Практическое создание действующей общины на земле. Иван Воронцов и Алексей Орлов. Часть 2
Зачем нужна община.
Иван Воронцов и Алексей Орлов
Часть 1 – https://youtu.be/BsPXtbxrbSc
Приглашаем добрых, здравомыслящих людей для создания проекта действующей общины.
- Идеологическая составляющая,
- Структура самообеспечения и управления,
- Формирование фонда общины,
- Строительство жилых домов и производственного фонда,
- Обустройство территории,
- Взаимодействие с Миром и другими общинами.
Вопросы и предложения об участии и сотрудничестве отправляйте координатору:
Вк https://vk.com/rostislastilist
Скайп live:612934b52dca9203
Почта slavedobshina@gmail.com
rostislav.chizhevskiy@gmail.com (Ростислав ).
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Источник: www.youtube.com