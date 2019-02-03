После встречи с Путиным началась травля сербских лидеров Черногории, обвинённых в подготовке «пророссийского» переворота (ФОТО)

Председатель Судебной палаты Черногории Сюзана Мугоша запретила покидать столицу страны лидерам двух ведущих оппозиционных партий Мандичу и Кнежевичу, обвиняемых в попытке «пророссийско-просербского» госпереворота*. Сербы уверены, что это наказание за встречу с Путиным, состоявшуюся несколько дней назад.

Гонения со стороны государства против лидера Новой сербской демократии Андрия Мандича и главы Народно-демократической партии Милана Кнежевича продолжила судья Сюзана Мугоша, которая запретила им выезд за пределы Подгорицы.

«Поразительно, что это решение было принято сразу после встречи, которую представители черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрия Мандич и Милан Кнежевич провели с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время его визита в Белград, где политики затронули и вопрос гонений на них, кроме того, политики передали привет лидеру РФ от сербского народа в Черногории», — пишут местные СМИ.

«Вы герои», — сказал Владимир Путин лидерам сербов Черногории на той встрече.

Кроме того, несколько дней назад в Белграде была объявлена сессия сербского парламента (Народной скупщины Республики Сербия — прим. РВ), где планировалось отметить большой вклад в развитие и защиту сербской культуры члена-корреспондента, академика Сербской Академии наук и искусств Матии Бечковича.

Сербско-черногорские издания сообщают, что это были «спусковые механизмы», которые послужили поводами для заказчиков, чтобы начать новый этап травли оппозиционных политиков.

Председатель Судебной палаты Черногории Сюзана Мугоша пояснила, что запрет основывался на судебном разбирательстве по обвинительному заключению специальной прокуратуры против нескольких обвиняемых и, в частности, Мандича и Кнежевича, которые обвиняются в совершении уголовного преступления в виде создания преступной организации, готовившей госпереворот.

Об этом говорится в решении, вынесенном Советом Высшего суда от 28 января, в соответствии с которым Кнежевичу и Мандичу запретили покидать резиденцию.

«Если обвиняемый нарушает установленную меру надзора, в отношении него может быть назначено содержание под стражей. Принятая мера наблюдения будет действовать до тех пор, пока в ней есть необходимость, и не позднее, чем до окончательного завершения процедуры», — говорится в решении.

В этом решении суд абсурдно ссылается на Европейскую конвенцию о свободе передвижения, объясняя ограничения Мандича и Кнежевича, которые не должны покидать территорию Подгорицы.

Адвокат лидеров черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Душан Радосавлевич заявил во время судебного разбирательства по делу о так называемом «перевороте», что решение судьи Сюзаны Мугоши стало беспрецедентным скандалом и что он хотел бы ее освобождения от рассмотрения этого дела.

Справка «Русской Весны»

Процесс против Мандича и Кнежевича, во-первых, связан с тем, что «Демократический фронт», который они возглавляли, активно выступал против вступления Черногории в НАТО и предлагал провести референдум по данному вопросу, во-вторых, власти Черногории обвиняют лидеров оппозиции в попытке государственного переворота в 2016 году.

После этого черногорский парламент на экстренном заседании снял депутатскую неприкосновенность с лидеров «Демократического фронта» по запросу специальной прокуратуры страны.

Арест лидеров оппозиции ожидался в любую минуту, но в последний момент верховная прокуратура Черногории постановила не заключать их под стражу.

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