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Анти-дрон система Ihasavar

01:04. 31 января 2019 Просмотров - 233 Нет комментариев Опубликовал:


Корпорация Aselsan отчиталась, что за 2 года поставила для турецкой армии и спецслужб, а также зарубежным покупателям более 500 экземпляров своей анти-дрон винтовки.
Согласно заявлению корпорации, в мире сейчас растет интерес к подобным средствам противодействия малоразмерным БПЛА, которые могут быть использованы как террористами. так и государствами.
Недавнее покушение на Мадуро и удачный налет БПЛА хуситов на военный парад в Йемене, наглядно демонстрируют актуальность подобных систем.


Характеристики.

Система построена на принципе блокирования управляющего сигнала беспилотника, что позволяет нейтрализовать большую часть малоразмерных БПЛА представленных на рынке.
В Турции система используется службой безопасности первых лиц государства и особо важных военных и инфраструктурных объектов.








Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4742353.html

Метки: aselsan, бпла, технологии, турция
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