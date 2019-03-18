В Псковской области комиссия разбирается с травлей школьницы, пожаловавшейся Путину на бедность

В Псковской области создана комиссия, которая должна будет разобраться с травлей школьницы, в декабре 2018 года написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину. В обращении на сайте Кремля девочка пожаловалась на бедность, после чего ее начали преследовать в интернете, а ее мать вынужденно уволилась с работы. Однако в Следственном комитете назвали угрозы фейком. Пресс-секретарь президента РФ со своей стороны заявил, что заниматься ситуацией вокруг семьи - это не прерогатива Кремля.

Комиссия, созданная по поручению губернатора Михаила Ведерникова, выедет в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся вокруг семьи Перчиковых, сообщается на сайте администрации Псковской области.

Члены комиссии на месте пообщаются с Еленой и Тасей Перчиковыми, проведут выездное совещание и в случае необходимости примут соответствующие меры, отмечается в сообщении.

12-летняя Тася Перчикова написала письмо Путину, где пожаловалась, что ее мама работает медсестрой в две смены и получает все равно низкую зарплату, а самой девочке из-за закрытия единственной томсинской школы приходится ездить на учебу в соседнюю деревню за 30 километров, сообщало "Радио Свобода". Кроме того, школьница попросила подарить ее маме мотоблок или мини-трактор, чтобы было легче обрабатывать землю.

"Я очень люблю маму и вижу, как ей тяжело. Помогите пожалуйста, сделать маме подарок, чтобы ей было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю. И маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств почти до потери сил", - написала девочка президенту.

"Дома у нас живут козочки, мама привезла весной телочку. Ее зовут Карамелька. Я ее очень люблю. И мы надеемся, что она будет очень хорошей коровкой. Я помогаю маме по дому. Ухаживаю за козочками, курочками, телочкой. (…) Участвую в олимпиадах по предметам. Мне это очень нравится. Есть даже дипломы!" - рассказала подробности своей жизни в деревне Тася, отметив, что в город возвращаться не хотела бы, и пригласила главу государства в гости.

"Здесь я заканчивала уроки в час-два, а не в пятом часу, когда вся никакая уже"

Перчиковы переехали в Томсино из Ленинградской области, устав жить в съемном жилье и сумев накопить только на дом в деревне, но девочке здесь очень нравится. Когда она увидела по телевизору репортаж о выделении спортзала школе с 33 детьми, в то время как единственную школу в ее деревне закрыли, ее это очень возмутило, что и послужило толчком к написанию письма президенту.

"У нас в двухэтажной школе училось 60 детей и ее закрыли! Тут были дети! В два раз больше детей! Почему ее закрыли?! Тут живет глава района (Леонид Курсенков. - Прим. NEWSru.com). Получается, он не отстоял школу?" - рассказала Тася "Радио Свобода" и добавила, что хочет помочь маме, потому что ей трудно, и ей самой тоже. "Я хочу, чтобы школа тут была, рядом", - сказала девочка.

"Если мама работает на смене, а я далеко в школе, животных кормить некому вообще. Здесь я заканчивала уроки в час-два, а не в пятом часу, когда вся никакая уже", - посетовала Тася.

Однако Путин не ответил на письмо, его спустили на местный уровень, а псковские чиновники заявили, что помочь "не представляется возможным", цитирует Znak.com.

Елена Перчикова ничего не знала об инициативе дочки и очень удивилась, когда ей на телефон пришло уведомление "Ваше обращение к президенту РФ Владимиру Путину перенаправлено в Государственное управление образования Псковской области". Она не стала ругать Тасю, но попросила впредь обсуждать с ней свои идеи.

Чиновники сначала решили купить мини-трактор, но потом передумали

В итоге чиновники сначала выразили желание заключить социальный контракт с Перчиковой на покупку мини-трактора, но потом заявили, что денег на это в бюджете нет. А глава Себежского района Леонид Курсенков заявил, что семья Перчиковых не единственная, кто испытывает подобные трудности. "У нас в районе 19 тысяч населения, из них такие семьи примерно все в одинаковом состоянии, оказать помощь каждому, купить трактор, мы по закону не имеем права", - указал он.

Между тем после публикации на сайте "Радио Свобода" о ситуации в семье Перчиковых узнала вся Россия, и граждане начали присылать пожертвования, посылки с детскими вещами и прочие подарки, денег набралось около 90 тысяч. На них семья купила технику для огорода, учебники, одежду и лекарства. Но это крайне разозлило односельчан, и они начали травлю семьи, писала "Медуза".

"Называли идиоткой, выскочкой, что вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим. Ты дура, раз попросила. Дети в селе перестали со мной дружить и стали вести себя как будто враги. Девочки угрожали, что будут снимать меня на видео и ржать", - рассказала Тася изданию. К слову, ее мама со всеми надбавками получает 11 589 рублей.

Школьницу обвинили в воровстве, семью - в мошенничестве. Девочке пришлось учиться, опять же на пожертвования, дистанционно в одной из московских школ, так как прежнюю школу она посещать не может.

Кроме того, местное ВГТРК назвало в репортаже переселенцев из Петербурга "дауншифтерами", внесшими "перчинку" в жизнь глубинки.

Последней каплей стал ноутбук в подарок

В феврале фонд "Земляки" подарил Тасе ноутбук для учебы. Этого, по словам Елены Перчиковой, односельчане "уже не смогли им простить". Бывшие подружки Таси начали переписываться с ней в соцсети "ВКонтакте" от лица мальчика. Школьник якобы сказал, что она красивая и он хотел бы с ней встречаться, а также выпрашивал обнаженные фотографии. Девочка прислала один такой снимок, после чего аккаунт "мальчика" был удален, а фото растиражировали по всем пабликам, связанным с Себежским районом.

Елене Перчиковой эту фотографию прислала незнакомая односельчанка со словами "полюбуйтесь, какие фотографии ваша дочь присылает взрослым парням". "Будьте такими же, как и все. Просто у нас все живут как могут и никто ничего не просит, т. к. это бесполезно, потому что закидают камнями", - добавила женщина.

Елена написала заявление в полицию, материалы направлены в Следственный комитет Псковской области. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за распространение порнографии.

"В следующий раз дочка будет порвана от уха до уха"

В середине февраля "Радио Свобода" опубликовало фильм о семье Перчиковых. Неделей позднее Елене позвонили и сказали, что "если ты не понимаешь одного раза, в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха".

"Я уже под всеми публикациями и всюду попросила у всех прощения за то, что дочь написала это письмо, мне очень страшно. У нас в Идрице колония, а в Сосновом бору поселение для зеков. После этого предупреждения дочка у меня боится выйти из дома", - жалуется Елена.

Параллельно сотрудники больницы стали писать на Перчикову жалобы на имя главврача, заявляя, что женщина якобы не справляется со своими персональными обязанностями. В результате 13 марта Елена Перчикова уволилась.

"Медуза" приводит высказывания односельчан в адрес семьи Перчиковых:

"Эта Ленка рассказывает журналистам, что получает в больнице за смену 5600 в месяц. Ну и что? Моя жена получает столько же, но что-то нам трактора и ноутбуки в подарок не присылают из-за этого. А у этой хватает наглости просить что-то".

"Ладно, тебе подарили что-то - так нужно быть человеком, делись с соседями! Тебе что, одной эти деньги нужны? Возомнила о себе невесть что! Нам всем сейчас тяжело живется".

"Дочку ее вон обидели. А еще мало обидели, значит, раз до сих пор с монатками не уехала".

"Тася та еще выскочка, и проучили ее поделом".

Сейчас Елена Перчикова ищет дом в Псковской области, чтобы срочно переехать туда и перевезти дочь. Аренда полуразрушенного дома, который она нашла, составляет четыре тысячи рублей в месяц, но владелец просит предоплату за полгода и таких денег у семьи нет. Между тем соседи Перчиковой, встречая ее на улице или в магазине, продолжают угрожать ей и Тасе. Есть и те, кто поддерживает Перчиковых, но эти люди сами уже уехали из Томсино.

СК сначала назвал угрозы фейком, но затем поправился

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области заявили, что провели проверку и установили, что семья Перчиковых не получала никаких угроз, передает ТАСС.

[Представители ведомства] лично общались с семьей, с ними сразу связались и попытались выяснить, кто им угрожает. Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой", - пояснил собеседник агентства.

Через некоторое время в СК переформулировали высказывание, заменив слово "фейк" фразой "не соответствует действительности".

Однако после первой же публикации заявления Следственного комитета "Медуза"повторно связалась с Тасей Перчиковой. Она подтвердила, что рассказывала с мамой следователям об угрозах в свой адрес и информация, публикуемая в СМИ, является правдой.

Песков: пусть с семьей Перчиковых разбираются местные власти - это не прерогатива Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что самым правильным будет детально и по-человечески разобраться в ситуации вокруг семьи Перчиковых из Псковской области.

"Нужно просто по-человечески разобраться в ситуации на месте", - цитирует ТАСС представителя Кремля. "Оперируя какими-то отрывчатыми данными, вряд ли можно чем-то помочь", - отметил он. "Здесь очень важно уйти от примитивистских подходов в освещении", - добавил Песков.

Он также отметил, что этот вопрос - "никак не прерогатива Кремля". По его словам, над решением проблемы уже работают местные власти в регионе и другие структуры, в том числе следственные органы. "Мы не будем никак это комментировать", - заявил он.

Источник: https://www.newsru.com/russia/18mar2019/tasya.html?utm_source=rss