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Россия уже 7 лет ведёт тайную войну. Подробности

16:50. 3 февраля 2019 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

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Мы обнаружили, что Россия на протяжении 7 последних лет ведёт тайную, тщательно скрываемую войну. Это война с коррупцией и несправедливостью в распределении доходов. Не верите? Расскажем в подробностях сразу после подборки позитивных новостей недели.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qQJO1KQfAc4

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