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Большой сдвиг в отношениях США и России: Трамп «пришёл на поклон» к Путину

04:30. 1 апреля 2020 248 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Большой сдвиг в отношениях США и России: Трамп «пришёл на поклон» к Путину | Русская весна

Разговор российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа — не что иное, как сдвиг в отношениях Москвы и Вашингтона. И тот факт, что именно глава США поднял телефонную трубку первым, говорит о многом.

Если бы сегодня в мире не бушевал коронавирус COVID-19, то этого разговора бы и не состоялось. Не надо быть экспертом, чтобы понимать, что наши государства придерживаются абсолютно разных идеалов.

Но Трамп решился, чего бы ему это ни стоило. По сути, он даже рискнул своим президентским креслом, так как резкий поворот в отношении Москвы на руку его политическим оппонентам в преддверии выборов в США. Для них это снова сигнал начать травлю и обвинить нынешнего президента в том, что он сдал позиции Штатов. Или опять начать вбрасывать новости о том, что Дональд — «агент Кремля».

В целом главам государств удалось обсудить множество вопросов. О чем, кстати, стало известно только через несколько часов после переговоров. Выяснилось, что Владимир Путин и Дональд Трамп затронули такие темы, как: ситуация на мировом рынке нефти, договорились о двухсторонних консультациях на уровне министров энергетики, обсудили предстоящую встречу Большой двадцатки, ситуацию в Венесуэле и многое другое. Главной темой, естественно, оставалась борьба с коронавирусом COVID-19.

Путин в дипломатической манере сделал «ход конем» и отправил в Соединенные Штаты необходимую медицинскую помощь. И, наверное, этот шаг создал окончательное мнение, что Трамп не контролирует ситуацию и был вынужден «пойти на поклон».

Кстати, характерно, что перед звонком в Кремль американский лидер хорошо подготовился. Перед тем, как позвонить Путину, он вспомнил о роли Советского союза во Второй мировой войне. В то же время заслуги Германии он, мягко говоря, принизил, заявив, что немцы были врагами.

Теперь нужно следить, как американский истеблишмент отреагирует на ситуацию. Пойдет против Дональда Трампа или с ним заодно. Но на данный момент нервозность американского президента очевидна.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1585680813

Метки: Новости

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