Новости Украины и Новороссии 04 февраля 2019
- 07:30 Запад обманул нас, лучше бы мы пошли в Евразийский союз, — украинский политик (ВИДЕО).
- 02:30 Путин придёт — порядок наведёт!.
- 02:00 2020 год: Украина без газа (ВИДЕО).
- Вчера 23:45 Гaзкy для фopyмa Пopoшeнкo.
- Вчера 20:59 Сергей Шойгу : «А чего вы своих в пример не ставите?».
- Вчера 20:40 «Слава смельчакам»: Порошенко через чёрный ход подал документы в ЦИК (ФОТО, ВИДЕО).
Запад обманул нас, лучше бы мы пошли в Евразийский союз, — украинский политик (ВИДЕО)
Запад обманул Украину — она осталась один на один со своими проблемами, заявил экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире украинского ТВ.
Он даже выразил сожаление о том, что Киев отказался от интеграции в Евразийский экономический союз.
«Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕвразЭС на восток… И нас не пускают в ЕС и в НАТО — это же все болтовня, что мы там будем скоро», — сказал он.
Червоненко добавил, что западные страны будут использовать Украину в качестве «раздражителя для Востока», имея в виду, конечно, Россию.
Ну а идущий танком ко второму президентскому сроку Пётр Порошенко говорит украинцам совершенно иное. Так, вчера шоколадный фюрер заявил, что через пять лет Украина окажется в НАТО. Но, как это часто случается, политики, ушедшие со своих постов, вдруг начинают видеть и говорить правду.
Как сообщала «Русская Весна», на прошлой неделе Червоненко предрёк Украине экономический крах без России. Такие заявления удивительны для члена политической команды Виктора Ющенко, именно в его партии «Наша Украина» Червоненко числился под 17 номером и даже состоял в политсовете. Во время Оранжевой революции был начальником охраны кандидата в президенты Виктора Ющенко. Один из спонсоров и казначей избирательной кампании.
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На видео с 14:12
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Путин придёт — порядок наведёт!
Девизом кампании самовыдвиженца Петра Порошенко на президентских выборах стал слоган: «Либо Порошенко, либо Путин».
Лик Порошенко рядом с ликом российского президента мелькал на большом экране форума «Блока Петра Порошенко» в Киеве.
Кстати, использование образа В. Путина в политической рекламе должны были бы по закону согласовать и даже заплатить за это, но кому сейчас на Украине закон писан? Только «сепаратистам», остальные живут по «патриотическим понятиям». О чём всё это говорит? Видимо, мы имеем на Украине дело с не вполне адекватными людьми.
Официально как бы заявлено, что на Украине появился некий «коллективный Путин», который может прийти к власти на Украине после Порошенко. Или даже сам Владимир Владимирович? Или мы видим форум клоунов во главе с Петрушкой? Ведь Порошенко объявил всех своих политических оппонентов на выборах, от Тимошенко до Гриценко, «Путиным», главой соседнего государства. Как такое вообще может быть?
Сегодня на Украине — может быть! Последним открытием её светочей стало то, что Евромайдан в Киеве в 2014 году организовала Россия, потому что в итоге разваливается Украина, а это выгодно России — это уже Дмитрий Гордон зажигает, один из видных пропагандистов Евромайдана и победившей «революции гидности».
С вполне серьёзной миной лица заявляет, и все внимающие ему так понимающе кивают, конечно, это «рука Москвы»! Это рука психоза дотянулась до Киева, и больные этого уже не замечают!
Один из кандидатов в президенты Украины, приехавший на экономический форум в Давос и попавший в скандал с бесплатными шапочками, выдал, можно сказать, кредо «профессиональных украинцев»: «Я не был бы украинцем, если бы не смог развернуть эту ситуацию в свою сторону». Они действительно так думают, что любую ситуацию, хоть с Крымом, хоть с шапочками, можно шизофреническими аргументами развернуть в свою сторону. Иногда это удаётся: с больными не хотят связываться, как в случае с шапочками в Давосе.
Как такое вообще может быть? Сходит с ума целая страна? Напрочь «сносит крышу» у всех сразу? Если проконсультироваться у врачей-специалистов, они вам объяснят, что психические болезни заразны, как грипп, могут развиваться эпидемии сумасшествия, поэтому потерявших рассудок помещают всё-таки в психлечебницы.
Видимо, мы видим в Киеве результат длительного культивирования истерии, и это не прошло бесследно, мы ведь давно уже наблюдаем неадекватное поведение «профессиональных украинцев», которые добрались уже до Давоса и ПАСЕ, где кидаются на журналистов!
В Киеве такая шизофрения признана креативом. Да, сумасшествие — это своего рода креатив для нормального человека, который на такое не способен. И вот уже Порошенко креативно объявляет о своём выдвижении на второй президентский срок на форуме БПП вместе с лидером «страны-агрессора». Политтехнологически «присоединился к Путину» — подаёт нам этот «нестандартный ход» его обслуга.
И объявил всех своих оппонентов «Путиным»! И заявил о «холодном мире» опять-таки с Путиным. «Президентом мира» Порошенко себя уже объявлял, теперь вот объявил «президентом холодного мира», без эксперта Оруэлла в этом абсурде уже не разобраться.
Наши комментаторы по этому поводу шутят: «А Путин-то знает, что его выдвинули в президенты Украины?» Хотя здесь, вообще-то, уже не до шуток. Этим шуткам должны бы давать оценку не избиратели, а консилиум психиатров. Создатели этого креатива считают, что создали шедевр политической пропаганды, по факту же они дали повод для насмешек, осмеяния Петра Порошенко, а смех, как известно, уничтожает любые репутации.
Политологи отмечают отсутствие на форуме БПП шефа МВД и повелителя наци-«Азова» Арсена Авакова и присутствие пастора Турчинова и Андрея Парубия, ныне спикера Рады, но у последнего и справка соответствующая имеется.
Для него происходящее действо с ликами Порошенко и Путина было нормальным, а вот для остальных? Люди в большом зале форума смотрели на экраны с шизофреническим девизом предвыборной кампании Порошенко с застывшими лицами. О чём они думали?
Одновременно с этим форумом Порошенко, наверное, случайно, директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что США не уверены в победе Петра Порошенко на выборах. Вообще, это нормально, что глава разведывательного ведомства делает внешнеполитические заявления? Это всё равно, что наш глава СВР Нарышкин сделал бы прогноз по политическому будущему «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Наши либеральные друзья, конечно же, оправдают это большой свободой в Америке, мол, Коутс сделал это заявление как частное лицо. Но этому частному лицу подчиняется в Киеве в СБУ два этажа специалистов ЦРУ.
Этот штришок говорит, кто в действительности руководит США, являясь членами его «глубинного государства», а рядом с ними, без их разрешения, нарисовался вдруг президент Дональд Трамп! Конечно же, это «рука Москвы» его поставила, в этом уверен и Коутс!
Или в США в самых верхах тоже многие болеют «украинской болезнью»?
Вообще, это тревожный звоночек от Коутса Петру Порошенко, в Вашингтоне им почему-то недовольны. Где-то в Вашингтоне допускают приход к власти на Украине «коллективного Путина»? А может быть, и самого Владимира Владимировича?
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Виктор Каменев
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2020 год: Украина без газа (ВИДЕО)
Зависимость Украины от России в энергетической сфере остаётся высокой.
Жителей Украины накрывает волной президентской избирательной кампании, которая продлится до 31 марта 2019 года. За ней последует вторая волна — в этом году украинским избирателям предстоит проголосовать и за новый состав законодательного органа. Результатов предстоящих выборов ждут не только в Киеве, но и в Брюсселе, и в Москве. При этом в Европе ждут с особым нетерпением.
Дело в том, что в мае 2019 года состоятся выборы в Европейский парламент, и до того часа, когда обновлённый парламент приступит к своим обязанностям, уходящему хотелось бы иметь гарантии в отношении украинского транзита российского газа в Европу.
В Брюсселе рассчитывают, что после вступления в должность нового президента Украины (неважно, кто им станет) трёхсторонние переговоры по газу оживятся, наполнятся смыслом и приведут к результату в виде контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», желательно долгосрочного. Пока же подвижек в договорённостях нет.
Да и откуда им быть: украинская власть остаётся в плену собственной политики под лозунгом «Долой от Москвы!», не имея в то же время никакой возможности разорвать экономические связи с Российской Федерацией, особенно в сфере энергетики.
Чего хотел бы Киев? Чтобы американцы надавили на европейцев, а те в свою очередь заставили бы «Газпром» прокачивать по украинской трубе после 1 января 2020 года прежние объёмы газа, пока международные суды будут принимать решения о миллиардных компенсациях в пользу «Нафтогаза».
А украинским деятелям будет достаточно жаловаться США и Евросоюзу на «страну-агрессора» да размахивать исками к «Газпрому».
Второй раунд трёхсторонних консультаций по газу (ЕС, Украина, Россия) в январе 2019 года завершился нулевым результатом из-за украинской несговорчивости: Киев хочет и прежних объёмов транзита, и денег по «Стокгольмскому арбитражу», и ещё дополнительно $2 млрд по новому иску о компенсации грядущих потерь (за то, что Россия рано или поздно перестанет использовать украинскую ГТС).
Десятилетний контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», заключённый в 2009 году, закончится утром 1 января 2020 года. А дальше?
Пока что жителей Украины кормят байками о том, что в случае прекращения транзита российского газа через украинскую территорию РФ заплатит миллиарды долларов компенсации. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в начале января, анонсировав судебный иск в отношении «Газпрома».
«Главное основание этого иска — потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что „Газпром“ построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед „Нафтогазом“ как владельцем контракта», — попытался пояснить чиновник. Аргументация на редкость слабая: требовать денег за контракт, которого не существует в природе. Коболев и сам это понимает.
«Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите обходные газопроводы и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться… или изменить его».
И глава «Нафтогаза» уже готов снизить сумму исковых требований в шесть раз — с 12,5 до 2 млрд долларов, если россияне примут решение о транзите газа в Европу после 2019 года. Шантаж, причём смешной.
Смешно всё это ещё и потому, что даже при выполнении «Газпромом» условий, которые силится продиктовать «Нафтогаз», последний фантазирует о получении пары миллиардов долларов за… «доли расходов, не покрываемых сейчас по текущему тарифу»
«Сам шучу, сам смеюсь», — комментирует эти заявления эксперт по энергетике Валентин Землянский в своём интервью каналу Ukrlife.
«Не совсем понимаю юридические перспективы этого иска, с точки зрения здравого смысла он выглядит весьма абсурдно», — признаётся Землянский.
По его словам, зависимость Украины от России в энергетической сфере остаётся высокой — «и реверсные поставки газа, и обеспечение украинских потребителей завязаны на транзит по украинской газотранспортной системе», но это не укладывается в логику власти, и пока противоречие не будет устранено, трёхсторонние встречи ничего не дадут.
«Либо Украина окажется под очень мощным прессингом со стороны Брюсселя, особенно после выборов в Европарламент», — предполагает Землянский.
На Украине есть и другие эксперты — те, которые видят светлое будущее глазами «Нафтогаза». Так, плодовитый аналитик Сергей Фурса (4-е место в общем рейтинге активности украинских экспертов) на днях заявил, что Украине нужно, чтобы «Газпром» обязался прокачивать через Украину «по полной программе».
«Ведь сейчас ему нужна наша труба, а через пару лет не будет нужна. И чтобы через вот эти пару лет не потерять всё, что мы получаем от транзита (3 миллиарда долларов — это всегда 3 миллиарда долларов), Украине нужно обязать „Газпром“ качать газ», — заявляет Фурса. По его мнению, принудить «Газпром» к новому долгосрочному контракту на украинских условиях должна Европа, которой «важен газ, идущий через нашу трубу».
Ключевые слова в этом спиче — «Украине нужно». Эксперт всерьёз полагает, что ради этого «нужно» постараются и Брюссель, и Москва. А договариваться, идти на компромиссы украинской стороне необязательно.
Отвлечься от мысли, что украинская «труба» — великая ценность для Европы и всего человечества, правящему режиму и его обслуге не даёт многолетний самогипноз. Десятилетиями политики убеждали себя и избирателей, что «труба» — национальное достояние Украины наравне с чернозёмами; любое сомнение в этом сродни государственной измене.
Осознать, что архитектура европейской ГТС меняется в связи с новыми трубопроводами — «Северный поток», «Северный поток — 2», «Турецкий поток» — украинским политикам невероятно сложно. И все силы брошены не на то, чтобы попытаться встроить свою стремительно теряющую ценность «трубу» в новую реальность, чтобы предложить и Европе, и России пакет выгод от долгосрочной прокачки газа через территорию Украины.
Силы брошены на то, чтобы не дать новой реальности воплотиться и заставить «изменчивый мир» прогнуться под украинские интересы. Задача неблагодарная, но в Киеве убеждают себя, что время можно остановить.
По этой причине конкурировать с «Северным потоком — 2» украинская ГТС не готова: «Нафтогазу» вынь да положь 120-140 млрд кубометров транзитного газа, тогда и будем снижать цены на транзит. «Но все прекрасно понимают, что 120 млрд не будет.
При текущей логике, которую исповедует руководство „Нафтогаза“, невозможно сделать стоимость транзита через Украину в Словакию, Чехию, ФРГ ниже, чем даёт „Северный поток — 1“. Технически это возможно, но „Нафтогаз“ упорствует и требует 120 млрд транзита», — говорит украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.
Он считает пройденной точку невозврата в транзитном вопросе и не верит в изменение ситуации после украинских выборов. По его словам, российская сторона договороспособна, но Киев не считает возможным договариваться на российских условиях. Кроме того, «Нафтогаз» тратит десятки миллионов гривен, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2».
Марунич объясняет провал второго раунда консультаций по транзиту газа в Европу ключевым противоречием в позициях Киева и Москвы: украинские власти ни под каким предлогом не хотят идти на мировую с «Газпромом» по решению арбитражного суда в Стокгольме — это решение подаётся населению как «великая перемога» стоимостью в $2,56 млрд, которые должен заплатить «Газпром».
Российская компания обжаловала промежуточное и итоговое решения арбитража, судебные слушания по апелляции начнутся в октябре 2019 года, но «Газпром» не против заключения мирового соглашения по спору с «Нафтогазом» по схеме «отказ от претензий в обмен на новый контракт».
Однако на Украине жертвовать «великой перемогой» не хотят. Основной смысл победы над «Газпромом» — политический, на фоне отсутствия иных «перемог» Киеву эта особенно дорога. Хотя совершенно не исключено, что осенью она обернётся «зрадой». Или разбирательство затянется на годы. А сейчас, во время избирательной кампании, Порошенко может гордиться «освобождением от российской газовой иглы».
«В прошлом, 2018 году нам понадобилось импортировать лишь 10,5 миллиарда кубов, то есть в четыре раза меньше. И это был импорт из Европы, а мы у России газ не покупаем уже четвертый год», — хвалился на днях украинский президент. У здравой части экспертов такие заявления вызывают разве что недоумение. «Это же созвучно тому, что мы обвалили промышленность, ведь большую часть импортного газа потребляла именно промышленность… Это катастрофа», — говорит Валентин Землянский.
Реальность такова, что газовые договорённости между Украиной и Россией полностью зависят от политики. А украинская политика не допускает уступок «стране-агрессору», даже если ценой неуступчивости являются дальнейшее падение секторов экономики, зависящих от импорта российского газа, и страдания населения, вынужденного платить всё больше за «войну с Россией».
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Арина Цуканова
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Гaзкy для фopyмa Пopoшeнкo
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Сергей Шойгу : «А чего вы своих в пример не ставите?»
На протяжении последних пяти лет украинское правительство равняется на армию НАТО. Покупают НАТОвские корабли, другое списанное вооружение и гордятся тем, что именно по крылом Северного альянса в данный момент состоят
В это верят даже в самой Украине, так например украинский журналист во время пресс-конференции задал Российскому министру Сергею Шойгу вопрос: “Почему Россия считает свою Армию самой сильной в мире, а не например американскую, которая таковой и является?”
Шойгу был готов к такому вопросу и улыбнувшись сказал, что каждый Россиянин считает Российскую армию самой сильной в мире, так как она доказывает свое превосходство из года в год.
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«Слава смельчакам»: Порошенко через чёрный ход подал документы в ЦИК (ФОТО, ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко принес документы в Центральную избирательную комиссию, зайдя через черный вход, чтобы не общаться с митингующими.
Об этом в Facebook сообщил блогер Дмитрий Булах.
«Порошенко — смелый и решительный президент. Единственный из кандидатов, кто противостоит Путину! Смельчак! Порошенко принес документы в ЦИК через черный ход, чтобы не отвечать на вопрос “Хто замовив Катю Гандзюк?” Слава смельчакам!» — написал он.
Отметим, что перед зданием ЦИК растянут огромный плакат с надписью: «Извините, так кто же заказал Гандзюк?»
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