждого более 80% населения Украины наречия почти полностью была убита русскоязычная система образования. Если в начальной школе еще есть возможность учиться на родном языке, то высшее образование на нем получить уже нельзя.
По состоянию на 1990 г. на Украине насчитывалось 4633 школы, где русский язык был основным языком обучения. В 2018 г. их осталось всего 622. При этом ни одной русской школы нет в Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой областях и в Киеве. Хотя в 2013 г. в столице их было 7. В Закарпатской обл. — 3 русских школы, в Ивано-Франковской — 1, в Кировоградской — 5, во Львовской — 4, в Полтавской — 2, в Тернопольской — 1, в Черкасской — 3, в Черновицкой — 1, в Черниговской — 2.
Внешне много русскоязычных школ на Юго-Востоке, но если оценить, для скольких учащихся русский является родным, то количество обучающихся на родном языке в этих регионах не превышает 30%. Всего же по Украине этот показатель составляет 7%.
Доходит до абсурда. В мою бытность слушательницей дипакадемии МИД Украины 95% списков рекомендованной для изучения литературы составляли российские русскоязычные источники, поскольку «великая европейская нация» не породила никакого интеллектуального продукта.
И вся «языковая политика» сводилась к тупому переводу с русского на украинский, чтобы можно было представить материал на лекциях и семинарах.
Русский язык изучается в школах в качестве иностранного (!). По данным журнала «Фокус», выбирают свой родной «иностранный» язык лишь 23% учащихся. Как отмечает основатель Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Людмила Кудрявцева, многие студенты Института филологии университета им. Т. Шевченко, в котором она преподает, пишут по-русски, используя буквы украинского алфавита.
Как следствие, выросло целое поколение неграмотных манкуртов, не знающих толком ни украинского, ни русского языков и не умеющих грамотно писать. То и дело в русскоязычных изданиях встречаются уродливые формулировки «ждать на делегацию» или «исполнять решение суда в законный способ», а в украиноязычных — «я рахую, що бюджет убитковий». И это журналисты. Можно представить себе, что творится в сферах, не имеющих отношения к изящной словесности.
Украл — выпил — в тюрьму
Хотя ситуация в языковой сфере после государственного переворота значительно ухудшилась, все же операции «по принуждению к мове» пока что носят локальный и самодеятельный характер. Но все может измениться во время ближайшей сессии ВРУ.
«Гуманитарный» вице-премьер В. Кириленко объявил о намерении принять новый закон о языке, отменяющий до сих пор действующий правовой акт Кивалова — Колесниченко. И хотя правительственный законопроект в парламент еще не поступил, базироваться он будет на положениях уже имеющихся в базе депутатских инициатив.
На данный момент их 4. По сути, это близнецы и братья с разной степенью юридической проработки.
В случае принятия нового языкового закона «за мову» можно будет не только получить штраф, но и загреметь в тюрьму.
Как говорится в законопроектах, «попытки введения на Украине официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре являются действиями, провоцирующими языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и являются направленными на насильственную смену или свержение конституционного строя». А «публичное унижение или неуважение к украинскому языку является противоправным действием, тождественным надругательству над государственными силами Украины, и карается согласно закону».
Административным проступком, влекущим за собой штраф, станет даже орфографическая или грамматическая ошибка как нарушение «стандартов украинского языка». Причем касается это не только государственных органов, а всех без исключения гражданских объединений, политических партий и субъектов частного права. Бедная бабушка-фермерша из деревни Кировоградской обл., которая станет жертвой языковых инспекторов за свой суржик, «спотворюющий» украинскую мову.
Штрафы, к слову, внушительные.
За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400–6800 грн), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400–5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800–8500 грн) для СМИ.
А повторное нарушение влечет за собой и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности.
Языковая инквизиция
Для слежки за официантами, продавцами, библиотекарями, мелкими клерками из офисов общественных организаций, пайщиками ОСМД и т. д. создается целая система государственных органов, обладающих карательными функциями.
За деньги русскоязычных налогоплательщиков будут созданы Национальная комиссия по стандартам украинского языка, Центр украинского языка, Терминологический центр украинского языка, а также Уполномоченный по государственному языку со штатом языковых инспекторов.
Этому языковому инквизитору, простите, омбудсмену может настучать любой упоротый нацист, следствием чего станет языковая экспертиза.
Согласно закону языковые инспекторы имеют право получать все документы, включая бумаги партий, общественных организаций и субъектов частного права. Даже отказ физического или юридического лица, не являющегося государственным и муниципальным служащим, ответить кому-либо на мове или ошибка в речи могут стать основанием для штрафа.
«Проведать» предпринимателей карательные филологи смогут и по собственной инициативе. Когда кушать захочется. И коррупции, я вас уверяю, при этом совсем не будет. В европейской-то державе живем.
Но и это еще не все. Если гражданин обратится к врачу, юристу или в органы государственной власти, недостаточно владея дермовой, которую по новому закону он ОБЯЗАН знать, а врач, адвокат или чиновник окажется идейным наследником Фарион, ему дадут переводчика.
Услуги этого переводчика, который будет переводить с понятного всем русского на державный, оплатит сам гражданин. Отличный способ пополнения больничных касс и легализованного взяточничества.
Как я понимаю, в такой ситуации «маленький украинец» еще и счастлив будет, что просто деньги содрали, а не мовного инспектора вызвали. Тот ведь и на 3 года в кутузку может отправить за унижение «государственного символа», а то и сразу посягательство на конституционный строй впаять.
Если новый закон о языках будет принят, ни один хатаскрайник, не удосужившийся за четверть века поставить свою подпись под заявлением о сохранении русской школы или выйти на митинг, не сможет сказать, что говорить на русском «никто не запрещает». Ведь закон направлен именно против русского языка.
Для «языков Европейского союза» делается исключение. Любопытно, много ли найдется желающих подать иск в суд на английском, послушать экскурсию в Пирогово на немецком, защитить диссертацию на португальском, сдать налоговую отчетность на чешском, сочинить программу своей партии на французском, открыть в райцентре датскую школу и провести заседание гаражного кооператива на финском?
Ольга Киевская
Читайте также: В Петербурге разогнали митинг поклонников «небесной сотни» (ФОТО, ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
До и после Майдана: как изменилась жизнь украинцев
Массовые беспорядки 2013–2014 годов в Киеве, в результате которых был свергнут президент Украины Виктор Янукович, начинались под лозунги «сближения с Европой» после того, как Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с Еврососюзом.
Взбунтовавшиеся сторонники евроинтеграции говорили доверчивым киевлянам, что, мол, как только скинем Януковича, у нас и зарплаты, и пенсии будут как в Европе. И многие верили и поддерживали протест, принимали в нем самое активное участие.
Сейчас, в годовщину свержения Януковича, самое время оценить достижения тех, кто обещал.
Доходы и расходы украинцев
По данным Госстата, в 2013-м средняя зарплата на Украине повышалась весь год от 3000 грн ($366) в январе и к декабрю 2013 года достигла уровня 3619 грн (около $438 на тот момент).
В декабре 2017 года средняя зарплата на Украине составила 8 777 грн (около $319 по текущему курсу).
По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия на Украине в 2013 году составляла 1500 грн, примерно $183. На текущий момент этот показатель — 2446 грн ($90 по текущему курсу). Падение почти вдвое.
В 2013 году в структуре расходов украинцев, согласно данным Госстата, 40% составляли затраты на продукты питания и безалкогольные напитки, услуги ЖКХ — 12,5%, покупка одежды и обуви чуть больше 6,5%, мебель, посуда и бытовая техника — примерно 4%, проезд и услуги связи — 14%. В целом потребительские расходы составляли около 84% от всех расходов украинцев. Еще 10% приходилось на отдых, образование и т. п.
В 2017 году, согласно данным того же Госстата, 49% всех расходов семьи тратили на питание. 39% составили расходы на оплату услуг ХКХ — в три раза больше, чем до майдана. Из-за этого на одежду и другие непродовольственные товары (мебель, посуду и т. д), а также на услуги связи оставалось всего около 7% трат украинцев. Всего же вес потребительских расходов украинских домохозяйств составил 94% — на 10% больше, чем в 2014-м.
Как видим, результатом Евромайдана стало падение доходов украинцев (на 27% в долларовом эквиваленте), существенный рост доли расходов на еду (+9%) и катастрофическое увеличение расходов на коммунальные услуги — в три раза.
Курс гривны и инфляция
Проще всего сравнивать курс украинской валюты до майдана и на сегодняшний день, спустя четыре года после госпереворота. Нацбанк Украины оценивал в конце декабря 2013 года доллар США на уровне 7,99 грн, в коммерческих банках доллар покупали в среднем за 8,23 грн, а продавали за 8,29 грн.
20 февраля 2018 года курс НБУ составил 27,01 грн за доллар США, стоимость американской валюты в коммерческих банках в среднем составляла 26,96 грн (покупка) и 27,27 грн (продажа). Как видим, итогом майдана стал более чем трехкратный обвал стоимости национальной валюты.
Инфляция на Украине за весь 2013 год составила всего 0,5%, причем по итогам первых 10 месяцев и вовсе наблюдалось падение цен — дефляция за этот период составила 0,3%.
По итогам 2017 года показатель потребительской инфляции в Украине достиг 13,7%, ускорившись с 12,4% по итогам 2016 года. В 2015 году инфляция составила 43,3%, в 2014-м — 24,9%.
Экономика
Номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года составил 1,455 трлн грн, в долларовом выражении — $184,3 млрд. Рост составил 0% по сравнению с 2012 годом. В 2017 году рост ВВП страны по сравнению с 2016 годом составил 2%, объем ВВП — 2,43 трлн грн, или около $90 млрд. Как видим, падение более чем вдвое.
В 2012 году, согласно данным Госстата, рост промышленного производства на Украине составил 8%. В 2013 году было незначительное падение — 0,7%. После майдана случился резкий обвал этого показателя.
В 2014 г. промышленное производство на Украине рухнуло на 10,7%, на следующий год — еще на 13,4%. Рост на 2,4% в 2016-м по сравнению с 2015 годом был незначительным и не компенсировал обвал двух прошлых лет, а в 2017 году промпроизводство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.
Госдолг Украины в 2013 году составлял $73 млрд, или 39,6% ВВП. На конец 2017 года, по оценкам Нацбанка страны, госдолг достиг уровня 2,14 трлн грн ($79 млрд), или 73,1% ВВП.
Асоциальное государство
Власти целенаправленно и системно разрушают систему социальной защиты граждан.
Урезаны выплаты матерям-одиночками, упразднено бесплатное питание в школах. В 2015 году правительство лишило социальных льгот ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов и инвалидов. В 2016 части льгот лишились дети-сироты, а также дети и молодежь из малообеспеченных семей и других социально уязвимых категорий. Сокращены льготы для получения высшего образования. Работающим пенсионерам отменили индексацию пенсий.
Урезаны субсидии на питание в школах, детских садах и ПТУ. Теперь родители полностью платят за питание детей в государственных и коммунальных яслях и детсадах. До майдана государство оплачивало 60% его стоимости в городе и 40% — в селах.
Без медицины
Лучшим индикатором того, что происходит в украинском здравоохранении, может служить разворачивающаяся в стране эпидемия кори.
Впервые в истории постсоветской Украины образовался дефицит сывороток и вакцин, иммунизация населения сорвана. Люди умирают от ботулизма, лептоспироза и столбняка.
Это, пожалуй, самый очевидный итог реформы здравоохранения, которую проводит украинская власть после победы майдана.
Уже сейчас треть украинских семей не имеет доступа к медицинским услугам из-за финансовых трудностей, отмечают социологи. Падение доходов граждан, как упоминалось выше, также стало следствием майдана.
При этом расходы государства на здравоохранение урезаны более чем вдвое. В госбюджете на 2013 год ассигнования на медицину составляли 5,4% ВВП. Расходы госбюджета-2018 на здравоохранение составят всего 2,6% от ВВП.
Кто виноват?
Официальная позиция нынешней украинской власти относительно того, кто виноват в таком положении дел, проста: это «война с Россией». Однако для всех более-менее здравомыслящих людей ясно: все это итоги майдана, который и привел к власти представителей нынешнего киевского режима.
«В октябре 2013 года, до Майдана и Крым был в составе Украины, и проблем на востоке Украины не было. Все эти проблемы начались после Майдана. Поэтому в данной ситуации причина — это Майдан, а потеря Крыма и война на востоке Украины — это его последствия. Это законы формальной логики», — отмечал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в своей колонке в издании «Неделя» еще в конце 2014 года.
Василий Темный, «Украина.ру»
Читайте также: «Побежал впереди собственного визга»: В Госдуме назвали Порошенко трусом
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Саакашвили пообещал «совсем скоро» вернуться на Украину
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал решение Государственной пограничной службы Украины о запрете въезда на территорию страны.
Как написал Саакашвили в Facebook, это решение было принято президентом Украины Петром Порошенко, который, по словам политика, испугался народных протестов.
«Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года», — заявил политик.
По словам бывшего президента Грузии, его высылка не избавит Украину от народного негодования. Действия властей он назвал «глупой ошибкой».
«Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный», — написал Саакашвили.
В среду стало известно, что Государственная пограничная служба запретила Михаилу Саакашвили въезд в Украину вплоть до 2021 года. Адвокаты политика считают это решение незаконным и намерены обжаловать его.
В начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.
Читайте также: В Петербурге разогнали митинг поклонников «небесной сотни» (ФОТО, ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В США объяснили цель предоставления Украине вооружения
Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан разъяснил цель предоставления Украине оборонительного вооружения, которая будет заключаться в обеспечении защиты от агрессивных посягательств извне.
Об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины.
Говоря об оборонительном вооружении, дипломат сказал, что «это оружие не должно быть угрозой кому-либо, кто не задумал агрессию или наступательные действия».
«Наше вооружение, которое будет предоставлено нашим союзникам в Украине, имеет оборонительный характер для защиты территориальной целостности Украины.
Никто не должен подвергаться угрозам использования этого вооружения, если дело не будет касаться участия в агрессивном поведении, потому что в этом случае мы сделаем все, что сможем, для сотрудничества и защиты Украины, чтобы она могла защищать свою территориальную целостность», — сказал Салливан.
Читайте также: В Петербурге разогнали митинг поклонников «небесной сотни» (ФОТО, ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Российский гумконвой готов к отправке на Донбасс — МЧС РФ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение, — МИД РФ
Закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
«Киевский режим не собирается эти (минские — прим. ред.) договоренности выполнять. Пример тому — буквально сегодня-вчера президент (Украины Петр) Порошенко подписал абсолютно одиозный закон о реинтеграции, который не то что допускает, а предполагает возможность силового решения конфликта на юго-востоке Украины. И все наши европейские коллеги, которые прекрасно понимают о чем идет речь, в общем-то набрали в рот воды и ничего на эту тему говорить не могут», — сказал Лавров.
Ранее Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса во вторник. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными». МИД РФ назвал утверждения Украины об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями». В ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.
Читайте также: Порошенко анонсировал сверхсрочную реорганизацию обороны на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Шарий опубликовал зарплату Ковтуна за 3-х часовое шоу на российском ТВ
Известный журналист Анатолий Шарий озвучил ЗП Ковтуна за его выступления на ТВ. Скриншот документа, в котором указан гонорар украинского героя ток-шоу Вячеслава Ковтуна Шарий опубликовал на своей странице “ВКонтакте”.
Как пишет Шарий, роль, которую выполняет Ковтун на российском ТВ- роль болвана “Петрушки”, а его ЗП за три часа на одной из передач составила 25000 рублей.
“Я изображаю украинца на рос тв. Для удобства я живу в Москве в купленной там квартире.
Я – дурачок, петрушка, задача которого быть униженным, оскорбленным, я – повод для шуток, я даю возможность всем ведущим почувствовать себя умными и сильными, унижая меня. Я на все согласен за 25000 рублей за 3 часа.
Но не жалей меня. Я зарабатываю намного больше, чем ты, тебе достаточно перемножить все мои эфиры на сумму гонораров, причем на НТВ они не самые большие. У тебя получается миллион? Не удивляйся, это не предел.
К слову, меня никогда не трогали украинские “радикалы”, напротив, иногда меня приглашают на “Радио Свобода” рассказать, как надо любить свою Родину.”- так подписал Шарий скриншот документа типа от имени самого Кофтуна.
Одним из методов пропаганды и контрпропаганды, регулярно используемых на российских ток-шоу, является показ последних безумных высказываний и глупостей из США или Европы, а затем попросить проамериканских гостей отреагировать на это. “Либералы “, как правило начинают охаивать все русское и, собственно, Путина и тех, кто его поддерживает…
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru