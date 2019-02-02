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Психологическое значение Сталинграда

15:33. 2 февраля 2019 Просмотров - 202 Нет комментариев Опубликовал:


Скрин вот отсюда https://zergulio.livejournal.com/6181072.html

Согласно официальной статистики МО РФ:

Потери Германской армии и ее союзников в Сталинградской битве насчитывают более 1,5 миллиона человек.
Потери советских войск в Сталинградской стратегической оборонительной операции составили 643800 человек. Из них безвозвратные — 323800 человек, санитарные — 319900 человек.
Потери советских войск в Сталинградской наступательной операции составили 485700 человек, в том числе безвозвратные — 154800 и санитарные — 330900 человек.
Общие потери советских военнослужащих в Сталинградской битве составили 1,13 миллиона человек.

Вот так легко миллионы погибших можно свети к "скорее психологическому значению".
Сталинград безусловно психологически надломил Германию, но психологическим надлом стал в первую очередь следствием катастрофического разгрома на полях сражений (после разгрома под Сталинградом вермахт смог собраться с силами лишь под Харьковом, когда фронт уже вовсю катился на запад)., который и произвел столь тягостное впечатление как на немецкий генералитет, так и на немецкое общество.


Восточный фронт в 1943-1944 годах.


"Психологические" последствия разгрома вермахта под Сталинградом с привязкой к карте.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4747959.html

Метки: Германия, сталинград, сталинградская битва
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