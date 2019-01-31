Анти-дрон система Ihasavar
01:04. 31 января 2019 Просмотров - 233 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Корпорация Aselsan отчиталась, что за 2 года поставила для турецкой армии и спецслужб, а также зарубежным покупателям более 500 экземпляров своей анти-дрон винтовки.
Согласно заявлению корпорации, в мире сейчас растет интерес к подобным средствам противодействия малоразмерным БПЛА, которые могут быть использованы как террористами. так и государствами.
Недавнее покушение на Мадуро и удачный налет БПЛА хуситов на военный парад в Йемене, наглядно демонстрируют актуальность подобных систем.
Характеристики.
Система построена на принципе блокирования управляющего сигнала беспилотника, что позволяет нейтрализовать большую часть малоразмерных БПЛА представленных на рынке.
В Турции система используется службой безопасности первых лиц государства и особо важных военных и инфраструктурных объектов.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4742353.html