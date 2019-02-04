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Алексей Орлов об управлении общиной. Родовые методики. (Управление судьбой часть 2)

09:19. 4 февраля 2019 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Дмитрий Таран об управлении общиной. Родовые методики.
(Управление судьбой часть 2)

Практический семинар Алексея Орлова пройдет 16 февраля по адресу:
Проспект Мира 68 стр 1
Телефон +7 909 683 88 69
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Каналы Дмитрия Тарана:
“Информационная война” – информационно-аналитическая программа, автор Дмитрий Таран
Подписаться на видеоканал https://www.youtube.com/user/taranstudio
В соцсетях:
https://www.facebook.com/graf.kahovsky
http://vk.com/taranproduction
http://graf-kahovsky.livejournal.com/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ui9w3ExgiNE

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