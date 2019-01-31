Тьерри Мейсан. Заставили ли Дональда Трампа отказаться от обещанных перемен?

Отказался ли президент Трамп проводить в США политические перемены? Поддался ли он прежнему правящему классу? За последние два месяца его администрация обновила руководящий состав Африкома, Центкома и Южкома. Первому из упомянутых командований ВС США было поручено воспрепятствовать реализации китайских проектов на африканском континенте, второму – поссорить на Ближнем Востоке арабов с персами, а третьему – разрушить государственные структуры в Карибском бассейне. Все эти миссии сопровождаются возвратом в политику неоконсерваторов.

После промежуточных выборов 6 ноября 2018 г. на президента Трампа оказывается чрезвычайно сильное давление. Правительственные учреждения с 22 декабря не работают (шатдаун) из-за несогласия парламентской оппозиции с проектом бюджета, предусматривающего строительство стены вдоль мексиканской границы. Этот кризис был разрешён лишь 35 дней спустя 25 января 2019. Президент Трамп временно уступил требованиям демократической партии. По данным рейтингового агентства S&P Global Ratings шатдаун обошёлся в 6 миллиардов долларов, то есть больше, чем предполагалось сэкономить на строительстве стены [1].

За этот период администрация Трампа фактически отказалась от своей внешней и оборонной политики и полностью поддерживает американский империализм. Однако, учитывая манеру управления промоутера по недвижимости, не исключено, что это поворот лишь кажущийся, и 15 февраля, в дату окончания срока согласования бюджета, этот вопрос будет пересмотрен. Как бы то ни было, но на данный момент все действия Дональда Трампа позволяют считать, что он отказался от обещанных им перемен.

13 декабря 2018 г., выступая в стратегическом исследовательском институте Heritage Foundation, советник по национальной безопасности Джон Болтон изложил новую стратегию США по Африке [2] :

(1) развивать торговлю,

(2) бороться против исламского терроризма,

(3) провести проверку использования американской помощи.

Ничего нового, если не учитывать, что коммерческие цели в последние годы понимаются не как соперничество с другими колониальными державами (Франция и Соединённое Королевство), а как яростная борьба против Китая и России.

20 декабря министр Обороны генерал Джеймс Мэттис публично обратился к президенту Трампу с просьбой об отставке [3]. В противоположность тому, что сообщалось в прессе, он согласился с выводом войск из Сирии, но выразил обеспокоенность, что это отрицательно скажется на антитеррористической коалиции и, как следствие, нанесёт ущерб американскому лидерству [4]. Считая, что он не нуждается в публичных уроках, Трамп немедля освободил Мэттиса от должности, даже не дав ему возможности исполнять свои обязанности до назначения нового министра.

Тем не менее, уступив своим критикам, президент Трамп пошёл на попятную и согласился с тем, что вывод войск будет происходить не в те сроки, которые были предусмотрены ранее.

3 января 2019 г. на открытии 116 сессии Конгресса представитель демократов Элиот Энгель и сенатор-республиканец Марко Руббио представили два проекта закона (H.R. 31 [5] et S. 1 [6]), в которых два почти одинаковых раздела предусматривают против Сирии санкции, затрудняющие восстановление страны. После этого Энгель (автор закона от 2003 г. «Об ответственности Сирии») был избран председателем комиссии по иностранным делам Палаты, а Джеймс Райх был избран в аналогичную комиссию Сената. Последний сразу же поддержал проект закона против Сирии.

В обоих текстах утверждается, что не джихадисты, а Сирийская Арабская Республика замучила до смерти людей, упоминаемых в «отчёте Сезара», что оправдывает отказ от восстановления страны. Текст, представленный Сенатом, ещё хлеще: он поддерживает военную помощь Израилю, правительство которого намерено и дальше вести интенсивные бомбардировки Сирии.

10 января 2019 г. на конференции в американском университете в Каире госсекретарь Майк Помпео изложил новую стратегию США по Ближнему Востоку [7]. Её основные направления:

(1) борьба против исламского терроризма,

(2) борьба против Ирана и его союзников,

(3) вывод войск из региона и создание арабо-израильского «НАТО».

Однако если рассорить арабов с персами, то это создаст ещё более опасную ситуацию, а арабо-израильский альянс вряд ли возможен, даже если опираться на правительства, которые уже тайно сотрудничают вопреки мнениям своих народов. Советник по национальной безопасности Джон Болтон организовал против Ирана международную террористическую организацию, в которую вошли арабы-сунниты из ИГИЛ и персы-шииты из организации Муджахиддинов иранского народа [8].

В тот же день 10 января госсекретарь Майк Помпео огласил декларацию против Венесуэлы, что послужило сигналом для Хуана Гуайдо провозгласить себя президентом на период действия временного правительства [9]. За этим в стране последовал конституционный кризис.

В то время, когда западная пресса представляла этот конфликт как дело рук боливарского правительства, мы незадолго до этих событий завили, что Пентагон собирался применить в Карибском бассейне ту же стратегию, что использовалась им ранее в Великих африканских озёрах, а затем в Большом Ближнем Востоке [10]. После долгих рассуждений российский министр иностранных дел принял ту же позицию [11]. В частности, он заявил: «Подобное намеренное и, очевидно, хорошо продуманное создание в Венесуэле “двоевластия”, формирование альтернативного центра принятия решений – это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности».

22 января под давлением Демократической партии Палата представителей одобрила закон, запрещающий президенту Трампу выход из НАТО [12]. В разработке этого закона принимал участие Элиот Энгель.

Хотя этот закон не обсуждался во время кампании по промежуточным выборам, он рассматривался Демократической партией в качестве приоритетного по отношению к обязательствам по Обамакэр. Элиот Энгель в июле 2018 г. совместно с генеральным секретарём НАТО Адерсом Фог Рассмуссеном организовали на канале CNN передачу в защиту Альянса [13].

26 января Майк Помпео заявил, что неоконсерватор Эллиот Абрамс будет назначен спецпредставителем по Венесуэле. Два года назад Абрамс был кандидатом от империалистов в государственном секретариате. Его имя связано с самыми отвратительными тайными операциями США в Латинской Америке во время холодной войны.

Неоконсрватизм – это одна из разновидностей троцкизма. Он представляет собой ультра-левую идеологию, которую исповедовал государственный аппарат США при президенте Рейгане. При политических переменах его сторонники из левых превращались в правые и наоборот. Однако они выступали против избрания Дональда Трампа и не признают его до сих пор.

Смена руководящего состава в Африкоме, Центкоме и Южкоме направлена не на защиту интересов американского народа, а на защиту интересов транснациональных корпораций и Израиля. То есть неоконсерваторы, всегда поддерживавшие подобную политику, или, по крайней мере, самый яркий из них, возвращаются на политическую арену.

Всё указанное выше свидетельствует о том, что Республиканская партия и администрация Трампа радикально изменяют свою политику и начинают поддерживать, за исключением отказа предоставлять террористическим организациям возможность создавать свои государства, Демократическую партию, президента Обаму и Хиллари Клинтон, то есть военный империализм на службе транснациональных корпораций.

Этот поворот, кажется, приветствуется главными спонсорами Республиканской партии. Так, братья Кох недавно заявили о том, что не будут поддерживать переизбрание Дональда Трампа [14].