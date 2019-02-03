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Время доверять “Талибану”

13:31. 3 февраля 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:


В официозной американской прессе начали объяснять, почему договор с Талибаном, это хорошо.
Даже не скрывается, что основная задача для США – спасти свой "престиж", ради чего постулируется необходимость уступок.
Вопрос контроля талибов над Афганистаном, уже особо и не подвергается сомнению и принимается как данность.

Время доверять "Талибану"

В мирном процессе, который сейчас ведется с афганскими талибами, на карту поставлены важные интересы США. «Разделение власти» – единственное настоящее препятствие для подписания соглашения и возвращения американских войск домой прямо сейчас.

Для афганцев, конечно, ставки в нынешней войне  бесконечно выше, чем для американцев, для которых также легче всего достичь единственного жизненного интереса: согласия талибов не принимать у себя международных террористов и делать все возможное для предотвращения использования Афганистана  в качестве базы для терроризма против Запада в целом и Соединенных Штатов в частности.

Можно быть уверенным, что талибы не только согласятся с этим, но и выполнят соглашение. Не только потому, что сторонники и симпатики талибов в публичных заявлениях и частных беседах (в том числе и в моих собственных) почти повсеместно, хотя и мрачно, признавали, что принятие «Аль-Каиды» в преддверии 11 сентября было ужасной ошибкой, которая стоила им их правления Афганистаном. Это также верно, потому, что талибы в настоящее время ведут ожесточенную борьбу с силами Исламского государства (которые, безусловно, являются антизападными международными террористами) за контроль над частями Афганистана. Роль талибов как врага Исламского государства (а также разумная подготовка к возможному краху поддерживаемого США порядка в Кабуле) привели Россию и Китай к началу переговоров с талибами.

Наконец, в то время как пакистанские военные поддержали афганское движение «Талибан» как клиентское движение против влияния Индии в Афганистане, они абсолютно не заинтересованы в поощрении повторения событий 11 сентября и последовавших за этим бедствий для Пакистана. И если бы у пакистанцев было такое намерение, их китайские покровители (с их собственными опасениями по поводу исламистского экстремизма в Синьцзяне) удерживали бы их от повторения опрометчивых шагов.

Вторым реальным интересом США к этому процессу является то, что в Вашингтоне называют «авторитетом», но которое более известно под более старым и более честным термином «престиж», – в данном случае, избеганием очевидного и унизительного поражения, которое подорвало бы уважение к США и ободрит врагов США в другом месте. Как один американский генерал сказал мне десять лет назад, он и его коллеги не могут сказать, как будет выглядеть победа в Афганистане, но все они могут сказать, как будет выглядеть поражение. Это выглядело бы как Сайгон в 1975 году. В случае с Афганистаном это, скорее всего, приняло бы форму не прямой победы талибов, а распада афганского государства, за которым последовала победа талибов на больших территориях и углубленная и постоянная гражданская война с другими этническими силами.

Помимо престижа, есть и конкретная заинтересованность США в предотвращении такого исхода. Такая полномасштабная гражданская война приведет к значительному увеличению потока афганских беженцев в Европу. Учитывая то, что произошло из-за кризиса в Сирии, это может нанести смертельный удар по либеральной демократии в Европе, и получившаяся в результате европейская националистическая реакция разрушит весь имидж управляемой США демократии в мире. Однако для предотвращения этого потребуется согласие и серьезные уступки Турции и Ирану, что подрывает геополитическое положение Америки на Ближнем Востоке.

Поэтому ключевой вопрос заключается в том, можно ли заключить сделку с талибами о контроле над афганским государством, и если она будет достигнута, будет ли она выполняться. Ключевой вопрос здесь – не культура или идеология, а сила. В Афганистане уже есть исламская конституция, которую можно изменить, чтобы она выглядела еще более исламской. Но с точки зрения власти в центре, талибы неизбежно потребуют либо сильного центрального правительства, в котором они будут иметь очень большую долю, либо нейтрального правительства (возможно, в соответствии с новой парламентской конституцией) с очень небольшой реальной властью.

И что бы ни случилось, они будут требовать фактического (хотя и не обязательно явного и формального) контроля над своими основными районами поддержки в Большом Кандагаре, Большой Пактии и Кундузе, включая фактический военный контроль со стороны талибов, над силами входящими в состав Афганской национальной армии и полиции. Судя по опыту их правления в 1990-х годах, большинству простых противников движения «Талибан» в этих районах будет позволено отправиться домой с миром. Жесткие лидеры антиталибов должны будут либо бежать или умереть.

Поэтому возникает вопрос: может ли такое соглашение о разделе власти быть достигнуто между существующим афганским государством и движением "Талибан", и если оно будет достигнуто, будет ли оно действовать достаточно долго, чтобы Соединенные Штаты могли уйти без унижения. Если такая сделка рухнет через несколько лет – что ж, это будет ужасно для Афганистана, но общественность США к тому времени забудет все об Афганистане, и, без сомнения, американское общественное мнение найдет кого-то еще, кто виноват в провале США.

В настоящее время кабульское правительство не может согласиться с такими условиями. Вашингтон, конечно, может принудить его угрозой одностороннего ухода, но этим бы США отбросили большую часть своей способности оказывать какое-либо давление на талибов.
Ограничение поведения талибов после ухода США на самом деле будет задачей не Соединенных Штатов, а соседей Афганистана – Пакистана, Ирана, Китая, России и Индии – и поэтому они должны быть централизованно включены в мирный процесс. Но, конечно, нынешние отношения США с Россией и Китаем вряд ли позволят это, тем более, что США вообще не имеют прямых отношений с Ираном. Китайская помощь также необходима, чтобы повлиять на Пакистан, чтобы он не стремился использовать Афганистан в качестве базы для терроризма, направленного против Индии.

Есть одна вещь, которую Соединенные Штаты могут дать Китаю, России и Ирану в обмен на их помощь и от которой они должны отказаться в любом случае в рамках любого соглашения с талибами. Любая идея о долгосрочных базах США в Афганистане, которых, как опасаются Китай, Россия и Иран, и которые могут быть использованы для угрозы им, должна быть отброшена. Это то, что талибы абсолютно обязаны требовать, и Соединенные Штаты должны легко это дать. Ибо это далеко не стратегические активы, эти базы в конечном итоге находятся где-то между стратегической ответственностью и набором лагерей заложников. Учитывая их географическое положение и неизбежную долгосрочную нестабильность Афганистана, было бы стратегически глупо оставлять там американские войска навсегда. Помимо всего прочего,

https://foreignpolicy.com/2019/01/31/its-time-to-trust-the-taliban/ – цинк

России в текущей ситуации надо добиваться от Талибана:

1. Системной борьбы с ИГИЛ вплоть до полной ликвидации вилаята Хорасан.
2. Отсутствия американских баз и баз НАТО на территории Афганистана.
3. Гарантий от талибов, что не будет предприниматься агрессивные действия на границе Афганистана и Таджикистана. Талибы должны заниматься Афганистаном, а не лезть в другие республики Средней Азии.
4. Сокращение маковых посевов и промышленного производства героина, большая часть которого через республики Средней Азии сейчас идет в Россию, либо через Россию в Европу.
5. Установления межэтнического мира на территории Афганистана и гарантии отсутствия этнических чисток после победы Талибана.

Если Талибан будет действовать в этом направлении, можно рассчитывать, что после ухода США и установления легального контроля Талибана над Афганистаном, его могут вычеркнуть из списка террористических организаций и будут установлены формальные дипломатические отношения.
О таком сценарии представитель РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил еще в начале "нулевых". В ближайшие годы он вполне может стать реальностью.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4750241.html

Метки: война в афганистане, США, талибан
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