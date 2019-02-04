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РФ – фирма или государство? Часть 1

13:30. 4 февраля 2019 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:

Российская федерация что это.

Авторы-сказители – Вячеслав Орлов, Ленур Усманов, Михаил Почукаев, Светлана Родичева
Часть 2 – https://youtu.be/qpcdU_SwwpU

В эфире соведущие попытались раскрыть вопрос о том, что же собой представляет Российская Федерация.

Главная тема, представленная в эфире:

Российская Федерация – ОБМАН ВЕКА, или Жить в колонии – не сладко !!!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=saFpuyG3TUY

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