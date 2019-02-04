Алексей Орлов об управлении общиной. Родовые методики. (Управление судьбой часть 2)

Алексей Орлов и Дмитрий Таран об управлении общиной. Родовые методики.

(Управление судьбой часть 2)



Практический семинар Алексея Орлова пройдет 16 февраля по адресу:

Проспект Мира 68 стр 1

Телефон +7 909 683 88 69

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Каналы Дмитрия Тарана:

“Информационная война” – информационно-аналитическая программа, автор Дмитрий Таран

Подписаться на видеоканал https://www.youtube.com/user/taranstudio

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ui9w3ExgiNE