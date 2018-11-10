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Балтфлот России разгромили без войны

17:00. 10 ноября 2018 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал:

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Соотношение сил с соседними странами НАТО по Балтике — 20:1 не в нашу пользу

Давно ожидаемая, но от того не ставшая менее прискорбной новость: из боевого состава Балтийского флота окончательно выводится одна из двух оставшихся в его строю подводных лодок — дизель-электрическая Б-227 «Выборг». Она отправляется в Кронштадт на свой последний ремонт, из которого выйдет уже музейным экспонатом местного филиала одного из любимых детищ министра обороны Сергея Шойгу — военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».

Неизвестно, какие мысли будут посещать в кронштадтском «Патриоте» будущих экскурсантов, когда они через несколько лет спустятся в отсеки отремонтированного, но навсегда обездвиженного «Выборга». Нельзя исключать, что среди навеянных этой картиной озарений будет и такое: «А ведь этот корабль — один из последних свидетелей, как современная российская власть угробила славные подводные силы Балтики, родившиеся еще в марте 1906 года после указа императора Николая Второго!».

И эта догадка, увы, окажется очень похожей на правду. Потому что в составе дислоцированного в том же Кронштадте единственного на Балтфлоте 3-го отдельного дивизиона подводных лодок нынче осталась лишь одна латанная-перелатанная дизель-электрическая Б-806 «Дмитров». Которая всего на три года «моложе» «Выборга», вынужденно подаренного военными моряками парку будущих патриотов (в боевой состав ВМФ эти подлодки были введены в 1982 и 1986 годах соответственно).

Совокупность перечисленных фактов, бесспорно, означает одно — подводных сил у Балтийского флота России сегодня практически не осталось совсем. Соотношение с одними только соседними странами НАТО в этой сфере боевых возможностей — 20 к 1 не в нашу пользу.

Неудивительно, что полтора года назад даже Бюро национальной безопасности традиционно не слишком сильной во флотском отношении Польши (сегодня у нее худо-бедно в наличии 5 дизельных подводных лодок) в целях противодействия «угрозам со стороны РФ» совершенно серьезно поставило задачу достижения полного господства на Балтийском море над русскими.

А вместе с немцами (еще 6 подлодок), шведами (5 субмарин), голландцами (4 подлодки) объединенные силы НАТО уже давно в состоянии мгновенно и в любой момент перекрыть для нас проливную зону Балтийского моря (проливы Малый Бельт, Большой Бельт, Эресунн (Зунд), Каттегат и Скагеррак). И тем самым отрезать корабли ВМФ РФ от кратчайшего выхода в Северную Атлантику. Итог этому безобразию в марте нынешнего года подвел бывший командующий Балтфлотом адмирал Владимир Валуев: «На Балтике, которую окружают девять стран, есть подводные силы Германии, Польши, Швеции. Если проанализировать ситуацию, то без подводных лодок, я считаю, задача по выполнению операций Балтфлотом в полном объеме нереальна».

 

В переводе с «адмиральского» на русский: «Балтийский флот России если сегодня и боеспособен, то весьма и весьма ограниченно».

Как Москва думает исправлять ситуацию? Да пока, честно говоря, почти никак. В ближайшие пять лет для единственного на БФ 3-го отдельного дивизиона подводных лодок на верфях даже и не собираются закладывать новые субмарины. А, собственно, все, что сегодня в области неатомных подводных лодок способна реально строить наша страна, — это субмарины проекта 636.3 «Варшавянка» с высокоточными крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» на борту.

Шесть таких кораблей корабелами «Адмиралтейских верфей» Санкт-Петербурга один за другим сравнительно недавно отправлены на Черное море и там составили 4-ю отдельную бригаду подводных лодок в Новороссийске. Две первые подводные лодки серии — «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону» вошли в состав Военно-морского флота в августе и декабре 2014 года. Третья и четвертая — «Старый Оскол» и «Краснодар» переданы в состав Черноморского флота в июле и ноябре 2015 года. Пятая — «Великий Новгород» — в октябре 2016 года. Шестая — «Колпино» — в ноябре 2016 года.

Теперь следующая шестерка «Варшавянок» с июля прошлого года в Питере создается исключительно для тоже бедствующего Тихоокеанского флота (уже заложены ПЛ «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов»). Завершение работ по этому контракту с Минобороны РФ на «Адмиралтейских верфях» запланировано на 2022 год.

Таким образом, года приблизительно до 2025-го и новых «Варшавянок» балтийцам тоже не достанется.

Существует, правда, скромная надежда на постройку для них к обозначенному сроку пары более современных дизель-электрических подводных лодок проекта 877 «Палтус». По сравнению с «Варшавянкой» надводное водоизмещение каждого такого корабля снижено почти в 1,3 раза — с 2300 до 1765 тонн. Скорость полного подводного хода наоборот — увеличена с 19−20 до 21 узла. В полтора раза уменьшена и численность экипажа.

Но с «Палтусами» именно в силу их новизны у нас вообще слишком мало определенности. Потому что работа над проектом 877 в целом на «Адмиралтейских верфях» идет аж с 1997 года. Достижение (если его так можно назвать, в чем многие сомневаются) единственное — подводная лодка Б-585 «Санкт-Петербург» в боевой состав Северного флота принята в 2010 году. Но — только в продолжающуюся по сей день опытную эксплуатацию. Поскольку выяснилось, что на ней слишком много просто-таки неустранимых недостатков.

По этой причине работа над «Палтусами» далее пошла через пень-колоду. Строители то бросали две другие заказанные им такие же подлодки (Б-586 «Кронштадт» и Б-587 «Великие Луки»), то заново на них наваливались. Результат? Заложенный в 2005 году «Кронштадт» спущен на воду только в минувшем сентябре. А «Великим Лукам» и до этого еще далеко. А с учетом прискорбного опыта с «Санкт-Петербургом» нет ровно никаких надежд и на скорое завершение их госиспытаний, когда таковые все же начнутся. Но даже и когда все муки и с этими «Палтусами» закончатся, они (это уже решено!) на Балтике не останутся, уйдут на Северный флот.

Тут бы Минобороны и закончить танец на граблях с набившей оскомину надписью «проект 877». Но — нет. 28 июня 2017 года на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что в ближайшее время будут законтрактованы еще два серийных «Палтуса». И будут они строиться на «Адмиралтейских верфях» в период «до 2025 года».

Можно, конечно, предположить, что хоть этими кораблями лет через семь все же пополнят Балтфлот. Потому что его единственная краса и гордость в морских глубинах — Б-806 «Дмитров» к тому времени уже будет вовсю готовиться отмечать свой 40-летний юбилей. И вряд ли чисто физически окажется в состоянии продолжать все более рискованные погружения.

Так что же делать? В Минобороны нашли выход. «Делиться нужно!» — такое решение доведено до штаба Черноморского флота. Дело в том, что в составе его уже упомянутой 4-й Новороссийской бригады подводных лодок кроме шести новеньких многоцелевых «Варшавянок» числится и единственная в мире дизель-электрическая подводная лодка с водометным движителем — Б-871 «Алроса» (проект 877В). Эта уникальная субмарина помнит еще бурный развал СССР — она передана флоту 1 декабря 1990 года.

В марте 1992 года лодка едва не была захвачена у причала в Южной бухте Севастополя частью собственной команды для последующей «самостийной» передачи ее в состав формировавшихся тогда в этом городе Военно-Морских сил Украины. Форменное пиратство было пресечено благодаря старпому и двум решительным вахтенным матросам, забаррикадировавшимся в моторном отсеке и угрожавшим взрывом подлодки.

Потом целых четыре года Б-871 ни разу не выходила в море по причине отсутствия на ней аккумуляторных батарей. Приобретение таких батарей по настоятельной рекомендации Кремля взяла на себя ведущая алмазодобывающая компания России. В благодарность за это субмарина и обрела нынешнее странноватое для боевого корабля имя.

До 2014 года «Алроса» оставалась единственной подводной лодкой Черноморского флота. Только с ее помощью хоть как-то удавалось отрабатывать работу противолодочных расчетов надводных кораблей ЧФ и его авиации. В 2011 году «Алроса» ненадолго покинула Черное море, сгоняв вокруг Европы на ремонт в Кронштадт. Через год вернулась как это принято у нас в последние годы — в сопровождении буксиров. По пути из Кронштадта до испанского порта Сеута «Алросу» сопровождал балтийский СБ-921. До Севастополя субмарина шла под сопровождением черноморского буксира «Шахтер».

В 2014-м этой подлодке понадобился новый ремонт. Поскольку Севастополь уже вернулся в Россию, все работы решено было провести здесь, в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота. Только и там, похоже, за десятилетия нахождения на принадлежавшей Украине земле, работать во многом разучились. Во всяком случае, выход в море «Алросы» вначале назначенный на 2016 год, перенесли на 2017-й. А теперь говорят: «Не ранее 2019 года».

Потом наверняка понадобится около года на восстановление навыков экипажа, сдачу курсовых задач и подготовку к новому межфлотскому переходу. Если все суммировать — до 2020 года «Алроса» Балтфлоту точно не помощник. И значит в составе 3-го отдельного дивизиона в Кронштадте еще долго так и будет числиться единственная боевая единица — «Дмитров».

Вообще-то этого мало не только для серьезной войны. Даже противолодочникам — балтийцам отрабатывать собственные учебно-боевые задачи зачастую будет просто не с кем. Потому что и «Дмитров» не сможет безвылазно проводить все время в полигонах. И это тоже огромная проблема.

 

Источник: svpressa.ru

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