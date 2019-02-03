Россия. 20 лет без войны. Остался год

Главной причиной разочарования президентом РФ среди части патриотов является его абсолютная скрытность — неизвестность мотивировок и логики принятия решений, а значит, невозможность контролировать, анализировать и оценивать процесс.

Для многих патриотов — это состояние, близкое к панике. Накопление последней, в свою очередь, приводит активных, думающих, сопереживающих людей через моральное опустошение и усталость к разочарованию.

Ведь на фоне крупных тактических побед нашего президента (Крым, Сирия, армия, дипломатия…) есть и серьезные провалы (Украина, образование, культура, девальвация рубля, пенсионная реформа, снижение уровня жизни…), которые в совокупности патриоты-пессимисты воспринимают как стратегическое отступление, ведущее к поражению в гибридной войне.

Другая часть патриотов генерирует оптимистические реляции, несмотря ни на что. Их не берет ни избыток плохих новостей, ни время…

Если посмотреть на В. В. Путина глазами патриотов-оптимистов и попытаться исключительно рационально истолковать и обобщить логику его действий, в том числе с помощью малозначимых на первый взгляд признаков, то может получиться неожиданно понятная в своей последовательности и объективности картина.

Баланс между сдерживанием врага и отступлением можно рассчитывать только по ходу действий. Полные данные о состоянии дел на фронтах могут быть только в ставке главнокомандующего. Только ставкой могут быть приняты решения о прямых наступлениях и отвлекающих маневрах.

К числу последних могут относиться и вынужденные тактические отступления, например, с целью минимизации потерь, необходимости перегруппировки или имитации слабости и провоцирования у врага губительной эйфории от иллюзии полного владения инициативой.

К этой категории приемов можно отнести и все вышеперечисленные «тактические провалы» Путина. К сожалению, во всех случаях неизбежны потери, но стратегия важнее.

Даже назначение Путина на должность президента не было перехватом инициативы, а просто Россия перестала отступать, зацепившись за плацдарм. Как Донбасс в гражданской войне сегодня ведет позиционные бои и мирится с постоянными нарушениями «минских соглашений», так же действует и Россия в гибридной войне, мировой и гражданской одновременно, терпя «плевки» и «пощечины».

И если предположить, что все уступки Западу и местным коллаборационистам — это тактика Верховного Главнокомандующего, то нужно представить убедительные признаки этого. Приступим…

Президентский старт Путина с отрицательной отметки, когда Запад уже вел инвентаризацию страны («опись — протокол, сдал — принял»), вынудил согласиться на кабальные условия (потери).

Минусовая стартовая отметка (разруха экономическая, политическая, моральная…) и дополнительное обременение в виде кабальных соглашений — условие неразрешимой задачи. Это объясняет долготу перегруппировки сил и подготовки к сопротивлению только на локальных театрах военных действий, не представлявших потенциальной угрозы Западу на момент соглашения.

Возможные сроки соглашения, в силу тотального превосходства позиций Запада, казались маловероятными. Но встреча Путина с Бушем в 2005 году в Братиславе, по-видимому, с крупным обменом уступками, убедила в наличии сроков кабалы.

Кстати, именно срок мог быть большим обменным козырем в руках Запада, уверенного, что Россия до него все равно не дотянет. Запад очень любит разменивать даром доставшийся козырь на дорогие уступки со стороны жертвы.

Крайним сроком представлялся сначала 2010 г., а потом 2015 г. — перевороты в Грузии и на Украине давали повод подозревать США в желании застолбить участок до истечения срока соглашения, когда у пришедшей в сознание России будут развязаны руки.

Также крайним сроком могло стать не только определенное время, но и событие, например, выборы президента. Это побудило многих экспертов, аналитиков и наблюдателей после неоправдавшихся ожиданий чистки либеральных отложений в 2012-м г. сделать следующую ставку на 2018 г. И опять мимо… Выдавать желаемое за действительное — слабое, но, в тяжелых случаях, спасительное утешение.

И вот — 20-й год. Какие же признаки и намеки указывают на него как на очередной крайний-прекрайний срок?

1. Примерно в 2000-м году, в начале своего президентства, В. В. Путин процитировал кого-то из исторических деятелей: «дайте мне двадцать лет и я верну вам сильную Россию». Теперь можно рассматривать это высказывание как сознательную подсказку или как бессознательное стремление проговориться. И то, и другое может быть принято в качестве слабого, но аргумента, существования крайнего срока соглашения.

Судя по всему, в то время мало кто придал значение этому заявлению (автор — не исключение), т. к. срок казался неимоверно долгим и потому — неестественным.

2. Снисходительно заключая соглашение с Путиным, Запад лицемерно маскировал рассчитанный и подготовленный им скорый развал России, поэтому мог обсуждать (продавать) сроки, не думая, что оппонент до них доживет. Но начавшаяся в 2002–2003 годах системная критика российского Президента стала первым симптомом осознания Западом своего геополитического просчета.

3. Неоднократно произнесенные публично Бушем, Клинтоном и Обамой похвалы главе Кремля, мол, он всегда держит слово, выдавали их острое желание призвать в свидетели мировое сообщество для поощрения Путина к дальнейшему соблюдению кабальных соглашений. Одними из самых главных пунктов которых могли быть: политическая и экономическая подчиненность России Западу и неприкосновенность либеральных кадров и сфер их влияния.

4. На задаваемые В. В. Путину вопросы о несменяемости либералов в правительстве он много раз отвечал, что не любит чехарды. Однако многократные отставки генералов — по 18-20 человек за раз — этого не подтверждают. Будем считать это еще одним малозаметным признаком временного соблюдения навязанных правил.

5. Стало заметно в последнее время, что в 20-й год упирается много разных линий — экономические, политические, социологические… И критическое нарастание экономических проблем в США с Британией, и подгонка Россией крупных инфраструктурных проектов под конец 19-го (один Крымский мост с его сверхсрочным возведением чего стоит), и фиаско либеральной идеологии, и кризис однополярного мира…

А на самом-то деле, может быть, потому все так сгустилось, что Запад не занимался своими проблемами, рассчитывая на автоматическое их решение после развала России?! Видимо, его колониальное прошлое вообще не выработало иных способов решения внутренних проблем, кроме силового захвата и разграбления чужого имущества, высасывания чужой крови. А период социального прогресса Запада объясняется заимствованием и присвоением чужих идей и практик, например, у Советского Союза.

6. Пущенные залпом в 18-м году (технологично предваренные в 17-м хитрой увязкой роскоши медведевских дач и прочей коррупции с властью Путина), вызывающие атаки либералов на социальную сферу с целью обвального ухудшения уровня жизни населения и доведения его до привычки к неизбежности бунта. «Майдан»-то хорошо бы успеть провернуть до 20-го года.

7. На недавней встрече с правительством Путин нехарактерно, под камеру, сделав акцент на 19-м годе, пригрозил смотреть не только в отчеты, но и на реальные результаты и мнение людей. Вроде бы мелочь, но на фоне угрюмых лиц ключевых болванов вполне себе вписывается в нашу логику.

Если предположить, что основным пунктом уступок со стороны Запада было ограничение/упразднение военных диверсий на территории России, аналогичных Северо-Кавказской ельцинской поры, то он тоже, по-своему лицемерно и коварно, соблюдал свою часть соглашения.

И если это так, то становится очевидным стремление Запада, спровоцировав Россию на нарушение своей части соглашения втягиванием в грузинские и украинские военные конфликты, выбить ее из международного права как субъекта, с фатальными последствиями.

Но если вопреки давлению Запада и разрушительной деятельности пятой колонны (например, по затягиванию союза с Белоруссией), Россия смогла подняться, то что будет, когда она получит полную свободу и независимость?!

Запад боится заслуженного возмездия за совершенные чудовищные преступления, поэтому и называет Россию угрозой…

Все эти признаки и многое другое, а также истерика Соединенных Штатов Ада указывают на большую вероятность окончания кабальных для России соглашений в 20-м году. Возможно, об этом знают только: глубинная власть, государство-гегемон и Путин. Остальные кое-кто могут догадываться. К числу последних не относятся польши, украины и прочие европейцы, подставляющие себя под 20-й г. в качестве пушечного мяса ради американского «сдерживания России».

Впрочем, истерика — это мягко сказано. Агония! Потому что все резкие, вплоть до паники, действия США в последнее время больше похожи на: «активизацию компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с угасанием жизненных сил организма».

В данном случае — на борьбу с угасанием гегемонии.

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Павел Гортаков, специально для «Русской Весны»