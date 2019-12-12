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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку.

12:25. 12 декабря 2019 93 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

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Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился?

В среду президент США Дональд Трамп и глава МИД России Сергей Лавров вступили в полемику вокруг итогов собственного же разговора, прошедшего накануне вечером. Собеседники заочно поспорили о том, звучала ли во время их беседы в Овальном кабинете тема «российского вмешательства» в выборы в США или не звучала.

Как только Лавров вышел от президента, Трамп выпустил твит, в котором утверждается, будто российского гостя предупредили о недопустимости вмешательства спецслужб РФ в следующие американские президентские выборы. Однако Лавров, выступая на общей с госсекретарем Майком Помпео пресс-конференции, опроверг сообщение Трампа. «Мы не обсуждали выборы (2020 года)», – цитирует министра «Коммерсантъ». Тем не менее, Лавров считает, что его разговор с Трампом прошел в атмосфере взаимопонимания.

Наш министр четыре раза повторил, что предлагает Помпео вместе обнародовать засекреченную переписку Кремля и Белого дома по поводу претензий о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Но Помпео уклонился от прямого ответа.

Надо сказать, что американские репортеры по привычке забросали гостя вопросами о «российском вмешательстве» в прошлые выборы 2016 года. «Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели, и никто их нам не предъявил: наверное, просто потому, что их не существует», – ответил Лавров и опять посетовал, что «совместной работе мешала и продолжает мешать волна подозрений применительно к России, которая буквально захлестнула Вашингтон».

Американские газеты и демократы на Капитолийском холме были раздосадованы самим фактом появления Лаврова в Белом доме. Так, бывший посол США в Москве Майкл Макфол увидел «ужасный символизм» в том факте, что по итогам саммита «нормандской четверки» Трамп позвал к себе Лаврова, а не украинского президента Зеленского. Макфол надеется, что это было «всего лишь ошибкой, а не осознанным действием».

Конгрессмен Адам Шифф сразу заявил о «победе российской пропаганды». Лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер заранее подозревал заговор. «Трамп, Лавров и Помпео собираются вместе сегодня после полудня, да еще и втайне. Что за заговор они там замышляют?» – цитировало его агентство Bloomberg.

А колумнист New York Times Стивен Бешлосс открыто возмутился: «Какая дерзость: и это как раз в момент, когда палата представителей оттачивает обвинения импичмента против Трампа в ответ на то, что он занимался вымогательством в отношении союзника США – независимой Украины! Трамп не давал им американского оружия на войну – и вот теперь, после очередного сеанса такого вымогательства, Трамп встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым».

«Либеральная пресса США не стала вникать в суть переговоров Лаврова в Вашингтоне. Она видит в них исключительно пугающий символизм. И она права. Факт встречи символичен», – говорит кандидат философских наук, политолог-американист Борис Межуев.

«Помните прошлую встречу Лаврова с Трампом? После нее звучала куча обвинений в адрес президента США, что он, дескать, выдал русским какие-то секреты израильской разведки. Сейчас Трамп готов сказать: «пожалуйста, обвиняйте». Это такая демонстрация силы. Вы начали против меня из-за Украины импичмент? Я приглашу Лаврова, мне уже все равно. Конечно, Трамп по-прежнему зависит от собственной партии, которая тоже настроена отнюдь не в пользу России. Тем не менее, демократы освободили президента США от многих сдерживающих факторов», – подчеркнул американист.

Кроме того, в Белом доме больше нет Болтона, который все время мешал Трампу наладить отношения с Москвой. «Главы Пентагона Мэттиса, который играл аналогичную роль, уже тоже нет на должности. Трамп может делать что хочет. Может встречаться с кем угодно – хоть с Лавровым, хоть с Путиным», – подчеркнул Межуев.

Что касается заочного спора Лаврова и Трампа, то Межуев полагает: скорее всего, прав Лавров. «Если бы они обсуждали это, у Лаврова не было бы оснований это отрицать, а у Трампа есть причины выдумывать. Трамп хочет показать, что он по отношению к русским вел себя с позиции сильного», – добавил он.

Ранее Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Основными темами обсуждения стали борьба с терроризмом, итоги саммита в «нормандском формате», контроль над вооружением (продление СНВ, предложение президента Путина о моратории на РСМД), денуклеаризация Северной Кореи, ситуация в Сирии, Афганистане, Иране, секторе Газа, обвинения России во вмешательстве во внутренние дела США и разрешение кризиса в Венесуэле. На пресс-конференции по итогам встречи Помпео в очередной раз напомнил о наличии противоречий Москвы и Вашингтона по ситуации в Венесуэле. Последний раз глава российского МИДа посещал Вашингтон в 2017 году.

Сам по себе визит не принес заметных сдвигов, посетовал директор Фонда изучения США имени Рузвельта (при МГУ) Юрий Рогулев. «В преддверии выборов вряд ли в Вашингтоне пойдут на серьезные шаги. Позитивный сигнал встречи – желание американской стороны, несмотря на санкции, развивать торгово-экономические отношения. Это для меня было сюрпризом», – признался он.

По словам Рогулева, визит прошел в позитивной тональности. Об этом говорит и факт встречи с Трампом, и то, что переговоры с Помпео были обстоятельными и продолжительными, а по итогам состоялась пресс-конференция.

«Стало понятно, что есть точки сближения, есть направления, по которым США и Россия могли бы предпринять общие усилия. Это и вопросы вооружения, в том числе касательно СНВ, и вопросы международных сложных конфликтов, как в Афганистане. Там, кстати, интересы стран близки. И ситуация с КНДР. Стороны пообещали работать над тем, чтобы организовать взаимодействие в этих направлениях», – подытожил собеседник.

В Кремле также полагают, что встреча Дональда Трампа с Сергеем Лавровым стала важным событием, однако говорить о позитивных сдвигах в отношениях двух стран пока не приходится. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: https://oko-planet.su/first/547385-vizit-lavrova-k-trampu-uzhasnul-ameriku.html

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